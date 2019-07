Hannover

Der Krieg hat viele Gesichter. Die meisten sind schrecklich. Künstler haben das Grauen immer wieder in Szenen gekleidet, die gleich auf den ersten Blick schockieren, anklagen oder verstören. Der Krieg, den Asmus Petersen darstellte, war anders. Seine „ Schlachtenbilder“ zeigen Zickzacklinien, Diagramme und Vektoren auf Seekarten. Er bildete die Seeschlachten der Weltkriege als Grafiken ab. Das konkrete Gemetzel, realisiert in größtmöglicher Abstraktion. Solche Werke konnten schon einmal sperrige Titel tragen wie „Kurs dreier englischer Torpedoboote mit Angriff der ,Moresby’ auf den Schlachtkreuzer ,Derfflinger’ in der Seeschlacht vor dem Skagerrak am 1.6.1916 um 3.37 Uhr“.

Der in Hannover geborene Petersen hatte den Krieg selbst noch als Luftwaffenhelfer erlebt. Der militärische Apparat faszinierte ihn zeitlebens – und zugleich skizzierte Petersen das Grauen des Krieges, indem er dessen technokratische Seite offenbarte. Er zeigte die kalte Präzision der Strategien, die dem massenhaften Sterben zugrunde lagen. Die grotesken Materialschlachten zur See nannte der Mann, der mit hochdekorierten Veteranen und versierten Militärhistorikern auf Augenhöhe über den Seekrieg diskutieren konnte, selbst einmal „Phänomene des Wahnsinns“.

Hintergründig und humorvoll

Seine Werke seien „das pazifistische Statement eines Künstlers, der oft zwischen allen Stühlen saß“, urteilte Reinhard Spieler einmal, der Direktor des Sprengel-Museums, das Asmus Petersen noch im vergangenen Jahr mit einer Ausstellung ehrte. Bis ins letzte durchdacht, sehr abgründig und sehr klug waren die Werke, die dort zu sehen waren. Wie der Mann, der sie erschaffen hatte. Jetzt ist Asmus Petersen im Alter von 91 Jahren verstorben. „Wir trauern um einen humorvollen, bissigen und hintergründigen Zeitgenossen“, sagt Spieler.

Petersen, eigentlich promovierter Wirtschaftswissenschaftler und künstlerischer Autodidakt, war ein Multitalent. Als Solitär in der Kunstszene schlug er immer wieder Brücken zwischen Bildender Kunst und Literatur. In seinen Arbeiten griff er immer wieder Textfragmente von Gottfried Benn oder Rainer Maria Rilke auf, und er schrieb selbst pointierte Essays – unter anderem für das „Kursbuch“ von Hans Magnus Enzensberger. „Das Schreiben habe ich 1947 als Pennäler entdeckt. Es war kalt, wir saßen in Mänteln im Klassenzimmer und haben uns sowieso nur gelangweilt“, gab er einmal zum Besten.

Früh bezog Petersen auch politisch Stellung – in der ihm eigenen Art: Schon 1967 kreierte er seine Acrylglas-Metall-Installation „Wir sind wieder wer“. Unter der selbstgefälligen Wirtschaftswunderparole listete er die Namen von Konzentrationslagern auf, fein säuberlich in alphabetischer Reihenfolge, von „ Auschwitz“ bis „Treblinka“. Daneben hatte Petersen jedoch auch eine zarte, poetische Seite: In lyrischen Grafiken verarbeitete der Vater von vier Töchtern Dichterworte und Liebeserklärungen.

Domizil im Pumpenhaus

Überall wurde Petersen mit Preisen und Stipendien gewürdigt, Ausstellungen von München bis Hamburg zeigten seine Werke. Unter anderem präsentierte sein Weggefährte Bazon Brock seine Arbeiten vor vier Jahren in der Berliner „Denkerei“. Zugleich aber war der Künstler fest in seiner Heimatstadt Hannover verwurzelt. Seit 1970 hatte er sein Atelier in der Herrenhäuser Wasserkunst. Das ungewöhnliche Domizil, das er sich in dem historischen Pumpenhaus einrichtete, wurde über die Jahre selbst zu einer Art Sehenswürdigkeit – und Petersen mit ihm. Ein „Gesamtkunstwerk“ nannte der langjährige Direktor des Sprengel-Museums, Ulrich Krempel, den Wasserkünstler einmal.

Als er das dringend sanierungsbedürftige Atelier nach 46 Jahren räumen musste, war dies für ihn ein Einschnitt. Doch der agile Mann blieb noch lange aktiv: Statt in der Wasserkunst zu malen, schrieb der charmante und witzige Senior nun daheim in Kleefeld, in dem Haus, das er mit seiner Frau Gisela bewohnte. Vom Keller bis zum Dachboden stapelten sich hier teils großformatige Kunstwerke und Papiere. Und neben Petersens opulenter Sammlung von Kruzifixen fanden sich auch einige seiner Schlachtenbilder. Jener Gemälde, die für den Schrecken des Krieges eine ganz eigene, unverwechselbare Sprache gefunden haben.

Von Simon Benne