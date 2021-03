Hannover

Sie schwieg selbst unter der Folter. Im Jahr 1605 war eine Frau namens Strack aus der hannoverschen Seilwinderstraße der Hexerei bezichtigt worden. Nachbarn warfen ihr vor, sie habe Menschen und Kühe krank gezaubert. Doch ein Geständnis legte die denunzierte Frau nicht ab. Sie ertrug die Tortur so tapfer, dass ihre Peiniger davon ausgingen, „dass der Teufel leibhaftig bei ihr gewesen und ihr die Zunge gehalten“ habe.

Folglich sollte eine Wasserprobe die Schuld der Angeklagten ans Licht bringen. Nachts warfen Scharfrichter und Schinderknechte sie gefesselt in den Stadtgraben, etwa an der Stelle des heutigen Opernhauses. Als man sie wieder herauszog, war sie tot. Ihre Leiche wurde auf den Scheiterhaufen einer anderen Frau geworfen, deren Verbrennung als Hexe ohnehin gerade anstand.

Opfer des Hexenwahns

Gut zwei Dutzend Opfer forderte der Hexenwahn zwischen 1514 und 1648 in Hannover, allein sechs Fälle gab es bei einer gut dokumentierten Prozessserie im Jahr 1605. Unter der Folter gestanden die Beschuldigten, auf dreibeinigen Ziegen zum Tanz mit dem Teufel geritten zu sein oder Kinderleichen vom Friedhof geraubt und zu Hexenpulver verarbeitet zu haben.

Grausame Werkzeuge: Folterinstrumente aus Niedersachsen in einer Darstellung aus dem 19. Jahrhundert. Quelle: Matthias Blazek

Der Publizist Matthias Blazek hat diese Fälle jetzt ausführlich dokumentiert. In seinem Band „Hexenprozesse, Galgenberge, Hinrichtungen, Kriminaljustiz“ widmet er sich der Rechtsgeschichte Hannovers vom Mittelalter bis zum Jahr 1866. Das gut lesbare Buch birgt mit seinen ausführlichen Quellenzitaten einen hohen Schauderfaktor – und zeigt, wie wandelbar das Verständnis von Recht und Gerechtigkeit über die Jahrhunderte war.

Grausiges Instrument: eine Streckbank im Historischen Museum Hannover. Quelle: Martin Steiner (HAZ-Archiv

Breiten Raum nimmt die Praxis der Hinrichtungen ein. Hannovers Altstadt hatte ihre Richtstätte, den „steinernen Galgen“, vor dem Steintor, unweit einer Abdeckergrube. Hier brachte man 1653 auch den berüchtigten Raubmörder Jasper Hanebuth zu Tode. Er wurde allerdings nicht gehängt, sondern gerädert: Man zerschlug ihm die Knochen und flocht seinen Körper auf ein Rad. Daran hängte man angeblich 19 Knüppel – je einen für jedes seiner Opfer.

Ort der Folter: Das Gefängnis am Clevertor im 19. Jahrhundert. Quelle: Historisches Museum Hannover

In Hannover wurde die barbarische Strafe des Räderns noch bis 1828 angewandt. Die antiquierte „Peinliche Halsgerichtsordnung“ Karls V. von 1532 ersetzte man hier erst 1840 durch ein Kriminalgesetzbuch, das allerdings immer noch grausame Strafen vorsah. Öffentliche Hinrichtungen blieben noch lange Usus.

„Wenn man die Möglichkeit hatte, einer Hinrichtung beizuwohnen, schloss man sich dem langen Menschenzug an, der zu einer der beiden hannoverschen Richtstätten auszog“: Matthias Blazek, Buchautor. Quelle: Matthias Blazek

Eine zweite Richtstätte lag in der Vahrenwalder Heide, ungefähr am heutigen Sitz des Finanzamts Hannover-Nord. Der Generalarzt Louis Strohmeyer (1804–1876) schilderte anschaulich, wie dort die „schwärzlichen Überreste eines Gehängten“ baumelten. „Wenigstens 10 Jahre lang sah man noch seine Überreste“, schrieb er schaudernd. Die Gattin eines Officiers habe der Hinrichtung vom Cabriolet aus zugesehen.

Folter noch bis 1818 praktiziert

Exekutionen waren oft große Spektakel, gesellschaftliche Ereignisse. „Wenn man die Möglichkeit hatte, einer Hinrichtung beizuwohnen, schloss man sich dem langen Menschenzug an, der zu einer der beiden hannoverschen Richtstätten auszog“, sagt Blazek. Dabei trieb der Aberglaube teils bizarre Blüten.

Das Richtschwert des hannoverschen Henkers Göpel im Museum Hameln. Quelle: Claudia Höflich

Als der Raubmörder Friedrich Wilhelm Amelung am 22. September 1857 durch das Schwert des Henkers starb, drängten sich Menschen am Schafott, „um von dem Blute des Hingerichteten zu trinken, das der Scharfrichterknecht ihnen reichte“. Der Tod des 21-jährigen Verbrechers war die letzte öffentliche Hinrichtung „auf der Haide bei Vahrenwald“. Nach 1864 fanden Hinrichtungen in Deutschland nur noch hinter Mauern statt.

Relikte im Historischen Museum Hannover: Noch bis 1818 wurde in Hannover mit Daumenschrauben gefoltert. Quelle: Martin Steiner (HAZ-Archiv)

Vergleichsweise spät machte die Aufklärung der Folter in Hannover ein Ende. Allerdings war diese im 18. Jahrhundert immer seltener geworden. Als 1799 im Gefängnis am Clevertor nach mehr als 20 Jahren wieder eine Folterung stattfand, luden Scharfrichter und Chirurg eine große Schar Freunde und Bekannter ein, um dem Schauspiel beizuwohnen. Rund 60 Interessierte waren zugegen, als ein Bandenführer gemartert und anschließend mit kühlem Wasser eingerieben und verbunden wurde.

In der Nacht zum 26. April 1818 malträtierte man den Delinquenten Friedrich Södeke mit Peitschenhieben und Daumenschrauben, bis dieser seine Missetaten gestand – es war die letzte Folterung in Hannover. Diverse Zeitungen kritisierten das „fürchterliche Schauspiel“, vier Jahre darauf schaffte König Georg IV. die Folter ab. Södeke hatte vor seinem erzwungenen Geständnis schon 18 Monate im Kerker gesessen. Wegen Kuhdiebstahls.

Matthias Blazek: „Hexenprozese, Galgenberge, Hinrichtungen, Kriminaljustiz in Hannover vom Mittelalter bis 1866“. ibidem Verlag. 314 Seiten, 29,90 Euro.

Von Simon Benne