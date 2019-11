Hannover

Gegen Einschlafprobleme gibt es verschiedene Mittel: Beruhigende Teesorten, entspannende Atemübungen oder ruhigstellende Tabletten. Kenner ziehen eine andere Lösung vor – und hören sich zu einem Abenteuer von „Die drei ???“ in den Schlaf. Über 200 Krimi-Folgen wurden bisher produziert, gerade feiern die drei Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews ihr 40. Hörspiel-Jubiläum mit einer Tour. Knapp 10.000 Zuschauer kamen am Sonnabend in die ausverkaufte Tui-Arena um sich die Live-Folge „Der dunkle Taipan“ anzuschauen – und anzuhören.

Nach der gut zweistündigen Show leert sich die Halle zügig – ein gutes Zeichen, dass im Publikum niemand aus Gewohnheit weggenickt war. Doch von vorne: „Ihr seid die beste Boygroup der Welt“, ruft eine Zuschauerin als Oliver Rohrbeck ( Justus Jonas), Jens Wawrczeck ( Peter Shaw) und Andreas Fröhlich (Bob Andrews) gerade an ihren Stehpulten angekommen sind. Der Vergleich passt. Denn die Künstler sind zwar in die Jahre gekommen, aber die Stimmen klingen wir früher. Und als Fan weiß man immer, was man bekommt.

Viele Anspielungen auf alte Fälle

Live-Hörspiel in der ausverkauften Tui-Arena. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und so beginnt die liebevoll inszenierte Live-Folge: „Der dunkle Taipan“ startet mit den jungen Detektiven, die sich wegen mauer Auftragslage langweilen. Ihre Zentrale versinkt in leeren Pizzakartons. Doch dann erreicht sie ein mysteriöser Anruf aus einem Gefängnis, der zu ihrem neuen Fall wird – den sie selbstverständlich annehmen.

Das Abenteuer führt die jungen Ermittler von Rocky Beach in ein Geisterhaus und weiter in eine Kunstausstellung, bevor der Showdown sie schließlich in eine Schlangenhöhle verschlägt.

Für die langjährigen Fans wurden Verbindungen zu alten Fällen und Charakteren eingebaut. Allein deren Nennung („Aztekenschwert“) sorgt für Jubel in der Halle. Und natürlich kommt es auch zur obligatorischen Visitenkartenübergabe („Erster Detektiv: Justus Jonas. Zweiter Detektiv: Peter Shaw. Recherchen und Archiv: Bob Andrews.“).

„Die drei ???“: Ein generationenübergreifendes Publikum

Neben den drei Protagonisten ist Jörg Klinkenberg als Geräuschemacher auf der Bühne. Er sitzt inmitten eines Haufens von Koffern, Schuhen, Rädern, Ketten. Damit zaubert er in Echtzeit Schritte, knarrende Türen oder das schrille Bremsen eines Fahrrads. Er stapft je nach Situation auf Glas umher, reibt Metall aneinander und raschelt mit Geldscheinen. Es klingt wie im Hörspiel.

Auf der anderen Seite steht der Musiker Valentin Rövenstrunck inmitten einer Wagenburg aus Keyboards und Soundeffekten. Er lässt den Vogel Blacky in der Zentrale quäken und den Hund Queeny bellen. Und er darf die bekannte Endmelodie der Serie einspielen. Um einzudösen, gibt es auf der Bühne zu viel zu sehen.

Die ewig jungen Ermittler aus Rocky Beach zehren aus einer generationenübergreifenden Anhängerschaft. Das zeigen schon die Abspielformate, die sie mit- und überlebt haben: Früher Kassette, CD, mp3-Datei und heute Streaming-Anbieter.

50 Millionen Tonträger haben sie verkauft. Rohrbeck, Wawrczeck und Fröhlich sind mit ihren Stimmen als junge Männer zu den „Drei ???“ geworden. Heute spielen sie die jungen Detektive noch immer. Als Andreas Fröhlich alias Bob Andrews kurz aus seiner Rolle fällt, sagt er es so: „Wir sind 16 Jahre alt – seit 40 Jahren.“

Am Mittwoch, 11. März 2020, geben „Die drei ???“ eine Zusatzshow in der Tui-Arena Hannover.

Von Manuel Behrens