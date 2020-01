Warum erinnert sich die Gesellschaft an Bertolt Brecht, aber nicht an Elsa von Freytag-Loringhoven? Unter anderem mit dieser Frage setzt sich das Theaterkollektiv Frl. Wunder AG in ihrem neuen Stück „Furien des Erinnerns“ auseinander. Die Uraufführung ist am Sonnabend, 11. Januar, im Ballhof Zwei.