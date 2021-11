Wolfenbüttel

Schwule Männer landeten in der Bundesrepublik lange wegen sexueller Beziehungen im Gefängnis – daran erinnert dieser Tage der gefeierte Spielfilm „Große Freiheit“. Nicht nur die Fiktion in dem Film von Sebastian Meise ist erschütternd, auch die Fakten sind es, die seit zwei Jahren in der neuen Dauerausstellung der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel präsentiert werden.

Dort wurden in der NS-Zeit 527 Häftlinge hingerichtet, weitere 500 Menschen starben an den Folgen ihrer Behandlung. Die Ausstellung zeigt nicht nur das unmenschliche System der NS-Justiz, sondern auch die Kontinuität nach Kriegsende. Nach 1945 war Paragraf 175 des Strafgesetzbuches weiterhin gültig, in dem es heißt: „Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt, wird mit Gefängnis bestraft.“

Die Konsequenzen präsentiert die Ausstellung eindrücklich. Zu sehen ist unter anderem eine Zeichnung aus der Zeitschrift „Die Freundschaft“ von 1951, auf der sich in einer Gefängniszelle eine trauernde Person über schwarze Särge beugt, über ihr schwebt drohend der Paragraf 175. Die Zeichnung ist ein Kommentar zu den Frankfurter Homosexuellenprozessen.

In mehr als 240 Fällen wurde ermittelt, rund 100 Männer kamen in Haft, mindestens sechs nahmen sich nach ihrer Vorladung das Leben. Wer in Verdacht geriet, das zu sein, was man einen „warmen Bruder“ nannte, fühlte sich gesellschaftlich erledigt – auch ohne juristische Verurteilung drohten der Verlust der Arbeit und die Abkehr der Familie.

Acht Monate in der Einzelzelle

Gerhard Wiedemann aus der Nähe von Goslar wurde zwischen 1954 und 1966 dreimal aufgrund von Paragraf 175 zu jeweils mehrmonatigen Strafen verurteilt. 1966 musste er eine achtmonatige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel antreten. Ein Gnadengesuch lehnte das zuständige Gericht mit folgender Begründung ab: „Wiedemann anerkennt die vom Gericht ausgesprochene Bestrafung, wenngleich er nach wie vor der Meinung ist, daß seine Tat im Wesentlichen auf seine absonderliche Neigung zurückzuführen ist, unter der er leidet.“

Franz Rogowski (rechts) als Hans und Thomas Prenn als Oskar in einer Szene des Films „Große Freiheit“. Quelle: Freibeuterfilm/dpa

Acht Monate Haft in Wolfenbüttel bedeuteten für Wiedemann acht Monate Einzelzelle – für schwule Gefangene wurde der Kontakt zu anderen Inhaftierten beschränkt, damit sie diese nicht „ansteckten“. „Man hat darauf geachtet, dass man die Leute, die von der Arbeit kamen, gleich weggeschlossen hat“, erinnert sich der ehemalige Justizbeamte Hartmut Schulz. An einer Hörstation in der Ausstellung berichtet der einstige Polizeihauptkommissar Erich Bünte, wie er Anfang der Sechzigerjahre in einem Park in Braunschweig als Lockvogel eingesetzt wurde. Wurde er von einem Mann in eindeutiger Weise angesprochen, kamen andere Polizisten aus ihrem Versteck und nahmen den Mann fest.

„Immer noch pervers?“

Im Film „Große Freiheit“ trifft der zu lebenslänglicher Haft verurteilte Viktor im Gefängnis mehrfach auf den schwulen Hans, der wegen Sex mit Männern immer wieder zu kürzeren Haftstrafen verurteilt wird. „Immer noch pervers?“, lautet Viktors ironische Frage zur Begrüßung, die einen ernsten Hintergrund hat: Homosexualität galt bei vielen als „krankhafte Veranlagung und Abartigkeit“. So formuliert es der Wolfenbütteler Anstaltspastor Alexander Rohls. In seiner Autobiografie von 1984 berichtet er von seinem Einsatz zur vermeintlichen „Besserung“ von homosexuellen Gefangenen. Dazu sollten Therapien, Hormonbehandlungen und Kastrationen beitragen.

In einem Fall überzeugte Rohls einen schwulen Inhaftierten von der „freiwilligen Entmannung“. Der Pfleger war wegen „wiederholter Unzucht“ zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Im April 1962 führte ein Wolfenbütteler Arzt die Kastration durch. Nach der Operation kam es nach Schilderungen des Gefängnispsychologen „im häufigen Wechsel sowohl zu euphorischer Überhöhung als auch zu Suizidgedanken“. Der Pfleger wurde vorzeitig aus der Haft entlassen – nach der Operation sei er ja keine Gefahr mehr.

In Niedersachsen wurden zwischen 1952 und 1969 wegen homosexueller Handlungen rund 2000 Männer verurteilt, die meisten davon in der ersten Hälfte der Sechzigerjahre. Bundesweit wird die Zahl der Verurteilten auf 50.000 geschätzt. Der Paragraf 175 wurde erst 1969 so geändert, dass einvernehmliche sexuelle Handlungen unter erwachsenen Männern nicht mehr als Straftat galten. 1994 wurde der Paragraf abgeschafft. Erst 2017 trat ein Gesetz in Kraft, das die ergangenen Urteile aufhob. Auch eine Entschädigung für die Betroffenen wurde beschlossen – die meisten lebten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.

Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel, Am Herzogtore 13, Dienstag bis Sonntag. 10 bis 17 Uhr.

Von Joachim Göres