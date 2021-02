Herr Klokow, für „Harry Potter und das verwunschene Kind“ gibt es jetzt den vierten Premierentermin. Zuerst sollte im März 2020 Premiere sein. Dann wurde die Premiere aufgrund der Corona-Pandemie auf den Oktober 2020 verschoben. Dann sollte es der 11. April 2021 sein. Jetzt kam die Nachricht, dass die Deutschlandpremiere am 5. Dezember 2021 stattfinden soll. Wie hält die Produktion das aus?

Die erste Verschiebung war die schlimmste. Eine solche Premiere nach all den Proben und all den Investitionen absagen zu müssen, das war schon sehr deprimierend. Es war wie beim Marathonlauf, wenn einem im Ziel gesagt wird, dass man die Strecke nochmal bewältigen muss. Mittlerweile hat sich ein gewisser Fatalismus eingeschlichen. Wir achten sehr genau auf die Infektionslage. Wir können nur spielen, wenn wir hundertprozentig sicher sind, dass unsere Gäste das Stück unbeschadet sehen können. Da das im Moment niemand gewährleisten kann, bleibt uns nur die Verschiebung auf den Dezember.

Hoffen Sie, dass im Dezember alle Besucher geimpft sein werden?

Natürlich. Aber im Moment bin ich ziemlich frustriert. Und zwar nicht, weil wir im Lockdown sind, sondern weil wir durch die Nachlässigkeit in der Organisation der Impfung drei Monate verschenkt haben. Wenn so etwas einem Manager in der freien Wirtschaft passieren würde, hätte man den längst aus der Firma gejagt und wahrscheinlich sogar vor Gericht gezerrt. Das Impfversagen nervt mich richtig.

Wird es so sein, dass im Dezember zu „Harry Potter und das verwunschene Kind“ nur Geimpfte Zutritt haben?

Das kann man jetzt noch nicht sagen. Wir wollen ein für jedermann zugängliches Event anbieten –und das geht wohl nur im Dreiklang von Geimpften, Immunisierten und der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Mit den Abstandsregeln ist es ja bei „Harry Potter“ nicht so einfach. Sie brauchen doch ein volles Haus, um die Produktionskosten von 42 Millionen Euro wieder einzuspielen.

Wir haben 1650 Plätze in unserem Theater in Hamburg. Mindestens 1150 Plätze müssen besetzt werden, damit die Kosten wieder eingespielt werden Das heißt: Eine reduzierte Besetzung des Saals mit beispielsweise 500 Personen wäre nur bei staatlicher Unterstützung möglich. Untersuchungen zeigen, dass Konzert- und Theatersäle viel mehr Menschen sicher unterbringen können, wenn diese während der Aufführung Maske tragen.

Das Theater ist fertig –und steht leer: Produzent Maik Klokow vor dem Theater am Hamburger Großmarkt. Quelle: Jochen Quast

Das ist aber auch nicht ganz einfach, ein Stück dauert zwei Stunden. Die Produktion besteht aus zwei Stücken, die auch hintereinander angeschaut werden können. Vier Stunden mit Maske – das ist ganz schön heftig.

Es gibt allerdings viele Berufe, deren Angehörige den ganzen Tag Maske tragen müssen. Außerdem bewegt man sich ja nicht, man sitzt bequem im Sessel und schaut zu – das geht zur Not auch mit Maske.

Wie halten Sie die Produktion frisch? Es spielen ja auch sehr junge Darsteller mit – etwa in der Rolle des Sohns von Harry Potter. Besteht nicht die Gefahr, dass die bald aus der Rolle herauswachsen?

Das ist in der Tat ein Problem. Wenn wir im Dezember die Premiere haben wollen, müssen wir Anfang Oktober mit den Proben beginnen. Ende Juli müssen wir entscheiden, wie es mit den Darstellerinnen und Darstellern aussieht: Sind sie überhaupt verfügbar? Haben Sie noch die Charaktereigenschaft und die körperliche Statur, die zur Rolle gehört? Das wird nicht leicht werden. Die Kinder sind da natürlich eine Herausforderung.

Zur Person Maik Klokow ist Produzent von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ und Geschäftsführer der Mehr-BB Entertainment Gruppe aus Düsseldorf, die neben anderen Theatern auch das „Mehr!-Theater“ am Großmarkt in Hamburg betreibt. Dort sollte im März 2020 die deutschsprachige Erstaufführung von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ zu sehen sein. Wegen der Corona-Pandemie musste die Premiere ausfallen – es gab nur einige Voraufführungen. Der nächste geplante Premierentermin ist der 5. Dezember.

Dann gibt es ja auch ein Theater, das gerade leer steht. Sie haben das „Mehr Theater“ am Hamburger Großmarkt für „Harry Potter und das verwunschene Kind“ umbauen lassen. Wie bleibt die Bühne funktionsfähig?

Da bin ich stolz auf unser Team in Hamburg. Die Maschinerie wird einmal im Monat in Betrieb genommen, und auch die Computer werden regelmäßig hoch- und runtergefahren. Wir von „Mehr-BB-Entertainment“-Gruppe brauchen für den Unterhalt unsere Theater jeden Monat etwa 1,5 Millionen Euro. Und das in einer Zeit, in der wir 97 Prozent weniger Umsatz haben, als im Jahr zuvor.

Aber dafür gibt es ja staatliche Unterstützung.

Wir hoffen, dass wir die erhalten. Bisher ist das nicht so. Wir haben viele Anträge gestellt, haben allerdings noch nicht viele Zusagen bekommen.

Werden die Eintrittskarten teurer werden, wenn Sie im Dezember wieder Vorstellungen anbieten können? Irgendwie müssen Sie die Kosten ja kompensieren.

Den Umsatz werden wir nicht nennenswert erhöhen können, aber wir werden die Kosten extrem unter die Lupe nehmen. Es wird uns auf jeden Fall Jahre kosten, die 42 Millionen Euro, die wir in „Harry Potter“ investiert haben, zu verdienen.

Früher war mal von drei Jahren die Rede, bis die Kosten wieder eingespielt sind.

Das können Sie mittlerweile vergessen. Das ist nicht mehr realistisch.

Besteht das Problem, dass die Produktion veraltet ist, wenn sie endlich herauskommt?

Bei „Harry Potter und das verwunschene Kind“ sehe ich das Problem überhaupt nicht. Bei anderen unserer Produktionen haben wir da durchaus schon reagieren müssen. „Starlight Express“ etwa, das seit dreißig Jahren in Bochum läuft, haben wir bereits dreimal mit neuer Produktionstechnik, neuem Sound und neuen Kostümen ausgestattet, um es frisch und zeitgemäß zu halten. „Harry Potter“ ist so modern und auf einem so hohen Niveau produziert, dass man daran vorerst nichts erneuern muss.

Von Ronald Meyer-Arlt