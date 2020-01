Hannover

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Rund 125 000 Besucher zählte das Landesmuseum Hannover im Jahr 2019 – etwa 5000 mehr als im Vorjahr. „Es waren so viele wie seit der großen Royals-Ausstellung über die hannoversch-britische Personalunion im Jahr 2014 nicht mehr“, sagt Museumsdirektorin Katja Lembke zufrieden. Insbesondere die Max-Slevogt-Retrospektive habe sich als Publikumsmagnet erwiesen.

Dabei mussten Besucher seit dem Sommer Einschränkungen in Kauf nehmen: Im Rahmen der großen Generalsanierung werden derzeit die historischen Glasdächer des 1902 errichteten Museums erneuert. Der erste Bauabschnitt über dem Bereich der Neuen Meister der Landesgalerie soll voraussichtlich im August fertig sein, danach werden bis Ende 2021 die Dächer über den Alten Meistern erneuert. Insgesamt 75 Werke von Liebermann, Slevogt und Corinth verleiht das Museum während der Bauarbeiten vom Mai 2020 an nach Italien; für eine große Ausstellung über den deutschen Impressionismus in Aosta.

Leonardo in Hologrammen

Trotz der Großsanierung präsentiert das Haus 2020 ein buntes Programm – mit drei Sonderausstellungen, die teils tief in die Welt der Digitalisierung eintauchen. In „Leonardos Welt“ geht es vom 27. März an – ein Jahr nach dessen 500. Todestag – um Leonardo Da Vinci. Für das Universalgenie gehörten Kunst und Wissenschaft noch nicht zu getrennten Sphären; Leonardo passt also gewissermaßen zum Landesmuseum, das sein Image als ganzheitliches „Weltenmuseum“ pflegt.

Kreativ: Mit einer Illustration nach Leonardos Mona Lisa wirbt das Landesmuseum für die Da-Vinci-Ausstellung. Quelle: Landesmuseum Hannover

Allerdings zeigt die Schau kein einziges Leonardo-Original. „Eine Anfrage nach der Mona Lisa wäre wenig erfolgversprechend gewesen“, sagt Direktorin Lembke. Stattdessen ergründet die Ausstellung den Mythos Leonardo mit multimedialen Präsentationen, Filmen und Hologrammen. Audiovisuelle Präsentationen sollen das Werk Leonardos zum Leben erwecken. Gut möglich, dass der Renaissance-Tüftler am digitalen Abglanz seiner selbst seine Freude gehabt hätte.

Federvieh im Wandel der Zeit

Pünktlich zur Nacht der Museen am 13. Juni eröffnet dann die „ Duckomenta“: Seit mehr als 30 Jahren tingelt die Künstlergruppe interduck mit ihren eigenwilligen Exponaten durch Europa, schon 2010 präsentierte Katja Lembe, damals noch Direktorin des Roemer- und Pelizaeus-Museums, eine Version der Schau in Hildesheim. Allen Werken ist gemein, dass sie die Kulturgeschichte aus Entenperspektive erzählen: Ötzi und Mona Lisa sind ebenso mit Schnabel porträtiert wie die „Duckfretete“ oder die „Ente mit Perlenohrring“.

Ente gut, alles gut: Die „Ente mit Perlenohrring" ist Teil der Duckomenta. Quelle: interduck

„Mit weit mehr als 300 Exponaten wird dies die größte , Duckomenta’ aller Zeiten sein“, verspricht Projektleiterin Frauke Schilling. Die Schau wird die erste in dem bis dahin sanierten Teil der Landesgalerie sein.

Tierisch: Die Künstler Joschua Knüppe hat eine Filmszene aus „Jurassic Park" für die Kinosaurier-Ausstellung visualisiert. Quelle: Landesmuseum Hannover

Tierisch geht es auch in der Ausstellung „KinoSaurier“ zu, die am 25. September beginnt. In der Dino-Schau geht es nicht um klassische Paläontologie. Die Ausstellung nimmt vielmehr unter die Lupe, wie Saurier in Kunst und Film dargestellt werden. Von Familie Feuerstein bis Jurassic Park spielen dabei oft auch die technischen Möglichkeiten der Regisseure eine Rolle. Und oft ist die Fantasie wichtiger als der wissenschaftliche Stand der Forschung. „Heute wissen wir, dass Saurier federn hatten“, sagt Kurator Daniel Hercenberger, „im Film funktioniert es aber nicht, wenn ein T-Rex aussieht wie ein Hühnchen.“

