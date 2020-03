Hannover

Der Historiker witterte einen großen Coup: Im Safe einer Schweizer Bank sollten unbekannte Dokumente liegen, brisante Aufzeichnungen eines jüdischen Häftlingsarztes, der in Auschwitz dem berüchtigten KZ-Arzt Josef Mengele zuarbeiten musste.

Als Geschichtswissenschaftler war Bogdan Musial auf vertrautem Terrain: Der aus Polen stammende, aber bei Hannover lebende Forscher hatte sich oft mit der NS-Zeit beschäftigt; 1999 hatte er Fehler in der spektakulären Wehrmachtsausstellung aufgedeckt. Von den Auschwitz-Dokumenten hatte er aus scheinbar zuverlässiger Quelle erfahren – von der angeblichen Enkelin des jüdischen Arztes. Diese pflegte als Gräfin aus ungarischem Uradel den mondänen Auftritt, sie wurde als angebliche Universitätsprofessorin und Leibärztin der Päpste in vornehmsten Zirkeln hofiert. Bereitwillig beschaffte sie Musial die Dokumente, die grausige Details aus dem Lager ans Licht brachten.

Ein aktueller Kriminalfall

In seinem Buch „ Mengeles Koffer“ beschreibt Musial, wie er bei seinen Recherchen dann jedoch auf immer mehr Ungereimtheiten stieß: Wie konnte Mengele eine moderne, siebenstellige polnische Telefonnummer gehabt haben? Und wieso glich die Handschrift der seltsamen Gräfin so frappierend der ihres eigenen Großvaters? Stück für Stück wurden seine historischen Forschungen zu detektivischen Ermittlungen in einem höchst zeitgenössischen Kriminalfall.

Die Geschichte hätte das Zeug zum Roman, doch sie hat sich wirklich zugetragen: Am Ende entlarvte Musial die vorgebliche Gräfin als Betrügerin. Die Frau, eine gebürtige Serbin aus einfachen Verhältnissen, wurde zu viereinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Sie hatte in den besten Charity-Kreisen viel Geld für Hilfsprojekte geschnorrt, die es gar nicht gab – unter anderem für ein abstrus anmutendes WHO-Projekt, bei dem Flugzeuge Wasser aus Bhutan in afrikanische Dürregebiete schaffen sollten. Mit den selbst zusammengeschusterten Auschwitz-Dokumenten wollte sie ihren eigenen, erfundenen Lebenslauf gewissermaßen abrunden.

Psychologie der Hochstapelei

Klug analysiert Musial die psychologischen Mechanismen, die jeder Hochstapelei zugrunde liegen. Haben Menschen erst einmal Vertrauen zu einer Person gefasst, revidieren sie ihr eigenes Urteil meist nicht mehr so rasch – und je mehr Lügen sie einmal geschluckt haben, umso schwieriger wird es, die eigenen Vorstellungen zu hinterfragen.

Jeder sieht, wonach er sich sehnt. „Hochstapler erfüllen Träume“, schreibt Musial. Und zugleich erschaffen diese ihre illustren Kunstfiguren, um selbst endlich jenes Geld oder jene Anerkennung zu bekommen, die ihnen nach eigenem Empfinden längst zustehen. In seinem Nachwort plädiert Jan Philipp Reemtsma daher für die Prinzipien der Aufklärung: „Wenn man anfängt mit dem Glauben, ist es nicht leicht, wieder aufzuhören.“

Bogdan Musial: „ Mengeles Koffer – eine Spurensuche“. Osburg. 207 Seiten. 24 Euro.

