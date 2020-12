Hannover

Der Kritiker war begeistert: „Ein Denkmal von Meisterhand“ sei da entstanden, schrieb der namentlich nicht genannte Journalist 1915 im „Hannoverschen Kurier“. Der Bildhauer Bernhard Hoetger, der später auch durch seine expressionistisch-verspielte Umgestaltung der Bremer Böttcherstraße berühmt wurde, habe Generalfeldmarschall Alfred von Waldersee als „straffe Soldatenfigur“ porträtiert und eine Skulptur „in Anlehnung an den alten Heldentyp des deutschen Roland“ erschaffen.

Die monumentale Statue wurde damals an der Eilenriede gegenüber dem früheren Wohnhaus Waldersees errichtet. Dass der triumphierende Feldmarschall ausgerechnet auf einem Drachen steht, ist kein Zufall. Es erinnert an seinen Einsatz in Asien. Im Jahr 1935 gab es erstmals die Forderungen, das Denkmal umzugestalten, weil dies die chinesische Nation beleidige. Der damalige Oberbürgermeister Arthur Menge lehnte ab: Es sei eine Verschandelung, den Drachen fortzumeißeln.

Drachentöter: das Denkmal zeigt, wie Waldersee einen chinesischen Drachen mit Füßen tritt. Quelle: Christian Behrens

Strafexpeditionen in China

Jetzt ist der Drachentöter Waldersee erneut in den Fokus gerückt – als unfreiwillige Symbolfigur einer Debatte um Hannovers Umgang mit der Kolonialzeit. Black-Lives-Matter-Aktivisten fordern, das Denkmal müsse verschwinden, der Rat diskutiert über eine mögliche Umbenennung der Walderseestraße. Während die CDU dagegen ist, begrüßen die Jusos die Diskussion: „Es wird höchste Zeit, dass wir uns mit den Spuren der Kolonialzeit in Hannover kritisch auseinandersetzen“, sagt Jana Thaler von der SPD-Jugendorganisation.

Tatsächlich ist diese Debatte überfällig. Schon weil sie Gelegenheit bietet, sich in Erinnerung zu rufen, wer da eigentlich grimmigen Blickes an der Eilenriede steht.

Symbolfigur in der Kolonialismusdebatte: Generalfeldmarschschall Alfred Heinrich Karl Ludwig Graf von Waldersee (1832 bis 1904). Quelle: Julius Cornelius Schaarwächter/Wikimedia Commons

Der altgediente Offizier Waldersee war 1900 als Oberbefehlshaber multinationaler Truppen nach Peking entsandt worden, um den „Boxeraufstand“ niederzuschlagen. Der als „Weltmarschall“ bewunderte Waldersee führte blutige Strafexpeditionen durch. Er nahm Kaiser Wilhelm II. beim Wort: „Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht!“, hatte dieser in einer Rede gefordert. Die Soldaten sollten „wie vor 1000 Jahren die Hunnen“ dafür sorgen, „dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen“. Das besonders in England liebevoll gepflegte Klischee von den barbarischen deutschen Hunnen hat hier seinen Ursprung.

„Völkerschauen“ gab es im Zoo

Deutschland war als Kolonialmacht nicht so bedeutend wie andere Länder. Gleichwohl hatte das Kaiserreich zwischen 1884 und 1918 Kolonien in Afrika, Ozeanien und Ostasien. Im Herero-und-Nama-Krieg verübten die Kolonialherren im heutigen Namibia Massaker, die längst als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts gelten. Warum ist das eigentlich fast völlig vom Radar der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden?

Teil der Debatte: die Walderseestraße in Hannover. Quelle: Christian Behrens

Auch in Hannover gab es über Jahrzehnte rassistische „Völkerschauen“, bei denen Menschen entwürdigend als exotische Wilde vorgeführt wurden. Halbnackt mussten sie Tänze oder Kämpfe präsentieren, um so implizit die angebliche zivilisatorische Überlegenheit der Europäer zu untermauern. Noch 1932 wurden, bezeichnenderweise im Zoo, „Tellerlippennegerinnen“ und „Buschmänner“ zur Schau gestellt. Man darf das ruhig im Hinterkopf haben, wenn es in aktuellen Rassismusdebatten darum geht, woher eigentlich unsere stereotypen Vorstellungen von Afrika stammen.

Es dauerte Jahrzehnte, bis eine kritische Aufarbeitung des kolonialen Erbes begann. Der nach dem berüchtigten Reichskommissar von Deutsch-Ostafrika, Carl Peters, benannte Platz in der Südstadt wurde nach langen Debatten in Bertha-von-Suttner-Platz umbenannt. Das Peters-Denkmal ergänzte man 1988 um eine kritische Mahntafel. Peters’ martialisches Grabmal auf dem Engesohder Friedhof („Er erwarb Deutsch-Ostafrika für sein Vaterland“) blieb unangetastet.

Seit 1988 umgestaltet: Das Carl-Peters-Denkmal auf dem Bertha-von-Suttner-Platz in Hannover. Quelle: Christian Behrens

Immer neue Straßendebatten

Die nach dem Kolonialoffizier benannte Lettow-Vorbeck-Allee wurde 2013 in Namibia-Allee umbenannt. Eine zweischneidige Entscheidung: Seither scheint es nämlich so, als wäre der kaiserliche Guerillero Paul von Lettow-Vorbeck in Hannover niemals verehrt worden.

Die Wißmannstraße in der Südstadt wurde nur „umgewidmet“. Sie erinnert seit 2010 offiziell nicht mehr an den umstrittenen Afrikaforscher, sondern an einen Kommunisten namens Hermann Wißmann, der 1933 im KZ starb. Die meisten Passanten dürften weder vom einen noch vom anderen je gehört haben; zum Ort des Lernens aus der Geschichte ist die Straße mit der Umwidmung jedenfalls nicht geworden.

Es sind immer die gleichen Debatten, die solche Umbenennungen begleiten: Am Anfang steht die Empörung darüber, dass Straßen bis heute nach Rassisten benannt sind. Dahinter steht allerdings ein Missverständnis. Eine Ehrung ist ein Straßenname nämlich nur im Moment der Benennung. Im Laufe der Jahre wird er zu einer historischen Quelle, die uns etwas darüber verrät, wer in vergangenen Zeiten einmal hoch im Kurs stand.

Straßennamen konservieren Vergangenheit. Ebenso wenig, wie ein Friedrichswall oder ein Schiffgraben heutige geografische Gegebenheiten beschreiben, bringt eine Walderseestraße eine heutige Verehrung des Militärs zum Ausdruck. Diese alten Straßennamen zeugen von dem, was es einmal gab.

Badenstedts „Afrika-Viertel“

Dennoch gibt es eine Art Glaubenskrieg: Ist es geschichtsvergessen, angestammte Namen infrage zu stellen? Oder ist es geschichtsvergessen, die Erinnerung an unliebsame Persönlichkeiten einfach auszuradieren? Am Ende ist es dann meist eine reine Machtfrage, wer über die Topographie der Stadt bestimmt. Wenn Bezirksräte – wie im Fall der beschlossenen Umbenennung der Hindenburgstraße – gegen den klar artikulierten Willen der Anwohner entscheiden, ist die Reaktion rasch Verdruss an der Demokratie. Bei solchen Siegen bleiben Lernprozesse dann meist auf der Strecke.

Umbenennung ist beschlossene Sache: Hindenburgstraße in Hannover. Quelle: Michael Thomas

Wollte man alle Spuren der Kolonialzeit aus dem Stadtbild tilgen, gäbe es in Hannover viel zu tun: Im „Afrika-Viertel“ in Badenstedt gibt es seit 1937 den Kamerunweg und die Ostafrikastraße. Der Togoweg und die Windhukstraße bekamen ihre Namen 1959. Es folgten 1965 Safari- und Savannenweg. Man kann darin späte Reminiszenzen an die verklärte Kolonialzeit sehen. Die Woermannstraße ist nach dem Kaufmann Adolph Woermann (1847-1911) benannt, dessen erklärtes Ziel es war, in Afrika zwei Schätze auszubeuten: „Die Fruchtbarkeit des Bodens und die Arbeitskraft vieler Millionen Neger.“

Der renommierte Geschichtswissenschaftler Thomas Vogtherr, langjähriger Vorsitzender der Historischen Kommission für Niedersachsen, warnt davor, Verbrechen der Kolonialzeit zu leugnen, um fragwürdige Straßennamen politisch zu verteidigen: „Einer Stadt wie Hannover stünde es gut zu Gesicht, die Spuren des Kolonialismus in der Breite zu untersuchen“, sagt er. Tatsächlich ist das überfällig, auch Museen und Hochschulen haben da teils großen Nachholbedarf. Im Rat forderten Politiker jetzt die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats, um Hannovers Kolonialerbe unter die Lupe zu nehmen.

„Historischer Exorzismus“

Andererseits warnt Vogtherr, der sich in einem Gutachten schon gegen die Umbenennung der Hindenburgstraße stark gemacht hatte, vor überhasteten Denkmalsstürzen: „Moralische Unbedingtheit kann in solchen Debatten kontraproduktiv sein“, sagt er.

„Moralische Unbedingtheit kann in solchen Debatten kontraproduktiv sein“: Historiker Thomas Vogtherr rät bei der Umbenennung von Straßen zur Zurückhaltung. Quelle: Michael Thomas

Sein Berliner Kollege Martin Sabrow kritisierte es schon vor Jahren als „historischen Exorzismus“, Persönlichkeiten, die nicht zu unseren heutigen Werten passen, mit symbolischen Akten aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Der Exorzismus-Vorwurf trifft den Kern der Debatte. Denn wenn man den Teufel von einem Ort vertreibt, taucht er bald anderswo wieder auf. Das Verdrängen unliebsamer Vergangenheit kann rasch zu Neurosen führen.

Es gibt viele Wege, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Man kann kommentierende Tafeln an Straßenschilder hängen, ergänzende Kunstwerke aufstellen, Vorträge und Diskussionen organisieren. All das erfordert mehr Kreativität als der unsouveräne und vergleichsweise grobschlächtige Versuch, Geschichte mit Umbenennungen und Abrissen ungeschehen zu machen.

Er lebte einst in Hannover: der Generalfeldmarschall und spätere Reichspräsident Paul von Hindenburg. Quelle: ap

Der Fall der Walderseestraße zeigt, wie schnell die Praxis des Straßenschild-Abschraubens an ihre Grenzen stößt. Denn es wäre inkonsequent, den Straßennamen zu tilgen, aber das Denkmal stehen zu lassen, das passenderweise unter Denkmalschutz steht. Vielleicht gibt es ja aber gar keinen besseren Ort als gerade ein Walderseedenkmal in einer Walderseestraße, um eine Skulptur aufzustellen, die an das Unrecht des Kolonialismus erinnert. Vielleicht einen Drachen, geschaffen von einem chinesischen Künstler, der dem „Weltmarschall“ was faucht.

Der steinerne Waldersee, schwärmte der Zeitungskritiker 1915, werde „für alle Zeiten an den Dargestellten erinnern“. Zur Erinnerung, wenn auch anders als damals gedacht, taugt das Denkmal tatsächlich noch heute. Allerdings nur, wenn man es nicht abreißt.

Von Simon Benne