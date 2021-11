Hamburg

Frank Castorf, legendärer Intendant der Berliner Volksbühne und Star des postdramatischen Theaters, hat mal wieder einen Marathon auf die Bühne gebracht: Am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg machte er aus Joseph Conrads Roman „Der Geheimagent“ von 1907 ein opulentes Spektakel, das nach fünf Stunden noch immer nicht zu Ende ist. Eine Zumutung für das Publikum, für die Bühnentechnik, vor allem aber für die Schauspieler.

Wobei: Das hervorragende Ensemble sorgte bei der Premiere dafür, dass man nicht schon nach drei Stunden in der Pause desertierte. Vor allem Charly Hübner, die Allzweckwaffe des Schauspielhauses, der den Geheimagenten Verloc zu spielen hatte, schonte weder seine Reputation noch seinen massigen Körper: Er wühlt sich in die Seele und die Gestalt dieses faulen Kleinbürgers, der von einem ausländischen Botschafter beauftragt wird, nicht nur die Londoner Anarchistenkreise zu beobachten, sondern endlich einmal einen ordentlichen Bombenanschlag zu verüben.

Joseph Ostendorf: eine Spitzenkraft des Hauses

Auch Joseph Ostendorf ist solch eine Spitzenkraft des Hauses. Die Szene, als Ostendorf als Gesandter Vladimir Verloc unter Druck setzt, eine Bombe zu werfen, ist grandios komödiantisch. Doch dann kommt wieder der alte Castorf durch: Die beiden referieren so plötzlich wie ausführlich Conrads Kolonialisten-Roman „Herz der Finsternis“. Wohl dem im Publikum, der den Exkurs kapiert. Castorf scheint nichts so sehr zu fürchten wie Dramatik, also Handlung. Deshalb müssen seine Protagonisten ständig im gedanklichen Überbau des Regisseurs herumstochern.

Das ist schade, denn auch die anderen Darsteller, insbesondere Paul Behren als geistig minderbemittelter Schwager und Opfer Verlocs und Anne Müller als seine Frau Winnie sind virtuose Akteure.

Genaue Abbild der Downing Street

Neben ihnen spielt das Bühnenbild die Hauptrolle: Der serbische Set-Designer Aleksandar Denic hat das genaue Abbild der Fassade von 10 Downing Street, also des Wohnsitzes des britischen Premierministers, auf die Drehbühne gezaubert. Die Schlote des Backsteingebäudes qualmen, Nebel zieht ums Haus bis ins Parkett. Und wenn sich der Komplex dreht, ist man vor dem Laden des feinen Herrn Verloc, der hier zum Schein mit billigen Erotika handelt. Damit man auch das Geschehen in den penibel ausgestatteten Innenräumen verfolgen kann, wuseln mehrere Kamera- und Ton-Teams über die Bühne, das elektronische Bild wird auf eine Leinwand projiziert.

Wenn man dann einen exaltierten Totentanz, einige Schreiereien und nette komödiantische Einlagen, die Aufklärung über afrikanische Mann-Frau-Beziehungen und einen Epilog mit Winnie und einem Betrüger (Matti Krause) im Eisenbahnabteil durchgestanden hat, kommt die Inszenierung endlich an den Punkt, auf den man kaum mehr zu hoffen wagte: Das Ende ist nahe. Man hat großartige Schauspielerei und so ausgedehnte wie strapaziöse Castorf-Momente erlebt.

Weitere Vorstellungen im Schauspielhaus: Sonntag, 5. Dezember, 18.30 Uhr; Sonntag, 19. Dezember, 16 Uhr. (Es gilt die 2-G-Regel).

Von Michael L. Berger