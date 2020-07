x

Herr Dr. Bremm, vor 150 Jahren, am 19. Juli 1870, begann der deutsch-französische Krieg, der heute fast vergessen ist. Nur ein paar verwitterte Denkmale und ein paar Sedanstraßen, benannt nach dem Ort der französischen Niederlage, erinnern noch daran. Ist der Krieg von 1870/71 nicht längst ein abseitiges Thema, das höchstens für Fachhistoriker interessant ist?

Wir leben teils bis heute mit den Folgen dieses letzten für Deutschland siegreichen Krieges. An seinem Ende stand die deutsche Reichsgründung, und damals war es keinesfalls selbstverständlich, dass Bayern und Württemberg dabei sein würden. Die Grande Nation Frankreich, bis dahin eine politische und kulturelle Weltmacht, trat durch die überraschende und totale Niederlage in die zweite Reihe der Mächte Europas. Die Franzosen mussten diesen Platz den bis 1870 eher belächelten Deutschen überlassen, im Grunde bis heute.

Glorifizierung des Krieges: In der Königstraße erinnerte das 1884 aufgestellte Kriegerdenkmal bis in den Zweiten Weltkrieg hinein an den Sieg über Frankreich. Quelle: Hist. Museum Hannover

Aber Frankreich zählte später in den beiden Weltkriegen doch zu den Siegern über Deutschland.

Den Ersten Weltkrieg gewann Frankreich nur mithilfe der halben Welt, und 1945 kam Frankreich eher gnadenhalber in den Kreis der Siegermächte. Zwar gibt es bis heute in Paris zum Nationalfeiertag am 14. Juli noch große Paraden, aber seine Vormachtstellung hat Frankreich vor 150 Jahren eingebüßt. Um 1900 war Deutschland ein Tigerstaat, in Wirtschaft und Technik hatte es Frankreich ebenso überholt wie im Bildungssystem.

„Unter Schlafenden und Toten“: Eine Illustration aus der Gartenlaube zeigte 1870 eine Szene aus dem deutsch-französischen Krieg. Quelle: Hist. Museum Hannover

Das erste Millionenheer

Militärisch brachte der Krieg von 1870/71 mehrere Neuerungen …

Eisenbahn und Telegrafie brachten Front und Heimat näher zusammen, die Zivilbevölkerung war – etwa beim deutschen Terrorbombardement auf Paris – weit stärker vom Krieg betroffen als in vielen bisherigen Konflikten. In Preußen gab es damals die Wehrpflicht, die Deutschen konnten so das erste Millionenheer der Geschichte ins Feld führen. Die Franzosen versuchten, dieses Modell noch eilig zu kopieren, indem sie „Gambetta-Armeen“ aufstellten, benannt nach dem Innen- und Kriegsminister Léon Gambetta. Generalfeldmarschall Moltke sprach despektierlich von einem „Volkskrieg“. In jedem Fall trat die Wehrpflicht nach 1871 einen weltweiten Siegeszug an.

Klaus-Jürgen Bremm Quelle: Klaus Mai / wbg theiss

Klaus-Jürgen Bremm Klaus-Jürgen Bremm, Jahrgang 1958, war Offizier bei der Bundeswehr und Unternehmensberater. Der Militärhistoriker promovierte über die militärische Nutzung der Eisenbahn und lehrte Geschichte an der Uni Osnabrück. Zuletzt erschien sein ebenso kenntnisreiches wie gut lesbares Buch „70/71 – Preußens Triumph über Frankreich und die Folgen“. Wbg Theiss, 335 Seiten. 25 Euro.

Deutschland annektierte 1871 Elsaß-Lothringen. Der Schriftsteller und Politiker Victor Hugo rief in einem flammenden Plädoyer zur Rache dafür auf. Lag im deutschen Sieg nicht eine Wurzel der sogenannten Erbfeindschaft zwischen beiden Ländern?

Diese viel zitierte Erbfeindschaft war gar nicht so ausgeprägt. Der Franzosenhass vieler Deutscher hatte sich vor allem auf Napoleon gerichtet und war im Laufe des 19. Jahrhunderts eher abgekühlt. Victor Hugo erntete für seine Rede in Frankreich viel Widerspruch. Das deutsch-französische Verhältnis war nach 1871 lange zwar angespannt, aber stabil. Die Rückgewinnung von Elsaß-Lothringen stand für Frankreich jedenfalls nicht auf der Tagesordnung.

Folgen des Krieges: Verwundete Soldaten und Diakonissen des Henriettenstifts im Reservelazarett Welfenschloss in Hannover. Quelle: Hist. Museum Hannover

Klaus-Jürgen Bremms Buch "70/71". Quelle: wbg theiss

Kolonialismus gestärkt

Historiker wie Hans Ulrich Wehler sagten, vom deutsche Diktatfrieden 1871 mit den Gebietsverlusten Frankreichs führe eine direkte Linie in den Ersten und Zweiten Weltkrieg …

Das sehe ich nicht so. Die gekränkte Nation Frankreich versuchte, diesen Verlust durch den Aufbau ihres Kolonialreiches gewissermaßen zu kompensieren. In der sich anbahnenden Globalisierung wollten die Franzosen so ihren Großmachtstatus zurückgewinnen und auf Kosten Afrikas die eigene Marginalisierung in Europa wettmachen. Bismarck sah das mit Wohlwollen, er hatte für Deutschland ja keine großen kolonialen Ambitionen. Später jedoch drängten großbürgerliche Kreise in Deutschland auf eine stärkere Kolonialpolitik. Dies verschärfte dann auch die Spannungen mit Frankreich. Der Krieg von 1870/71 befeuerte indirekt also den Kolonialismus – dessen Folgen belasten das Verhältnis zwischen den ehemaligen Kolonialmächten Europas und den afrikanischen Staaten bis heute.

Von Simon Benne