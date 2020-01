Hannover

Es sind sphärische, klare Klänge. Unendlich zart und zerbrechlich hört es sich an, wenn die Harfentöne in die warmen Wogen der Streicher perlen. Ein Vollbad in Geborgenheit ist dieses „Ashrei“, welches das Symphonieorchester aus Kaliningrad ( Königsberg) unter Maestro Arcadi Feldman anstimmt. Selbst dramatische Bläserakzente verheißen kein Unheil, sondern nur Abenteuer.

Und dann folgen im Kuppelsaal Texte, die gar nicht dazu passen. Elie Wiesel, der spätere Friedensnobelpreisträger, hat in „Die Nacht“ seinen Weg durch die NS-Lager beschrieben. Die Deportation nach Auschwitz, als er nicht einmal 16 Jahre alt ist, die Selektionen des berüchtigten KZ-Arztes Josef Mengele, die Schläge, die Kälte, das Sterben. Schauspieler Sebastian Koch liest aus den Aufzeichnungen des 2016 verstorbenen Wiesel mit fester, prononcierter Stimme, die nur manchmal leicht brüchig wirkt, als würden sich Risse in einer Fassade auftun.

„Nie wieder Hass!“

Im Kuppelsaal ist beim „The Night Holocaust Concert“ am 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung kein Platz mehr frei. Binnen kurzer Zeit waren mehr als 3000 Karten vergriffen. Er sei überwältigt von dem Interesse an dem Gedenkkonzert, sagt Regionspräsident Hauke Jagau, der die Inszenierung nach Hannover geholt hat. „Ihre Anwesenheit ist Ausdruck einer Haltung“, sagt auch Ministerpräsident Stephan Weil zum Publikum. Und: „Aus dem Holocaust folgt eine einfache Lehre: Nie wieder Hass uns Ausgrenzung.“

Zarte Klänge und Texte voller Grausamkeit: Die Performance im HCC ist ein Wechselbad der Emotionen. Quelle: Katrin Kutter

Die Besucher erleben an diesem Abend ein aufwühlendes Gesamtkunstwerk. Ein Wechselbad überwältigender Emotionen. „Der Geruch von brennendem Fleisch nahm uns die Luft zum Atmen“, schreibt Wiesel. Und der Chor singt fromm „Nimm deine heilige Gegenwart nicht von uns.“ Mit vier Worten, dem Befehl „Männer links, Frauen rechts!“, wird Wiesel für immer von seiner Mutter und seinen Schwestern getrennt, als man sie aus einem Viehwaggon prügelt. Er sieht, wie lebende Kinder in Flammen geworfen werden. Und als Solisten stimmen Helena Goldt, Daniel Mutlu und Banjamin Maissner betörende Gesänge an.

Wiesel beschreibt, wie die SS einen kleinen Jungen vor den Augen der anderen Gefangenen erhängt und wie das Kind sich lange in der Schlinge quält, weil es zu leicht ist, um schnell zu sterben. Er schreibt vom Stacheldraht und davon, wie er angesichts des Grauens den Glauben verliert – und Tenor Mutlu intoniert im „Kol Adonai“ die tröstlichen Worte: „Der Herr wird sein Volk mit Frieden segnen.“

Unerträgliche Beklemmung

Die Stücke, die der Staatschor Vilnius, die Moscow Jewish Male Capella und Sänger anderer Chöre vortragen, stammen vom berühmten jüdischen Kantor Leib Glantz. Dessen Sohn, der US-Politologe Jerry Glantz, hat das Gedenkkonzert Initiiert. Manchmal wird die Stimme des 1964 verstorbenen Leib Glantz aus dem Off eingespielt, zu makaberen Duetts mit den Lebenden.

Die hebräischen Texte, die – leider in zu kleiner Schrift – in Übersetzungen an die Wand projiziert werden, künden davon, dass der Mensch in Gottes Hand ist. Davon, dass der Herr Gebete hört und gütig ist und alle Geheimnisse kennt. Manches in Leib Glantz’ Musik klingt nach Spätromantik mit modernen Einsprengseln, man hört Anklänge an Brahms, Verdi oder Mahler. Und zwischen den Stücken beschreibt Wiesel, wie Tote auf Lebende gestapelt werden, wie man Leichen aus Zügen wirft und wie er selbst am Ende keine Tränen mehr hat, als sein eigener Vater kurz vor der Befreiung in Buchenwald stirbt.

Texte voll Grausamkeit und Tod: Sebastian Koch liest aus den Aufzeichnunge Elie Wiesels. Quelle: Katrin Kutter

Die Beklemmung, die dabei entsteht, ist kaum erträglich. Wiesel hat sich selbst immer wieder damit beschäftigt, wie eine Gratwanderung zwischen gebotener Erinnerung und unzulässiger Ästhetisierung von Auschwitz in der Kunst gelingen kann. Er selbst ist dabei zu „einer der wichtigsten Stimmen der Überlebenden“ geworden, wie Ministerpräsident Weil eingangs sagt.

Auch diese Kollage aus Text und Musik macht etwas von dem Grauen fast physisch greifbar. Und sie zeigt, dass Empathie und Menschlichkeit die einzige Antwort auf das unbeschreibliche Wüten des Hasses sein können. Eine immens politische Botschaft. Die Collage zerbricht die trostreiche Schönheit und bewahrt sie zugleich.

Betörende Klänge: Gleich mehrere Chöre intonierten die religiösen Melodien von Leib Glantz. Quelle: Katrin Kutter

Ob der Glaube an den guten Gott dabei nur ein naiver Trost ist, der von den Gräueln offenkundig widerlegt wird, oder ob er gerade den Blick so weitet, dass das Elend durch ihn erträglich wird, bleibt dabei offen. Am Ende schaut der von US-Truppen befreite Elie Wiesel in einen Spiegel – und hat das Gefühl, in die Augen einer Leiche zu blicken. Und das Ensemble singt ein trauriges, aber ungebrochenes „Shma Israel“. Ein Glaubensbekenntnis. Die Spannung bleibt. Es gibt keine Erlösung. Höchstens die Hoffnung darauf.

