„Alles Gute alle Jahre wieder“ heißt es im Refrain des dritten Liedes, das die A-cappella-Band Maybebop am Mittwochabend anstimmt. Und diese Worte scheinen wohl auch das Motto der Gruppe zu sein, denn zum wiederholten Mal in Folge präsentieren Countertenor Jan Bürger, Tenor und Beatboxer Lukas Teske, Bariton Oliver Gies und Bassist Christoph Hiller, der seit einem Jahr Sebastian Schröder vertritt, im Theater am Aegi ihr Weihnachtsprogramm.

Programm überrascht zunächst wenig

Ziemlich viel ist so ziemlich wie immer: Maybebop singt – technisch perfekt – sowohl klassische als auch eigene (meist witzige) Weihnachtslieder, zeigt zudem die ein oder andere Tanzeinlage und albert dazwischen herum. So kennt sie das Publikum – so scheint es sie zu mögen. Denn auch in diesem Jahr sind die fünf Weihnachtskonzerte fast ausverkauft.

Aufeinander abgestimmt: Maybebop Quelle: Navid Bookani

Überraschen kann das Programm aber zunächst keinen der treuen Zuschauer. Die Band hat sogar den gleichen Einstieg gewählt wie im vergangenen Jahr: Nur mit elektrischen Kerzen in der Hand im sonst dunklen Saal singen die Vier „Wir sagen euch an, den lieben Advent“. Unfreiwillig komisch: Als einer der Sänger sich in den Zuschauerraum schleichen will, knarrt die Tür. Die Zuschauer lachen – dabei ist ausgerechnet dieses Lied nicht lustig gemeint.

Oma und der Rentierschlitten

Andere hingegen schon. In ihren eigenen Liedern kommen drei streitende heilige Könige vor, ein Weihnachtsmann, der gegen den Konsum streikt, und ein Rentierschlitten, der die Oma überfährt. Besonders witzig inszenieren die vier Männer ein Lied über den Alkoholkonsum an Heiligabend, bei dem sie immer betrunkener zu werden scheinen.

Auch kleine Choreografien denkt sich die Band zu ihren Liedern aus. Quelle: Navid Bookani

Viele der Lieder sind den Zuschauern gut bekannt und werden gern mit lautem Applaus angenommen. Damit auch wirklich alle Songs der Band an diesem Abend auf die Bühne kommen, präsentiert Maybebop sogar ein Madley aus allem, was sie schon einmal zu Weihnachten gesungen haben.

Große Überraschung in der zweiten Hälfte

So plätschert das Konzert dahin. Bis zum spanischen Lied „Campana sobre campana“ (zu deutsch: „Glocke für Glocke“ – die Glocken von Bethlehem). Als Maybebop das spanische Weihnachtslied anstimmt, stehen plötzlich nach und nach Leute im Publikum auf und singen den deutschen Text – vierstimmig. Etwa 10 Zuschauer sind es, die dem Rest des Publikums eine Gänsehaut verpassen.

Das ganze ist ein von Maybebop initiierter Flashmob, den sie über ihre Internetseite organisiert haben. Auch sie wissen bei keinem der Konzerte, ob oder wie viele Sängerinnen und Sänger sich im Publikum verbergen. Neben allem Altbekannten schafft es die Band mit dieser Aktion dann doch noch, sich und das Publikum zu überraschen.

Das „Weihnachtsprogramm für Euch“ spielt Maybebop noch einmal am Donnerstag, 19. Dezember, um 20 Uhr, am Freitag, 20. Dezember, um 19 Uhr, am Sonnabend, 21. Dezember, um 14 Uhr sowie um 19 Uhr im Theater am Aegi. Tickets für die Konzerte im kommenden Jahr sind ebenfalls schon erhältlich. Unter anderem im HAZ-Ticketshop.

Von Lisa Neugebauer