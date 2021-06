Hannover

Fast 400 Beiträge sind für den Internationalen Wettbewerb für Choreografie Hannover in diesem Jahr eingegangen. Die 35. Ausgabe des renommierten Wettbewerbs präsentiert die Ballettgesellschaft Hannover unter dem Titel „Choreography 35“ in digitaler Form. Insgesamt 20 Stücke sind in die Endausscheidung gekommen. Jetzt können Sie hier bei der Vergabe des Publikumspreises für ihren Favoriten abstimmen.

Jetzt mitmachen! Hier sehen Sie alle Beiträge im Videos – und können direkt abstimmen

Die Abstimmung läuft bis einschließlich 26. Juni. Nominiert sind internationale Künstler und Künstlerinnen zum Beispiel aus Italien, Spanien, China, den USA, Kanada und auch aus Hannover. Der Publikumspreis ist mit 1000 Euro dotiert.

Von Jan Sedelies