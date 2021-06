Hannover

Mitten im Ihme-Zentrum in der Großstadt rückt Jan-Hendrik Brinkmann in seiner Ausstellung „omta [omta:]“ in der Galerie Brutal das Dorf in den Mittelpunkt. Und da er selbst in Schnepke, einem kleinen Ort in der Nähe von Bremen, aufgewachsen ist, kennt er dieses Leben zur Genüge.

Für seine Kunstwerke hat Brinkmann alte Familienalben herausgekramt und die teils jahrzehntealten Bilder, die Onkel, Tanten und Spielmannszüge zeigen, in einen neuen Kontext gesetzt. Die Männer und Frauen stehen im Zentrum der Öl-Malereien und Zeichnungen, collagenartig zusammengesetzt vor anderen Hintergründen und geschmückt mit neuen Bildelementen.

Militärischer Anklang

Daneben hat er die Betonwände der Galerie mit bunten Girlanden bemalt und so wie für ein Fest hergerichtet. Neben den dargestellen Feiern und dem scheinbar unbeschwerten Alltag auf dem Dorf scheint jedoch ab und zu etwas Militärisches durch. Mit stolzem Blick und den Händen an den Hüften trägt ein Mann Kopfbedeckungen verschiedener Armeen übereinander. Ein anderes Bild zeigt eine Kuhherde, die mit bunten Kopfbedeckungen geschmückt durch die Straßen zieht. Unter ihr hat Brinkmann in Schwarz-weiß die Stiefel und Gewehre von Soldaten abgebildet. Besonders die Bilder, die diesen Kontrast betonen, fesseln den Betrachter und machen nachdenklich.

Die Ausstellung in der Galerie Brutal, Ihmeplatz 8H, ist donnerstags bis sonntags von 17 bis 20 Uhr bis zum 25. Juni geöffnet.

Von Inga Schönfeldt