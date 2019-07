Hannover

Das NDR Klassik Open Air im Maschpark hat sich in den vergangenen Jahren als Sommer-Konzert-Highlight in Hannover etabliert – auch wegen der außergewöhnlichen Atmosphäre vor der Kulisse des Neuen Rathauses. In diesem Jahr stehen am Donnerstag, 11. Juli, und am Sonnabend, 13. Juli, gleich zwei Opern auf dem Programm: „Cavalleria rusticana“ und „Der Bajazzo“.

Die gemeinsame Aufführung der beiden Opern an einem Abend ist wegen der Länge und des ähnlichen Themas eine bewährte Kombination. Beide Opern dauern jeweils etwa 60 Minuten. Die Leitung der NDR-Radiophilharmonie übernimmt die kanadische Dirigentin Keri-Lynn Wilson. Internationale Stars wie Marco Berti und Aleksandra Kurzak übernehmen die Titelrollen.

Für den Donnerstagabend, 11. Juli, verlost die HAZ gemeinsam mit dem NDR zweimal zwei Karten. Wenn Sie bei dieser außergewöhnlichen Aufführung dabei sein wollen, dann schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort „ Klassik Open Air“ an die Adresse hannover@haz.de. Bitte geben Sie in der Mail Ihre Kontaktdaten an. Die Daten werden nur für das Gewinnspiel verwendet. Die E-Mails müssen uns bis Montag, 8. Juli, 12 Uhr vorliegen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sollten Sie bei unserem Gewinnspiel kein Glück haben, können Sie bei den HAZ-Ticketshops noch Restkarten kaufen. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr. Viel Glück!

Von Jan Sedelies