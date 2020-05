Hannover

Er sieht zufrieden aus. „Es ist hell und freundlich geworden“, sagt Christian E. Loeben. Der Ägyptologe steht im Museum August Kestner (MAK) und deutet an die Decke. Tageslicht flutet von oben in den sogenannten Kleinen Ägyptensaal des Hauses. Bauarbeiter haben dort drei Lichtkuppeln freigelegt, die Jahrzehnte lang unter einer abgehängten Decke verborgen waren.

Jetzt zweisprachig beschriftet: Exponat-Erklärungen in der Ägypten-Dauerausstellung des MAK. Quelle: Nancy Heusel

Mehr als sieben Monate lang war das Museum geschlossen. Das denkmalgeschützte Gebäude am Trammplatz hat in dieser Zeit neue Brandschutzeinrichtungen erhalten, der Eingangsbereich wurde aufgepeppt und mit einer Rampe barrierefrei gestaltet. Und in der zweiten Etage hat die etwas angestaubte Dauerausstellung zu den alten Ägyptern ein neues Make-up bekommen. Diese wurde 1976 unter der Ägide des damaligen Direktors Peter Munro konzipiert, und seither hatte sich dort wenig verändert.

Zwei Ausstellungen zu Ägypten

Jetzt erstrahlen die Wände im Kleinen und Großen Ägyptensaal sowie im Mumienkabinett in frischem Gelb und einem angemessen geheimnisvollen Türkis. „Es ist eine Auffrischung. Die Farben unterstreichen die Einheit der Ausstellung“, sagt Loeben, der seit fast 17 Jahren im MAK arbeitet. Er hat die Exponate zudem neu (und konsequent zweisprachig auf Deutsch und Englisch) beschriftet und etliche Hieroglyphen-Inschriften neu übersetzt. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt er.

„Auf einem guten Weg“: Christian E. Loeben im Museum August Kestner. Quelle: Nancy Heusel

Das wiedereröffnete Kestner-Museum zeigt aktuell Ausstellungen über August den Starken sowie über die Welt der Etrusker. „Am ersten Wochenende waren diese ausgesprochen gut besucht“, sagt Museumsdirektor Thomas Schwark. Allerdings müssen Besucher Einschränkungen in Kauf nehmen: Zeitgleich dürfen nur jeweils 30 Gäste im Haus sein. Bis Ende August gibt es auch keine großen Veranstaltungen und Führungen. Allerdings halten die Kuratorinnen jeweils freitags um 14 Uhr sowie sonntags um 11.30 Uhr kurze Einführungen in die Ausstellungen für bis zu 15 Personen.

In den kommenden Monaten will das Haus zudem zwei Ägypten-Ausstellungen zeigen: Vom 25. Juni an präsentiert die Schau „Für die Ewigkeit“ altägyptische Steingefäße aus dem Fundus des eigenen Hauses sowie aus einer Privatsammlung, die teils noch nie öffentlich gezeigt wurden. Und vom 5. November an widmet sich eine Ausstellung dem ägyptischen Schutzgott Bes. Dieser machte eine erstaunliche spirituelle Karriere: „Er entwickelte sich im Laufe der Zeit von einem kleinen Hausdämon zu einem wichtigen Universalgott, der auf Schmuckanhängern, Möbeln und Gefäßen abgebildet wurde“, sagt Loeben. Derzeit ist die Ausstellung noch in Amsterdam aufgebaut, nach Hannover wird sie in Kopenhagen gezeigt.

MAK muss erneut schließen

Museumsmitarbeiter fürchten allerdings, dass ihr Haus noch auf Jahre eine Baustelle bleiben könnte. Seit fast zwei Jahren verunzieren Gerüste, die abgehängte Decken stützen sollen, die Innenräume des MAK. „Für einen zweiten Bauabschnitt wird das Museum wieder geschlossen werden“, sagt Carolin Arndt vom städtischen Baumanagement. Dann sollen die abgehängten Decken flächendeckend saniert und eine moderne Brandmeldeanlage installiert werden. Einen Termin für die Schließung nannte sie nicht; auch zu den Kosten wollte sie nichts sagen.

Unästhetisch: Seit zwei Jahren sind im MAK Gerüste aufgestellt, um die abgehängten Decken zu stützen. Quelle: Nancy Heusel

Die jüngste Phase der Schließung haben die Museumsmacher zumindest kreativ genutzt. Die drei ägyptologischen Institutionen Niedersachsens haben sich vernetzt: Das MAK hat mit dem Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim und der Uni Göttingen eine eigene Schriftenreihe über Ägyptologie in Norddeutschland ins Leben gerufen. Titel: Ta-Mehu. Im Ägyptischen bedeutet dies „Das flache Land“.

Numismatiker arbeiten zusammen Die Stadt gilt als ein Mekka der Münzkundler: „ Hannover ist ein Hotspot der Numismatik“, sagt Simone Vogt, Münzeexpertin am Museum August Kestner. Allein in ihrem Haus finden sich rund 100 000 Münzen und Medaillen. Daneben gibt es in der Stadt große Münzsammlungen am Landes- und am Historischen Museum, die Fundmünzenberatung des Landesamtes für Denkmalpflege und die Numismatische Gesellschaft. All diese Institutionen wollen ihre Aktivitäten jetzt stärker bündeln. Auf der neuen Website www.numismatik-in-hannover.de gibt es künftig gemeinsame Hinweise auf Veranstaltungen und Online-Ausstellungen. Auch auf anderen Gebieten treibt das Museum August Kestner die digitale Erfassung seiner Bestände voran. Das Haus präsentiert sich neben mehr als 600 weiteren Museen jetzt auf der Website www.museum-digital.de. Die Plattform will Exponate durch Querverweise verknüpfen und diese online auch dann präsentieren, wenn sie analog nicht zugänglich sind. be

Von Simon Benne