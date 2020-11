Hannover

„Ein solches Drehbuchfestival hat es in Deutschland noch nicht gegeben“. Burkhard Inhülsen, Organisator des Up-and-Coming-Drehbuchfestivals ist hörbar stolz auf das, was sein Team und er auf die Beine gestellt haben. Als Initiator des Up-and-Coming-Filmfestivals, seit Langem eines der größten Nachwuchs-Filmfestivals weltweit, baut er eigentlich auf einen großen Erfahrungsschatz. Doch wegen Corona findet das Festival nun erstmals online statt – und das Team um Inhülsen muss sich neuen Herausforderungen stellen.

„Ideen Check“ kommt gut an

Am Wochenende vom 27. bis 29. November wird es 16 Zoom-Konferenzen geben. Moderatoren werden zum Einsatz kommen, gleichzeitig betreut ein Teammitglied den Chat, erzählt Inhülsen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen könnten zudem über das ganze Wochenende online kommunizieren. Denn auch die ungezwungene Unterhaltung in der Pause entfalle ja sonst, wenn man eine Veranstaltung in den digitalen Raum verlege. Außerdem gehören zwei Livestreams zum Festival. Den Auftakt macht am Freitag ein Livestream mit dem Autor und Regisseur der Fernsehserie „Babylon Berlin“, Henk Handloegten. Beim zweiten Stream wird am Sonnabend der Drehbuchpreis des Festivals verliehen.

Die Zoom-Konferenzen decken verschiedene Themen rund ums Drehbuch ab. Schnell ausgebucht war der „Ideen-Check“, bei dem Nachwuchsautoren ihre Filmideen erfahrenen Autoren vorstellen dürfen. Für den Kurs „Raus aus der Komfortzone“ hatten sich gut eine Woche vor dem Festival bereits 80 Teilnehmer und Teilnehmerinnen angemeldet. Dort geht es darum, welche Filme in Zukunft interessant sein könnten. Vielversprechend ist aus Inhülsens Sicht auch der Talk mit Burhan Qurbani, dem Autor und Regisseur des Films „ Berlin Alexanderplatz“.

Drehbuchpreis als Vorläufer des Festivals

„Durch das Festival soll deutlich werden, dass das Drehbuch wichtig ist“, sagt Inhülsen. Drehbuchautoren erhalten ihm zufolge in Deutschland bislang viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das liege auch daran, dass es nur wenige Möglichkeiten gebe, ein Drehbuch überhaupt zu lesen. „Dabei ist es eigentlich eine eigene literarische Größe“, sagt Inhülsen. Im vergangenen Jahr hat er erstmals den deutschen Drehbuchpreis vergeben. Dabei erreichten ihn mit 159 eingereichten Skripten deutlich mehr Bewerbungen, als er erhofft hatte. „Das hat uns gezeigt, dass viele gute Autoren da sind“, sagt Inhülsen. Daraufhin entstand die Idee des Festivals.

Das der 2019 erstmals verliehene Nachwuchs-Drehbuchpreis gut ankam, zeigt sich auch an der gestiegenen Resonanz in diesem Jahr. 231 Drehbücher wurden eingereicht, davon schafften es 20 auf die Shortlist. Daraus wählte die Jury wiederum sechs Skripte aus. Diese stellen die Nachwuchsautoren am Sonnabend in einem Livestream vor, zwei von Ihnen werden mit dem Up-and-Coming-Drehbuchpreis ausgezeichnet.

Die Gewinner des Nachwuchs-Drehbuchpreises erhalten jeweils 2000 Euro, gestiftet vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Inhülsen ist es wichtig, dass der Preisgewinn für die Autoren und Autorinnen nachhaltig ist. Deshalb erhalten sie zusätzlich eine einjährige Junior-Mitgliedschaft im Verband Deutscher Drehbuchautoren. Zudem können die Gewinner und Gewinnerinnen sich innerhalb einer einjährigen Autoren-Patenschaft mit Heide Schwochow und Toks Körner Tipps von erfahrenen Drehbuchautoren holen.

Vorfreude bei Organisatoren

Inhülsen bedauert, dass das Festival nicht in Präsenz stattfinden kann. „So ein Liveevent ist durch nichts zu ersetzen“, sagt er. Doch er sieht auch Positives an der digitalen Version des ersten Drehbuchfestivals: „Man erreicht viel mehr Leute, einige machen so vielleicht eher mit, als wenn sie nach Hannover hätten fahren müssen“, sagt er. Wie das wird, darauf sind auch Inhülsen und sein Team sehr gespannt.

Livestreams zum Drehbuchfestival Auftakt des Festivalsam Freitag, 27. November, 19 Uhr, ist ein Talk in einer Onlineausgabe des Literarischen Salons. Hier spricht unter anderem Henk Handloegten, einer der Drehbuchautoren und Regisseure von „Babylon Berlin“. Der Link zum Stream wird auf der Internetseite des Up-and-Coming Drehbuchfestivals kurz vor Beginn der Veranstaltung zu sehen sein. Am Sonnabend findet die Preisverleihung des deutschen Drehbuchpreises statt. Vorab ­lesen bekannte Synchronsprecher und -sprecherinnen aus den sechs nominierten Drehbüchern vor. Auch dieser Stream wird auf der Website des Festivals zu sehen sein.

