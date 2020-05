Hannover

Vermutlich wäre es vermessen, von einem derart großen Genie Bescheidenheit zu erwarten. Folglich tritt der Mann mit dem Gandalf-Bart und dem roten Gewand durchaus selbstbewusst vor sein Publikum: „Sie sagen, ich sei das universelle Symbol menschlicher Intelligenz“ – so stellt sich Leonardo da Vinci den Besuchern des Landesmuseums stilecht auf Italienisch vor. Fast leibhaftig steht er da in Raum – als lebensnahes Hologramm, effektvoll umzuckt von neonfarbenen Linien und Kreisen, wie in seiner berühmten Skizze von Vitruvianischen Menschen.

„Wir wollen Leonardo in seiner ganzen Vielfalt zeigen“: Museumsdirektorin Katja Lembke in der Ausstellung. Quelle: Simon Benne

Keiner verkörpert den Geist der Renaissance so sehr wie er. Leonardo, geboren 1452 in Florenz, steht für die damals neue, bahnbrechende Vision des Menschen. Er ist die Galionsfigur jener Blüte, die sich seinerzeit in Wissenschaft und Kunst entfaltete. „Vielen ist er heute vor allem als Maler bekannt, doch wir wollen ihn in seiner ganzen Vielfalt zeigen“, sagt Museumsdirektorin Katja Lembke.

Italienischer Leibniz

Mit der spektakulären Ausstellung „Leonardos Welt“ nimmt das Museum seinen Betrieb nach der Corona-Zwangspause wieder auf. Die Schau, die schon in Mailand zu sehen war und in Hannover jetzt ihre Deutschland-Premiere hat, zeigt auf knapp 800 Quadratmetern den großen Geist also auch als Anatom und Architekten. Als Leonardo sich 1482 beim Mailänder Herzog Ludovico Sforza bewarb, diente er sich diesem vor allem als Ingenieur von Kriegsmaschinen an. In Skizzen entwarf er gewissermaßen Prototypen von Helikoptern und Maschinengewehren, auch das moderne Differentialgetriebe nahm er schon vorweg. Außerdem beschäftigte sich der Tausendsassa mit Geologie und Fossilien, mit Städteplanung und Kanalbau. Ein italienischer Leibniz.

Digital inszeniert: Leonardos Vitruvianischer Mensch. Quelle: Rainer Dröse

Futuristische Ästhetik

Mit Filmen und Projektionen beamt die Ausstellung Leonardos Visionen ins digitale Zeitalter. Details seiner Gemälde flimmern in meterhohen Vergrößerungen über Wände und Fußböden. In einem großen Saal mit verspiegelten Säulen setzen sich Leonardos Skizzen in Bewegung, verschmelzen miteinander, wachsen, weichen, schaffen Platz für den nächsten Geniestreich. Zu dem Feuerwerk an Farben und Formen erklingen Streicherklänge. Die Inszenierung ist ein synästhetisches Gesamtkunstwerk. Kraft ihrer multimedialen Wucht überwältigt sie die Besucher – und zeigt in ihrer futuristischen Ästhetik, wie zeitlos sich der Genius Leonardo ausnimmt.

Meterhohe Projektionen: Leonardos Meisterwerke erscheinen in der Ausstellung an den Wänden. Quelle: Kerstin Schmidt/Landesmuseum

Es lächelt die Mona Lisa

„Leonardos Welt“ seziert einen Mythos und erschafft ihn zugleich neu. Bei einer Projektion seines berühmten Abendmahls werden Vorzeichnungen eingeblendet. So lässt sich nachvollziehen, wie Leonardo sich an das Werk herangearbeitet hat. Der fiese Judas etwa lag in den anfänglichen Skizzen noch gramgebeugt auf der Tischplatte.

Als Hologramm tritt Leonardo vor die Besucher. Quelle: Rainer Dröese

Im nächsten Raum ist eine „Unmögliche Galerie“ zu sehen. Die echten Werke Leonardos werden fast nie verliehen. Doch hier versammelt das Landesmuseum – ohne ein einziges Original zu zeigen – Kopien seiner Meisterwerke. Die „Dame mit dem Hermelin“, die in Krakau hängt, ist ebenso dabei wie die beiden Versionen der Felsengrottenmadonna, die im Louvre und in London präsentiert werden. Das Selbstporträt, das Leonardo als müden, alten, weisen Mann mit langen Haaren zeigt, hängt in trauter Eintracht neben Johannes dem Täufer. Und, na klar, auch die Mona Lisa lächelt von der Wand.

Mit einem Lächeln: Die Mona Lisa ist als hinterleuchtete Kopie zu sehen. Quelle: Rainer Dröse

Die hinterleuchteten Bilder erstrahlen plastischer als die Originale, und sie lassen sich hier ganz ohne Menschengedränge studieren. So zeigt sich, wie Leonardo die Chiaroscuro-Technik, die Helldunkel-Malerei, perfektionierte. Das Kunstwerk kann im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit durchaus gewinnen, wenn man es so präsentiert wie in dieser populären Ausstellung. Die Kombination aus Technik und Kunst, mit der diese museale Show prunkt, hat ihren eigenen Reiz. Der malende Ingenieur Leonardo wäre vermutlich zufrieden gewesen.

Besuch mit strengen Regeln Eine offizielle Eröffnungsfeier zu „Leonardos Welt“ gibt es nicht. Veranstaltungen im Begleitprogramm wurden abgesagt – und Besucher müssen sich an strenge Regeln halten. So dürfen maximal 50 Gäste auf einmal in die Ausstellung, und diese müssen 1,50 Meter Abstand voneinander halten. Die zulässigen Laufwege im Museum sind markiert. Voraussichtlich ist die Ausstellung im Landesmuseum vom 7. Mai bis zum 9. August zu sehen. Da sie eigentlich bereits Ende März hätte eröffnen sollen, ist eine Verlängerung angedacht. Es gelten die gewohnten Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr). Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05 11) 980 76 86.

Von Simon Benne