„Jetzt bin ich im Abendkleid in der Universität aufgetaucht“, sagt Andrea Petković. Das wirkt nicht wirklich entschuldigend, dass wirkt eher so, als wolle sie etwas zuvorkommen, indem sie es laut ausspricht: der Tatsache, das ihr Aussehen bewertet wird – und auch darum wird es an diesem Abend im Literarischen Salon gehen, an dem die Tennisspielerin, Moderatorin und Kolumnistin ihr Buch „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“ vorstellt.

Auf Applaus muss die Tennisspielerin erst einmal verzichten. Die Universität lässt wegen steigender Infektionszahlen keine Veranstaltungen mit Publikumsverkehr mehr zu, deswegen wird die Veranstaltung live auf Youtube übertragen. Da hilft nur, sich tosenden Applaus einfach herbeizuwünschen, wie es Petković und Moderatorin und NDR-Redakteurin Andrea Schwyzer dann auch leicht selbstironisch tun. „Wenn dich keiner feiert, musst Du dich selbst feiern“, sagt Petković und lacht.

„Wer Tennis liebt, liebt das Leben“

Applaus den erlebt Petković immerhin bei ihren Turnieren. „Wer Tennis liebt, liebt das Leben“, schreibt sie in ihren autobiographischen Erzählungen, in denen sie immer mal wieder mal das Leben mit dem Sport vergleicht. „Und wie in jeder Liebe ist die Hälfte der Zeit von Hass geprägt. Sonst wüssten wir nicht, dass wir lieben“, schreibt sie weiter. Denn Tennis ist immer von Sieg und Niederlage bestimmt, mit beidem muss man lernen umzugehen, sagt die Schriftstellerin und macht eine Rechnung auf. In ihren 15 Jahren als Profi-Spielerin habe sie sechs WTA-Turniere gewonnen. 25 Wochen trainiere sie im Jahr dafür und wer da meine, das sei eine durchwachsene Karriere, müsse nur einmal auf die Weltranglistenerste Angelique Kerber schauen: Die habe zwölf Titel erreicht.

Als sie selbst die Nummer Neun auf der Weltrangliste gewesen sei, habe sie immer nur auf die acht Frauen vor sich geschaut, erzählt Petković, die bereits als Kleinkind mit ihren Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland kam. Sich anzupassen und nicht aufzufallen, dass hätten ihr ihre Eltern beigebracht. „Als Kind habe ich das dann übersetzt in die Beste zu sein.“

Mit Leopardenfellmantel und Hut in der Wüste

Dieses Gefühl dazugehören zu wollen, da denke sie manchmal, sie habe es überwunden. Doch viel Hoffnung macht sie sich nicht. Ihre Eltern hätten es ihr zu sehr eingetrichtert. Das habe sich etwa bei einer Reportage mit einer Rock ’n’ Roll Band gezeigt. „Da weiß ich noch, dass ich so ganz klischeehaft mit Leopardenfellmantel und Hut irgendwo in New Mexico in der Wüste auftauchte.“ Schlicht weil sie nicht wusste, was sich als Rockstar gehört.

„Overdressed und Underprepared war schon immer mein Motto“, sagt sie und lacht. Eine so lockere Einstellung zu ihrem Aussehen hatte sie nicht immer. „Die meisten Tennisspielerinnen, die ich kenne, mäkeln an ihrem Körper herum“, schreibt sie in ihrem Buch. Der Sport bringe selbstverständlich eine gewisse Fixierung auf den Körper mit sich. Doch Frauen seien eben auch das schöne Geschlecht, ein verzerrtes Gesicht, das Schwitzen auf dem Tennisplatz, das passe für viele nicht dazu. Und so kämpften die Frauen auf den Tennisplätzen dieser Welt nicht nur für gleiche Akzeptanz im Sport, „sondern wir kämpfen vor allem für das Recht, hässlich sein zu dürfen.“

Genau das sein können, was man möchte

Bis heute ärgere sie, dass sie diesen Kampf als junge Frau nicht gewonnen habe. Die Kommentare zu ihrem Körper habe sie sich immer sehr zu Herzen genommen und daher bei ihrem Ausstatter lange T-Shirts wegen ihrer Oberarme bestellt, wasserfeste Wimperntusche benutzt und sich die Haare lang wachsen lassen. „Mein Konzept von Feminismus ist, dass eine Frau genau das sein kann, was sie möchte“, sagt sie. Doch beim „Möchte“ liege der Knackpunkt. Sie wollte damals ja dem Ideal der anderen entsprechen. „Deswegen fand ich das in dem Moment nicht feministisch.“

Trotzdem sei sie der Meinung, dass sich eine Frau auch ein schönes Kleid anziehen, Make-Up auflegen und sich die Haare frisieren kann, wenn sie das möchte. Sie sitze heute Abend auch im Abendkleid vielleicht etwas fälschlicherweise da. „Aber es ist ok, weil ich das wollte, ich wollte dieses Abendkleid anziehen.“

