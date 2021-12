Achberg

Er hat kurz zuvor noch gesagt, dass es jetzt heller wird. Und das bezog sich auch auf den kommenden Frühling. Aber es bezog sich ebenso auf das, was ihn persönlich erwartete, und er war sich ganz sicher, dass es gut werden würde, denn er hatte es schon einmal erlebt – fast jedenfalls. Nun richtig: Am 21. Dezember, am dunkelsten Tag des Jahres, ist der Dirigent und Komponist George Alexander Albrecht um 8.45 Uhr morgens im Kreis seiner Familie in dem kleinen Ort Achberg in Oberbayern gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.

George Alexander Albrechts Vater Carl war Arzt in Bremen. Er sagte seinem Sohn, dass zwischen Leben und Tod nur eine hauchdünne Membran liege. Albrecht hat mehrfach erlebt, wie nahe man dem Tod auch im Leben kommen kann, immer gedanklich, aber auch tatsächlich mit einer eigentlich tödlichen Tuberkulose als junger Mann, mit einer potenziell tödlichen Spinalkanalstenosen-OP als alter Mann, mit den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung zuletzt, einem langsamen Versteinern, er nannte es „Sinkflug“.

Nahtoderlebnis 2002

Und im Januar 2002, als er beim Neujahrskonzert in Weimar am Pult zusammenbrach, fand sich Albrecht schwebend über der Szene wieder, sah die Leute, die unten seinen Körper wiederzubeleben versuchten, sah ein helles Licht, das ihn fast unwiderstehlich anzog. Das war ein Nahtoderlebnis. Als er merkte, dass er doch noch mal zurückmusste, fand er es schade: „Es wäre so schön gewesen.“ Diese Erfahrung hat ihn grundlegend verändert, weil er, selbst Christ, sich fortan unumstößlich sicher war, dass uns alle ein Leben nach dem Tod erwartet. Und dass es hell sein wird.

„Es wäre so schön gewesen“: George Alexander Albrecht im Januar 2020 in Weimar. Quelle: Bert Strebe

Zum ersten Mal öffentlich dirigiert hat George Alexander Albrecht mit 14, in kurzen Hosen. Bald kamen die ersten Preise, dann begann seine 32 Jahre währende Wirkungszeit als Dirigent an der Staatsoper in Hannover. In seiner Stimme steckte gelegentlich etwas, das erahnen ließ, dass er früher auch mal herrisch gewesen sein könnte; vielleicht muss man dergleichen auch können, wenn man ein vielköpfiges Ensemble aus lauter Künstlern zusammenschmieden will. Danach aber war er jedenfalls von frappierender Offenheit, Zugewandtheit, Herzlichkeit und Milde.

In der Musik geborgen

Nach Hannover dirigierte Albrecht in Weimar, bis zu seinem „Umfall“ am Pult, wie er das nannte. Anschließend widmete er sich der Hospizarbeit und seinem Komponieren, das lange zu kurz gekommen war. In der Musik fühlte er sich geborgen. Er schrieb eine Oper, ein „Requiem für Syrien“, eine Sinfonie. In der Sinfonie taucht der Choral „O Welt, ich muss dich lassen“ als Thema auf. „Manchmal“, sagte Albrecht im Jahr 2020, „denke ich: „O Welt, ich darf dich lassen.“

Vor einem Dreivierteljahr sind Albrecht und seine Frau noch nach Bayern gezogen, um den Töchtern und Enkeln dort nahe zu sein. Vor ein paar Tagen bekam er einen Infekt, dann eine Lungenentzündung. Er lehnte, wie eine seiner Töchter erzählt, alle Medikamente ab, die sein Bewusstsein beeinträchtigt hätten. Er starb in seinem Bett. Es war nicht leicht, aber er ging frohen Mutes. Er wird in Weimar beerdigt werden.

Von Bert Strebe