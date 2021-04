Hannover

In der Geschichte von Hannovers Museen dürfte der Vorgang bislang einzigartig sein: Im Museum August Kestner (MAK) geht am Wochenende eine aufwendig konzipierte Sonderausstellung zu Ende, die kein einziger regulärer Besucher gesehen hat. Coronabedingt ist die Schau „Guter Dämon Bes – Schutzgott der Ägypter“, die eigentlich am 4. November eröffnen sollte, niemals für das Publikum zugänglich gewesen. Die auch finanziell aufwendige Ausstellung ist ein internationales Kooperationsprojekt. Demnächst soll sie in Kopenhagen zu sehen sein. Darum ist eine Verlängerung der komplett aufgebauten Schau über den Lockdown hinaus nicht möglich.

Göttlich: die Schau zeigt rund 280 ägyptische Objekte. Quelle: Tim Schaarschmidt

Es gibt allerdings eine gute Nachricht: „Im kommenden Jahr wird die Bes-Ausstellung nach Hannover zurückkehren“, sagt Kurator Christian E. Loeben. Dank der Unterstützung verschiedener Stiftungen soll sie vom 27. April bis zum 25. September 2022 erneut im MAK zu sehen sein – dann auch für das Publikum, das bisher mit der Online-Version Vorlieb nehmen musste.

Hannovers größte Ägypten-Schau

Die Ausstellung dreht sich um die Gottheit Bes, die im alten Ägypten unter anderem vor Krankheit und Seuchen schützen sollte. Mit rund 280 Originalen von 14 Leihgebern ist es die größte Ägypten-Ausstellung, die es je in Hannover gab. Gemessen an der Zahl der Exponate übertrifft sie sogar die legendäre Tutanchamun-Ausstellung, die 1981 rund 420 000 Menschen ins Kestner-Museum zog – ein Besucherrekord von ganz anderer Art als jener, den Bes jetzt verzeichnen musste.

Vergebens haben Museumsleitungen gegen die Schließungen ihrer Häuser protestiert. In Hannover gibt es mehrere neue Ausstellungen, deren Besuch bislang noch nicht möglich war. Im Historischen Museum etwa ist die Sonderausstellung „Ausblicke – Einblicke“, die sich mit der Zukunft des Museums beschäftigt, vorerst nur virtuell zu sehen. Auch die aufwendige Ausstellung „Kinosaurier“ im Landesmuseum ist nur per Online-Mediaguide zu besuchen.

Von Simon Benne