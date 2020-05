Hannover

Der Besucher war hingerissen, als er das Wunderwerk aus Wasser erblickte. In Herrenhausen, so notierte der Reisende Johann Friedrich von Uffenbach aus Frankfurt im Jahr 1728, sehe man „mit nicht geringem Erstaunen über die höchsten Bäume und Heckenwände den großen Wasserstrahl hervorragen, daß man billig sagen muß, es seye recht was Königliches.“

Wasser als Blickfang: Diese Postkarte aus der Zeit um 1903 zeigt die Fontäne in Herrenhausen. Quelle: HMH

Mit der Konstruktion der Fontäne im Großen Garten war den Welfen ein echter Coup gelungen. Anno 1720, vor genau 300 Jahren, trieb ausgeklügelte Technik den Springstrahl erstmals auf eine Höhe von 35 Metern – und machte die Fontäne damit zur höchsten in ganz Europa. Das Schlossmuseum Herrenhausen feiert dies Jubiläum jetzt mit einer eigenen Ausstellung. Im Westflügel des Baus sind historische Gemälde, Stiche und Konstruktionspläne zu sehen. Plakate, Prospekte und Postkarten zeigen, wie die Stadt die Wassersäule bis heute als Werbeträger vermarktet.

Technisches Meisterwerk: Museumsdirektor Thomas Schwark (li.) und Gartendirektor Ronald Clark mit einem Wasserradmodell aus dem 19. Jahrhundert. Quelle: Dröse

Kleinere Wasserspiele hatte es in Herrenhausen schon um 1675 gegeben. Den nötigen Wasserdruck erzeugte man über Hochbehälter, außerdem führten kilometerlange Leitungen aus Linden und vom Benther Berg in die Gärten. Doch das reichte den aufstrebenden Welfen nicht. Ein Barockfürst demonstrierte seine Herrschaft über die Natur schließlich nicht nur, indem er Bäume kastenförmig zurechtstutzen ließ – er konnte auch die Schwerkraft überwinden, indem er das wilde Element zähmte und Wasser zum Fliegen brachte.

Prestigeobjekte: Solche Medaillen feierten vor 300 Jahren große Fontänen – und ihre adeligen Erbauer. Quelle: Dröse

Jeder wollte die Größte haben

Fontänen waren Prestigeobjekte. Europaweit wetteiferten Herrscher darum, wer die größte hat. „ Hannovers Fürsten wollten im Konzert von Europas Adelshäusern ein Alleinstellungsmerkmal haben“, sagt Ausstellungskurator Andreas Urban. Und die Welfen hatten Erfolg: Ihre Fontäne in Herrenhausen stellte sogar jene in Versailles in den Schatten, die um 1700 mit 27 Metern als Rekordhalterin galt.

Blickfang im Großen Garten: Die Fontäne in einem Kupferstich von 1735. Quelle: HMH

Sauberes Wasser war damals vor allem in den Städten rar; in der Residenzstadt Hannover versorgte sich die Bevölkerung noch aus Brunnen, daneben verkauften Wasserwagen das kühle Nass aus Fässern. Erst im 19. Jahrhundert sollten Wasserleitungen und Kanalisation flächendeckend ausgebaut werden. Umso pompöser musste vor 300 Jahren der verschwenderische Umgang der Fürsten mit dem Wasser wirken.

In der Ausstellung sind auch hölzerne Wasserleitungen aus vergangenen Jahrhunderten zu sehen. Quelle: HMH

König Georg Ludwig, der in Personalunion auch in London regierte, heuerte für sein Prestigeprojekt in Herrenhausen eigens britische Ingenieure an. Sie schafften, was französische Wassermeister nie geschafft hatten – allerdings mit immensem Aufwand. Der Bauhistoriker Bernd Adam hat errechnet, dass die Welfen sich die Konstruktion der Fontäne etwa 220.000 Taler kosten ließen – der Bau der Dresdener Frauenkirche hatte ein ähnliches Finanzvolumen.

Pläne, Poster und Plakate: die Ausstellung im Schlossmuseum Herrenhausen. Quelle: HMH

Bau mithilfe der Briten

Die Briten schufen eine technische Meisterleistung. Fünf Wasserräder, jedes mit einem Durchmesser von mehr als neun Metern, trieben 40 Druckpumpen an. In jahrelanger Arbeit schaufelten Scharen von Soldaten einen 900 Meter langen Kanal. Ein eigens konstruiertes Wehr staute die Leine auf, der Schiffsverkehr auf dem Fluss wurde damit für Jahrzehnte unmöglich.

Werbeträger Wasserspiele: eine Herrenhausenbroschüre von 1942. Quelle: HMH

Ein Probelauf im September 1719 geriet dennoch zum Desaster: Die mehrere hundert Meter langen, gusseisernen Rohre waren undicht, die Fontäne stieg nur bis zu einer Höhe von fünf Metern auf. Der anwesende König war not amused. Ein Zurück jedoch gab es nicht. Die Blamage wäre zu groß gewesen; selbst die Medaillen, die das große Spektakel feiern sollten, waren schon geprägt. Bergbauexperten aus dem Harz ersetzten die Röhren schließlich durch doppelte Bleirohre. Mit dem gewünschten Erfolg.

Die Fontäne in einem Stahlstich von 1829. Quelle: HMH

„Die Fontäne wurde im 18. Jahrhundert schnell zur Sehenswürdigkeit“, sagt Kurator Urban. Kupferstiche und Reisebeschreibungen mehrten ihren Ruhm – und den der Welfen. In der Ausstellung ist ein hölzernes Modell eines Wasserrades aus dem 19. Jahrhundert zu sehen, mit dem man interessierten Besuchern die Funktionsweise des Wasserspektakels erklärte.

"Sternfontäne": eine Postkarte aus der Zeit um 1900. Quelle: HMH

Ganz nebenbei räumt die Ausstellung mit einer populären Legende auf: Der berühmte Herr Leibniz hatte, anders als oft kolportiert, mit den Konstruktion dieser Fontäne wenig zu tun. Dieses Gerücht kam erst auf, als mit dem Bau der modernen Wasserkunst 1860 die ältere Technik ersetzt wurde.

Wasser als Werbeträger: Dies Plakat warb 1971 für die Illumination im Großen Garten. Quelle: HMH

Seit den Fünfzigerjahren wird die Fontäne elektrisch betrieben. „Bei Windstille kommt sie heute auf eine Höhe von maximal 72 Metern“, sagt Gartendirektor Ronald Clark. „Sie ist damit die höchste Gartenfontäne Europas.“ Auch nach 300 Jahren ist das Wasserwunderwerk der Welfen eben für manchen Superlativ gut.

Ausstellung mit Illumination und Maskenpflicht Die Ausstellung „... recht was Königliches! 300 Jahre Große Fontäne“ ist im Museum im Schloss Herrenhausen bis zum 31. Oktober 2021 zu sehen. Geöffnet ist sie ab Freitag, 15. Mai, um 20 Uhr. Besucher müssen Masken tragen und vom Eingang bis zur Ausstellung im Westflügel einer langen, abgesperrten Wegführung folgen. Am Freitag, 15. Mai, wird der Große Garten von 22 Uhr an illuminiert. Dazu dürfen ihn 2000 Besucher betreten. Dabei ist der Einlass in die Ausstellung ausnahmsweise auch direkt durch den Garten möglich, allerdings ist er auf jeweils zehn Besucher begrenzt. Da andere Veranstaltungen coronabedingt ausfallen, soll es in den kommenden Monaten etwa dreimal wöchentlich Illumination im Großen Garten geben. Infos zur Ausstellung gibt es unter (05 11) 16 84 93 83.

Von Simon Benne