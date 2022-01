Eutin

Auf einmal fehlten Wörter, oder es standen ganz andere da. Bleichgesichter etwa gab es nicht mehr, auch keinen Zwerg, keine Eingeborenen. Und aus dem beleibten Fridolin Freudenfett war Fridolin Freundlich geworden. Die Sprache in den alten Donald-Duck-Comics, sie hatte sich verändert. Und weil das so ist, hat Susanne Luber aus Eutin eine Onlinepetition auf den Weg gebracht. „Hände weg von Donald Duck“ heißt sie und ist bislang von mehr als 8400 Personen unterzeichnet worden.

Susanne Luber ist promovierte Slawistin und war bis vor einigen Jahren wissenschaftliche Bibliothekarin der Landesbibliothek Eutin. Außerdem ist sie im dritten Jahr Vorsitzende von D.O.N.A.L.D, der „Deutschen Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus“, und als solche sowie als Privatperson nicht einverstanden mit den Änderungen. „Das kann man nicht machen“, sagt sie.

Rückenwind von Jelinek

Aufgefallen waren die Abweichungen zuerst dem Literaturwissenschaftler Achim Hölter von der Universität Wien. Er hat im April darüber in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ geschrieben. Susanne Luber als D.O.N.A.L.D.-„Präsidente“ wandte sich daraufhin an den Verlag Egmont Ehapa, in dem die Comics erscheinen, aber der zeigte sich wenig beeindruckt.

Sie hat dann einen offenen Brief an den Verlag geschrieben, den unter anderem die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, der Kritiker Denis Scheck und der Comic-Experte Andreas Platthaus unterzeichnet haben. Es erschien ein zweiter Artikel von Achim Hölter im österreichischen „Standard“, und im November hat sie dann die Onlinepetition auf den Weg gebracht. Von der Resonanz ist sie sehr angetan. Für ein solch spezielles Thema sei das „enorm“, sagt sie.

Sprachkunstwerk von Barks und Fuchs

Es ist nicht so, dass sie generell gegen eine Sprache wäre, bei der man sich vorher Gedanken macht, wie man sie verwendet. „Ich bin sehr für das Bemühen um eine geschlechtergerechte und nicht diskriminierende Sprache“, sagt sie. Aber sie hat etwas dagegen, wenn ein Kunstwerk beschädigt wird. Und ein „Sprachkunstwerk“ sei es allemal, was der Disney-Zeichner Carl Barks und dessen deutsche Übersetzerin Erika Fuchs in den Fünfziger- und Sechzigerjahren geschaffen hätten.

Ein Weltkulturerbe gewissermaßen, und da dürfe man nicht einfach mit dem Korrekturstift durchgehen. Natürlich transportierten die Geschichten sexistische und rassistische Klischees, „aber man kriegt das nicht rückwirkend aus der Welt, indem man das Wort Indianer nicht mehr benutzt. Da müsste man die ganze Literatur rückwirkend umschreiben.“

Bei dem Protest der Donaldisten geht es denn auch nur um Nachdrucke von Comics aus dieser Zeit. Neue Duck-Geschichten hätten natürlich einen anderen Hintergrund und seien ganz anders erzählt, sagt Luber. Die Arbeiten aus der Barks-Fuchs-Ära aber, für die sich die rund 1100 Donaldisten ausschließlich interessieren, seien in sich stimmig und abgeschlossen und nichts, was man mit Gewalt in die Moderne holen müsste.

Mehr als 100 Änderungen

Das aber wird allenthalben gemacht, in Kinderliedern und Kinderbüchern etwa, das Staatsballett Berlin hat jüngst gar den „Nussknacker” abgesetzt, weil Chinesen und Orientale darin rassistisch dargestellt würden. In „Pippi Langstrumpf“ wurde der „Negerkönig“ gestrichen und durch „Südseekönig“ ersetzt, was Luber allerdings für vertretbar hält. Das sei ein einziges Wort, damit könne man leben, sagt sie. In einem neu aufgelegten Duck-Band aber seien es mehr als 100 Änderungen gewesen. Und zwar solche, bei denen die gesamte Komposition ins Rutschen gerate.

In einer Szene etwa sagt Dagobert Duck über Gundel Gaukeley, eine höchst attraktive Zauberin: „Na ja Frauen – zu kleines Gehirn!“ In der nächsten Szene aber merkt er, dass dieses kleine Gehirn ihn gerade nach allen Regeln der Kunst hereingelegt hat, und dann steht er da in all seiner Erpelhaftigkeit, ein Opfer der Frauen und des eigenen Chauvinismus. Duck-Comics seien denn auch keine Kinderliteratur, sondern „grafische Literatur auf Weltniveau“, sagt Luber.

Änderungen von Disney?

Sie vermutet hinter den Änderungen aber nicht Egmont Ehapa oder die größere Egmont-Mediengruppe aus Skandinavien, zu der Ehapa gehört, sondern den Disney-Konzern in den USA, der die Lizenzen vergibt. Den treibe die Angst vor teuren Gerichtsentscheidungen um. Jörg Risken, Publishing Director beim Verlag Egmont Ehapa, erklärte dem „Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel“ in einer Stellungnahme: „Nicht alle älteren Comics sind heute uneingeschränkt zum Nachdruck geeignet. Inhalte können in einem modernen Kontext als veraltet und manchmal sogar unangemessen empfunden werden.“ Das sei die „Standardantwort“ des Verlags, sagt Luber. Sie sei „höflich, aber hinhaltend“.

Die Onlinepetition läuft einstweilen weiter. Mit den Unterschriften im Rücken will sich Luber dann noch einmal an den Verlag wenden. Große Hoffnung auf einen Wandel hat sie nicht, „ich bin da skeptisch“, aber dass die Änderungen nicht in Ordnung sind, das wolle man kundtun. Immerhin dürfte es sich bei den Unterzeichnern der Petition um Menschen handeln, denen an den alten Comics und ihrer Unversehrtheit gelegen ist, letzten Endes also um Kunden des Hauses.

Von Peter Intelmann