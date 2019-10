Hannover

Er hat schon amüsante Sprachkritik getrieben, als Bastian Sick noch in der Grundschule saß und der Dativ dem Genitiv noch so gar nichts anhaben konnte. Bereits in den Siebzigern veröffentlichte Eike Christian Hirsch Sprachglossen beim NDR und in der „Stern“-Rubrik „Deutsch für Besserwisser“. Seither hat sich die Sprache weiterentwickelt; die Besserwisser sind längst zu Besserwissenden geworden, sofern sie die innere Schweinehündin überwinden konnten – und Eike Christian Hirsch hat damit neues Spielmaterial an die Hand bekommen.

In seinem Buch „Ist das Deutsch oder kann das weg?“ nimmt der 82-Jährige jetzt in kurzweiligen Glossen neue Formulierungen wie „Alles gut?“ oder „Läuft bei dir?“ unter die Lupe. Dem flüchtigen Onlinedeutsch attestiert der Publizist und Leibniz-Biograf Nachlässigkeiten im Umgang mit Präpositionen („Ich bin gespannt über das Ergebnis“). Und er hat eine neue Lust am Plural ausgemacht: Heute gibt es „Stäube“, „Sande“ und „Bedarfe“, die früher eher ungebräuchlich waren.

Freude an klassischen Stilblüten

Vor allem hat Hirsch, der in Hannover lebt, einen präzisen Blick für Ungenauigkeiten und Doppeldeutigkeiten: Warum eigentlich sagen auch Nicht-Masochisten, etwas habe „ganz schön wehgetan“? Wie muss man sich ein „Gipfeltreffen nachwachsender Rohstoff-Experten“ vorstellen? Können Autos „über den Ladentisch gehen“? Und wie fürsorglich ist ein Hurrikan, der „für Opfer sorgt“? Mit diebischer Freude präsentiert er auch klassische Stilblüten wie die Schlagzeile „Polizist erschießt Mann mit Messer“.

Hirsch schulmeistert dabei nicht herum. Er ist schließlich alt genug, um sich an das Verschwinden des „Fräuleins“ zu erinnern, das er auf 1972 datiert – da kann man sich mit Nachsicht und innerer Gelassenheit auch über die „Bürger*innenmeister*innen“ von heute amüsieren.

Gier nach Superlativen

Sprache, Denken und Wirklichkeit sind bekanntlich eng verwoben. So gesehen hat Hirsch schon ein paar gesellschaftliche Trends ausgemacht, die sich in der Sprache spiegeln: Eine grassierende Gier nach Superlativen etwa. Und natürlich Anleihen beim Englischen. So hat das angelsächsische „to share“ das deutsche Verb „teilen“ teils unterwandert. Seither kann man ein Foto 5000-mal teilen, ohne es zu zerschneiden. Menschen, die eine Meinung teilen, waren hingegen noch nie geteilter Meinung.

Auch die politischen Dimensionen von Sprache lotet Hirsch aus: Der Satz „Die Flüchtlinge machen mir Sorgen“ etwa klingt nur vordergründig nach Anteilnahme. Die scheinbar friedvolle „Entnahme“ fällt für einen Wolf in der Regel tödlich aus. Und wie perfide doppeldeutig der Genitiv in Björn Höckes Formulierung vom „Denkmal der Schande“ ist, analysiert er messerscharf und pointiert. Hirsch sensibilisiert seine Leser so für einen achtsamen Umgang mit Sprache – und zeigt sich selbst als Meister seines Fachs.

Eike Christian Hirsch: „Ist das Deutsch oder kann das weg?“. C.H. Beck. 156 Seiten, 12,95 Euro.

Eike Christian Hirsch bei der Eröffnung der Leibniz-Festtage.

Von Simon Benne