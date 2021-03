Hannover

Wie ein Türsteher bäumt er sich am Eingang auf. Rund drei Meter misst das Skelett des Europasaurus, der 1998 in einem Steinbruch am Harz entdeckt wurde. Vor 154 Millionen Jahren war die Gegend dort ein tropisches Inselparadies, und weil es auf den Eilanden wenig Futter gab, wirkt der Langhalssaurier wie eine Bonsai-Ausgabe seiner ungleich größeren Kollegen.

Großer Verdauungstrakt auf Beinen: Ein Diplodocus-Skelett gehört zu den größten Exponaten der Ausstellung. Quelle: Rainer Dröse

Eigentlich hatte die Evolution die Saurier auf grenzenloses Wachstum getrimmt. Wie den riesigen Langhalssaurier Diplodocus, dessen Skelett gleich nebenan steht. Dessen Körper war praktisch ein großer Verdauungstrakt auf Beinen, die Hautoberfläche war im Verhältnis zur Masse eher gering. „Weil er so groß war, wurde ihm nicht kalt – das nennt man Gigantothermie“, sagt Paläontologin Annette Richter.

„Totemtier der modernen Kultur“

Richter hat gemeinsam mit Kurator Daniel Hercenberger die Sonderausstellung „Kinosaurier“ gestaltet, die derzeit im Landesmuseum aufgebaut ist. Nach der verspielten Duckomenta und der Leonardo-da-Vinci-Ausstellung mit ihren spektakulären Medieneffekten zeigt das Museum damit einmal mehr eine populäre Schau. Saurier gehen immer. Das „Totemtier der modernen Kultur“ hat der US-Kunsthistoriker W.J.T. Mitchell die Urzeitechsen genannt, die in Wissenschaft und Kinderzimmer gleichermaßen auf Interesse stoßen.

Zähne zeigen: Paläontologin Annette Richter mit einem Sauriermodell. Quelle: Rainer Dröse

Dabei ist diese sehenswerte Schau jedoch keine klassische Saurier-Ausstellung, die sich vor allem auf dröge Knochenarbeit beschränkt. Im Zentrum steht die mediale Wiederauferstehung der ausgestorbenen Giganten. Zwar sind auch Reliquien wie ein original T-Rex-Schienbein zu sehen, doch daneben gibt es eine Fülle an Filmplakaten und Büchern, Kunstwerken und Münzen.

Kindgerecht: Maskottchen Iggy führt durch die Schau, die allerdings wegen Corona noch nicht real zu besuchen ist. Quelle: Rainer Dröse

Die Ausstellung bewegt sich zwischen Forschung und Fiktion, zwischen Fakten und Fantasie. Sie gleicht landläufige Vorstellungen von Sauriern mit wissenschaftlichen Erkenntnissen ab. Die interdisziplinäre Schau zeigt nicht nur, wie Fossilien präpariert werden, sondern sie erklärt auch die verschiedenen Animationsfilmtechniken, mit denen Saurier über Jahrzehnte virtuell reanimiert wurden.

Es flimmert und faucht

Saurier waren für Filmemacher immer ein gefundenes Fressen. Auf einer Leinwand ist im Museum der Trickfilm „Gertie the Dinosaur“ zu sehen, der schon 1914 produziert wurde. Überhaupt flimmert und flackert und brüllt und faucht es in der Ausstellung an allen Ecken. Das Museum, ein Echsenkessel. Auf Monitoren präsentiert das Haus einige Meilensteine der Filmgeschichte. Welche Rolle den Sauriern im Kino zukam, variierte dabei je nach Genre und Epoche.

Großes Kino: Filmplakate in der Ausstellung. Quelle: Rainer Dröse

Im B-Movie „Gwangis Rache“ von 1969 wurden Cowboys von Flugsauriern gejagt, die eher an Fledermäuse erinnern – zum Vergleich mit dem Kinountier hängt neben der Leinwand ein echtes Skelett unter der Decke. In japanischen Filmen der Fünfzigerjahre verkörperte Godzilla mit seinem wüsten Zug durch Tokio auch die atomaren Traumata nach Hiroshima und Nagasaki. Und King Kong kämpfte 1933 gegen einen T-Rex, der mit seiner schuppigen Haut exakt den damaligen Vorstellungen der Wissenschaft entsprach.

Gefiederter Freund: Die Raptoren sahen in Wirklichkeit viel possierlicher aus als in Filmen wie „Jurassic Park“. Quelle: Rainer Dröse

„Filmemacher haben sich meist an den aktuellen Stand der Paläontologie gehalten“, sagt Expertin Richter. Das änderte sich erst, als in den Neunzigerjahren die Sache mit den Federn publik wurde. Funde, die damals in China gemacht wurden, legen den Schluss nahe, dass Saurier ein buntes Gefieder trugen. Die fiesen Raptoren aus Steven Spielbergs „Jurassic Park“ hatten in Wirklichkeit keine Schuppen, sondern erinnerten von fern eher an Bussarde in den Farben Orange und Dunkelrot.

Mit Hörnern: Blick in die „Kinosaurier“-Ausstellung. Quelle: Rainer Dröse

Hollywood lässt Federn

„Dieses Bild war aber nicht mehr konform mit der Vorstellung, die Hollywood von Spektakel- und Monsterfilmen hatte“, sagt Kurator Hercenberger. Wider besseres Wissen bleiben Filmteams dabei, T-Rex & Co. ohne Gefieder zu zeigen. „Ein Saurier, der bei der Menschenjagd aussieht wie ein Hühnchen, würde wohl eher komödiantisch anmuten“, sagt der Kurator.

Ausstellung vorerst nur virtuell Bereits seit dem 4. Dezember 2020 ist die „Kinosaurier“-Ausstellung im Landesmuseum aufgebaut, doch real zugänglich war sie seither noch nicht. Das Haus ist geschlossen, und wann die Corona-Inzidenzen so weit sinken, dass es öffnen darf, weiß niemand. Auch dann werden nur maximal 40 Besucherinnen und Besucher zeitgleich und nach vorheriger Anmeldung Zutritt haben. Virtuell jedoch ist auf der Museumswebsite per Mediaguide ein Gang durch die Schau möglich. Da Leihgaben wieder zurückgegeben werden müssen, ist eine Verlängerung über Ende Mai hinaus schwer möglich. Vom Oktober an soll die Dinoschau im Naturhistorischen Museum Wien zu sehen sein.

Mit diesem Sauriermodell können Besucher Selfies machen – wenn die Ausstellung irgendwann geöffnet ist. Quelle: Dröse

Auch viele Spielzeug-Dinos, die sich mit ihrem Schwanz auf dem Boden abstützen, entsprechen nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand. „In Wirklichkeit trugen sie diesen horizontal in der Luft“, sagt Richter. Ihre Beine waren auch nicht säulendick, sondern eher schlank. Und dass sich Saurier-DNA wie in „Jurassic Park“ aus Insekten gewinnen lässt, die in Bernstein konserviert sind, wird wohl Science Fiction bleiben. „Von den eingeschlossenen Insekten ist nur die äußerste Schicht erhalten“, sagt Richter. „Die Tiere sind vollkommen hohl.“

Die Ausstellung „Kinosaurier – zwischen Fantasie und Forschung im Landesmuseum Hannover, Willy-Brandt-Allee 5, läuft noch bis zum 25. Mai.

Von Simon Benne