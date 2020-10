Hannover

„Das Jahr 2007 war brutal, brutal gut.“ – Fabian Hambüchen gewinnt in diesem Jahr bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart Gold am Reck, wird Sportler des Jahres und kündigt an, er werde im Jahr 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking Gold holen.

Daraus wurde nichts.

Wie dem so siegessicheren ehemaligen Starturner so etwas passieren konnte, das diskutierte er jetzt mit dem Profi-Footballer Gerrit Brandt aus Lohnde und dem Sportpsychologen Oliver Stoll zum Saisonauftakt im Literarischen Salon unter dem Motto: „Druck – Vom täglichen Leben im Hochleistungssport“. Mal ernst, mal humorvoll nähern sich die drei gemeinsam mit Moderator Jens Meyer-Kovac dem Thema.

„Nie an Lücken denken“

Alles auf Abstand zum Auftakt des Literarischen Salons. Quelle: Jan Richard Heinicke

„Nie an Lücken denken“ wird Hambüchen später einem Zuschauer noch mit auf den Weg geben. Doch eben die mussten die Organisierenden zu dieser Auftaktveranstaltung nach siebenmonatiger Corona-Pause beachten. Nur 50 Gäste fanden im Conti-Foyer der Uni Platz. Es galt bis auf den zugewiesenen Platz Maskenpflicht, und Karten gab es nur mit vorheriger Anmeldung an der Abendkasse. Wer keine mehr erhalten hatte, konnte per Livestream auf Youtube zusehen, über den sich laut Angaben der Veranstaltenden 187 Nutzer zuschalteten.

Fabian Hambüchen zu Gast im Literarischen Salon. Quelle: Jan Richard Heinicke

Ob im Foyer oder vor den Bildschirmen, um über Druck im Hochleistungssport zu reden, mussten die Zuschauenden erst einmal ein paar Jahre zurückreisen. Denn eine Profikarriere im Sport beginnt in der Regel früh. Bereits 1996 habe Hambüchen zu seiner Mutter gesagt: „Ich will dahin, und ich werde Olympia-Sieger“, erzählt er. Da war er acht Jahre alt – und turnte bereits seit vier Jahren. Wie knapp die Zeit ist, weiß auch Sportpsychologe Stoll zu berichten: „Um ganz oben anzukommen, hast du eben nur zehn Jahre“, sagt er. Dabei könne Druck den positiven Aspekt haben, dass sich Sportler extrem anspruchsvolle Ziele setzten.

Mentales Training kann beim Improvisieren helfen

Dass man Druck auch als Kraftquelle nutzen kann, bemerkte auch Hambüchen: „Letztendlich habe ich dieses Gefühl geübt.“ Mit 15 Jahren fing er bereits mit dem Mentaltraining an. Dazu habe er sich darauf konzentriert, seine Leistung abzurufen – unabhängig von der Meinung von Kampfrichtern und Sponsoren, die er ohnehin nicht beeinflussen könne. Er habe das Gefühl geliebt, überschüssige Kraft zu haben und mit ihr am Ende spielen zu können: „Wenn Du bei einer Bodenübung weißt, ich bin noch einen halben Meter höher bei meinen Sprüngen, ich habe noch viel mehr Zeit, mich auf die Landung vorzubereiten, dann ist das ein gutes Gefühl.“

Oliver Stoll forscht zu Druck im Leistungssport. Quelle: Jan Richard Heinicke

„Von Stress reden wir erst, wenn wir das als Bedrohung wahrnehmen“, erläutert Stoll. Negativ könne der Druck sich entwickeln, wenn Perfektionismus hinzu komme. Das könne zur Folge haben, dass sich die Sportler extrem anspruchsvollen Ziele setzten, aber auch, dass sie schnell mit negativen Reaktionen reagierten, wenn sie die nicht erreichten. Dann könne eine Negativ-Spirale einsetzen.

In Peking bekam es auch Hambüchen „mental nicht mehr auf die Kette“, wie er auf die Unterarme gestützt berichtet. Er habe sich trotz einer Verletzung gesagt: „Du musst, du musst jetzt Gold holen“. Daraus wurde Bronze. Danach nahm er sich noch mehr Wettkämpfe vor, bis schließlich die Achillessehne riss, und er eine Zwangspause einlegen musste. Er sei damals mit seinen Gedanken nicht im Hier und Jetzt gewesen, sondern in Peking: „Jetzt machst Du es besser als in Peking“, habe er gedacht. Er löste die Blockade gemeinsam mit seinem Onkel, der auch sein Mentaltrainer war. Da war er 25 Jahre alt, und es sei angedacht gewesen, dass er aufhört. „Dann habe ich noch mal vier Jahre durchgezogen“, sagt Hambüchen lachend.

„Man will nicht das schwächste Glied sein“

Zwei Jahre jünger als Hambüchen damals ist Gerrit Brandt jetzt. Er spielt mittlerweile bei den New Yorker Lions aus Braunschweig. Mit dem Team ist er gleich in seinem ersten Profi-Jahr deutscher Meister im American Football geworden. Auch er kennt den Druck: Man höre immer, das Team sei so stark, wie sein schwächstes Mitglied, sagt er – „da will man ja nicht das schwächste Glied sein“. Er habe zwar das Glück gehabt, erst einmal als Entwicklungsspieler aus der Vierten Liga zu den Profis zu stoßen, doch er gibt auch zu: „Klar ist der Druck schon da, dass man performen muss.“

Gerrit Brandt ist ganz oben im American-Football angekommen und sogar deutscher Meister geworden. Quelle: Jan Richard Heinicke

Dabei hilft ihm auch ein Ritual vor dem Spiel. Hambüchen hingegen hat Abstand von Ritualen genommen. Die Gefahr bestehe darin, dass man es aus irgendwelchen Gründen nicht durchführen könne, sagt er: „Dann wirft mich das ja total aus der Bahn.“ In anderen Dingen sind Brandt und Hambüchen sich aber einig. Bei der Abneigung gegenüber dem Laufen etwa, das Oliver Stoll dagegen schon lange als Ultra-Langstreckenläufer betreibt. Gerrit Brandt entschuldigt sich damit, dass er als Footballer etwas mehr Gewicht mit sich herumtrage. Und Hambüchen sagt: „ Gerrit schiebt es aufs Gewicht, ich auf die kurzen Beine.“

Mit diesen kurzen Beinen ist der etwas über 1,60 große Hambüchen schließlich doch noch Olympiasieger geworden. 2016 holte er die Goldmedaille in Rio de Janeiro. Dahinter steckt eine Menge körperliches, aber auch mentales Training – und vielleicht auch noch etwas mehr: „Glück gehört beim Sport mit dazu“, sagt Hambüchen, und das klingt am Ende dieses durchtrainierten Abends doch ganz schön pragmatisch.

