Hannover

Prinzessin Caroline wusste, wie man mit Komplimenten umgeht. „ Schmeicheleien zu lieben ist unentschuldbar“, schrieb sie an den großen Gelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz, „außer sie kommen von einem Menschen wie Ihnen.“ Zum Auftakt der 17. Leibniz-Festtage, die unter dem Motto „ Leibniz und England“ stehen, zitierten der ausgewiesene Kenner Eike Christian Hirsch und einige Mitstreiter jetzt in der Neustädter Kirche aus dem Briefwechsel des großen Geistes mit der Schwiegertochter des englischen Königs Georg.

Keine Schmeicheleien, aber viele lobende Worte bekam Friedrich-Wilhelm Wellmer an diesem Abend zu hören. Der Geologe wurde mit der Leibniz-Ehrenmedaille ausgezeichnet. „Er hat mit seinem Engagement einen wesentlichen Beitrag geleistet, um Leibniz populär zu machen“, sagte Erich Barke, Präsident der Leibniz-Gesellschaft, der Wellmer die Medaille mit Martina Trauschke von der Leibniz-Stiftung überreichte.

Anzeige

Initiator des Leibniz-Wegs im Harz

Die beiden Institutionen ehren damit Persönlichkeiten, die sich um die Vermittlung von Leibniz’ Erbe auch außerhalb wissenschaftlicher Zirkel verdient gemacht haben. Vor zwei Jahren war der mittlerweile verstorbene Friedrich Oehler mit der ersten Leibniz-Ehrenmedaille ausgezeichnet worden.

Weitere HAZ+ Artikel

Wellmer war von 1995 bis 2005 Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften sowie des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung – und er ist passionierter Leibniz-Forscher. Unter anderem initiierte er den Leibniz-Erkenntnisweg am Weltkulturerbe Oberharzer Wasserwirtschaft.

„Der Oberharz war das damalige Silicon Valey“

„ Leibniz hat dem Bergbau lebenslang größtes Interesse entgegen gebracht“, sagte die Leibniz-Expertin Nora Gädecke in ihrer Lautatio. Daran habe Wellmer immer wieder erinnert – unter anderem bei zahlreichen Exkursionen in den Harz. Dort hatte Leibniz um 1680 viel Zeit verbracht und unter anderem mit Technologien wie der Windkraft experimentiert. „Der Oberharz war das damalige Silicon Valey“, zitierte Gädecke den geehrten Wellmer. Dieser hatte zu Prinzessin Caroline gleich eine Erkenntnis beizusteuern: Nach Leibniz’ Brieffreundin war einst eine der wichtigsten Gruben im Harz benannt.

Am 9. September, 19 Uhr, spricht Florina Weber bei den Leibniz-Festtagen in der Neustädter Kirche über „Kunst in England zur Zeit der vier Georges“.

Von Simon Benne