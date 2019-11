Hannover

Auf einem Handydisplay läuft ein Horrorfilm. Plötzlich blinkt eine Whatsapp-Nachricht auf. Der Film wird unterbrochen, Fotos und Sprachnachrichten werden ausgetauscht. Babysitterin Clara ist offenbar allein im Haus und schreibt unbeschwert mit ihrem Freund Patrick, bis sich eine weitere Person meldet. In weniger als zehn Minuten entwickelt Regisseur Jonathan B. Behr einen spannenden Horrorfilm. Das Ungewöhnliche: Zu sehen ist in „Follower“ nur, was auf dem Display von Claras Handy passiert.

Experimentierfreude und neue Sichtweisen – das zeichnet die Werke der „Kurz.Film.Tour“ des Deutschen Kurzfilmpreises aus, die auch in Hannover Halt macht. An zwei Tagen laufen 12 Filme im Medienhaus Hannover, die im vergangenen Jahr für den deutschen Kurzfilmpreis nominiert beziehungsweise damit ausgezeichnet wurden. Darunter Dokumentationen, Spiel- und Animationsfilme – alle zwischen acht und 30 Minuten lang.

Horror in weniger als zehn Minuten: Im Film "Follower" ist nur ein Handydisplay zu sehen. Quelle: AG Kurzfilm

Fast alle Kurzfilme befassen sich mit dem Innenleben einzelner Protagonisten oder der Beziehung zwischen zwei Personen. Hier geht es nicht um das große Ganze, nicht um besondere Ereignisse – hier geht es darum, wie sich einzelne Personen entwickeln, wie sie ihre Gedanken ordnen oder die Welt erleben.

Da wäre zum Beispiel die 16-jährige Linn, die sich mit ihrem Vater und seinen Freunden in „Rå“ in den schwedischen Wäldern auf Elchjagd begibt. Zunächst von den Erwachsenen sehr ernst genommen, wird sie doch wieder wie ein Kind behandelt, als sie verbotenerweise eine Mutterkuh erschießt. Die Suche nach dem Kalb wird auch die Suche nach dem eigenen Selbstbewusstsein. In eindrucksvollen Landschaftsaufnahmen und düsteren Szenen erzählt Regisseurin Sophia Bösch eine Geschichte vom Erwachsenwerden.

Kurzfilm über das Erwachsenwerden: In "Rå" geht die 16-jährige Linn auf die Jagd. Quelle: AG Kurzfilm

Ebenfalls in einer Selbstfindungsphase steckt der japanische Junge Jiro in Jon Frickeys surrealen Animationsfilm „Neko No Hi/Cat Days“. Eine Ärztin diagnostiziert bei ihm einen Katzenschnupfen und stellt anschließend fest: Jiro ist eine Katze. Das ist im Prinzip harmlos, rüttelt aber an der Identität des Jungen.

Im Film "Neko No Hi / Cat Days" stellt eine Ärztin fest: Jiro ist eine Katze. Quelle: AG Kurzfilm

Spannend sind auch die Filme, die Liebesbeziehungen ausloten: Die Dokumentation „The Bitter With the Sweet“ zeigt den teils erschreckenden Alltag eines Paares in North Philadelphia, dass nicht mit-, aber auch nicht ohneeinander kann. Im Spielfilm „Nach dem Fest“ finden zwei Obdachlose (fast) zueinander – ebenfalls ein Ringen um Nähe und Distanz.

Dokumentation über ein verkapptes Paar: "The Bitter with the Sweet". Quelle: AG Kurzfilm

In Filmen wie „Making Off“, „Das satanische Dickicht“ und „Call of Comfort“ wird es dann sehr experimentell – was bei der Vielfalt eines Kurzfilmabends aber nicht wegzudenken ist.

Die „Kurz.Film.Tour“ findet am 13. November und am 11. Dezember jeweils um 20 Uhr im Medienhaus Hannover, Schwarzer Bär 6, statt.

Von Lisa Neugebauer