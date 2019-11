Die in London geborene Dido heißt eigentlich Dido Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong. Zur Musik kam sie auch über ihren Bruder Rollo, Mitglieder der Dance-Gruppe Faithless. Der Durchbruch gelang ihr Ende der Neunzigerjahre zunächst mit dem Song „Thank You“. Ein Sample davon nutzte Rapper Eminem für sein Lied „Stan“ – die Kooperation machte auch Dido berühmt. 2003 erschien ihr zweites Album „Life for Rent“, das sich millionenfach verkaufte.

Danach zog sich Dido zurück, veröffentlichte Alben nur noch in größern Abständen. Dieses Jahr erschien ihre fünfte Platte „Still on my Mind“. Am Mittwoch, 20. November, spielt Dido im Kuppelsaal des HCC.