Hannover

Dass Ludwig van Beethoven seiner Zeit voraus war, wussten wir ja immer schon. Dass er aber den Hashtag erfunden und damit das Internetzeitalter quasi zu dem gemacht hat, was es ist – diese Nachricht ist dann doch neu. Grund genug also, den verborgenen Talenten des Meisters auf den Grund zu gehen. Und wo ginge das besser als im Wintervarieté des GOP. Ebenso bescheidener wie berechtigter Titel der diesjährigen Ausgabe: „Beethovens verschollenes Werk“.

300 statt 500 Plätze im Wintervariete

Das ist die zweitwichtigste Nachricht an diesem Wintervarieté. Die noch wichtigere: Das Wintervarieté findet statt. In der Orangerie Herrenhausen, vom 21. November bis 17. Januar mit rund 300 statt 500 Besuchern pro 90-minütiger Vorstellung, unter Berücksichtigung der Hygieneregeln. Wie auch im Georgspalast selbst hat sich das GOP für sein Satellitenprojekt in Herrenhausen ein Sicherheitskonzept behördlich absegnen lassen.

Anzeige

Erleichterung und Stolz auf den bisher reibungslosen Veranstaltungsbetrieb seit Anfang Juli im GOP und in der Kulturszene allgemein mischten sich bei der Programmvorstellung dann auch massiv zwischen die Erläuterung des Programms. Bei GOP-Kreativchef Werner Buss, bei GOP-Direktor Dennis Bohnecke, Wintervarieté-Impulsgeber Harald Böhlmann und bei Regisseur Markus Pabst, der mit Pierre Ceasar das Stück geschrieben hat und mit Pianist Jack Woodhead durch den Abend führen wird. „Wir merken, wenn wir auf der Bühne stehen, dass wir wichtig sind für diese Gesellschaft. Das wurde versucht, uns abzusprechen. Man sagte: ,Nehmt doch Hartz IV‘. Aber wir wollen kein Hartz IV!“

Königssohn trifft Artistin

Auf der Bühne der Orangerie werden neben Pabst und Woodhead Clowns, Akrobaten und Musiker stehen. Michael Togni und Yulia Girda boten mit kraftvoll-eleganten Hebefiguren schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Sie alle erzählen die Geschichte einer bislang unbekannten und natürlich zufällig entdeckten Oper, über die Beethoven und Goethe sich einst austauschten. Inhalt des Werks: Königssohn, reich und traurig, trifft Artistin, arm und schön, und lernt, wie schön das Leben sein kann. Momentan wird diese Geschichte im GOP Bonn erzählt, allerdings mit – bis auf Pabst und Woodhead – anderen Künstlern, als es in Hannover der Fall sein wird.

Der Vorverkauf läuft, alle Karten und Infos unter www.variete.de.

Von Uwe Janssen