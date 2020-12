Hannover

Ein sympathischer kleiner Kerl. Er trägt Löwenmähne und Pantherfell, darunter ist er nackt. Feixend streckt die fröhliche Figur die Zunge heraus. Man tritt seiner Gottheit nicht zu nahe, wenn man sagt, dass dieser dickliche Dämon von fern an den Pumuckl erinnert. Der Schutzgott Bes behütete die Ägypter einst vor Krankheiten und Seuchen. Als Allrounder schützte er aber auch vor Schlangenbissen und in Schwangerschaften. Ein Gott für alle Fälle.

Dämon für den Alltag: Ein Salbgefäß in Bes-Gestalt, um 600 v. Christus. Quelle: Museum August Kestner

Anzeige

Im Museum August Kestner steht er jetzt im Mittelpunkt einer eigenen Ausstellung. Zu sehen sind rund 280 Originale von 14 Leihgebern, unter anderem aus Aberdeen und Leipzig, Hildesheim und Prag. „Es ist die größte Ägypten-Ausstellung, die es je in Hannover gab“, sagt Kurator Christian E. Loeben. Gemessen an der Zahl der Exponate übertrifft sie sogar die legendäre Tutanchamun-Ausstellung, die 1981 binnen zwei Monaten rund 420.000 Besucher ins Kestner-Museum lockte – so viele, dass danach die Teppiche ausgetauscht werden mussten.

Eine irdische Gottheit

Eine solche Aufmerksamkeit wird Bes kaum vergönnt sein. Denn die fertig aufgebaute Ausstellung, die eigentlich schon am 4. November eröffnen sollte, ist wegen der Pandemie noch immer nicht zugänglich. Museumsdirektoren haben die Corona-Schließungen ihrer Häuser vergeblich kritisiert. Online bietet das Kestner-Museum jetzt immerhin schon mal einen Vorgeschmack auf „Guter Dämon Bes – Schutzgott der Ägypter“. Ob das reale Museum wie geplant tatsächlich am 12. Januar wieder öffnen darf, wissen die Götter.

Ein Kämpfer: Bronzeskulptur von Bes mit einem Schwert, um 400 v. Chr. Quelle: Museum August Kestner

Ein kinderkompatibler Trickfilm stellt den Helden der rundum familientauglichen Ausstellung vor. Bes zählte nicht zu den erhabenen Glanzgöttern wie Re, Isis und Osiris, die vom Himmel aus den Kosmos ordneten. Er war ein ziemlich irdischer Dämon, der statt in schmucken Tempeln in einfachen Hütten verehrt wurde. Die Ägypter setzten Statuen von Göttern, die mehr Renommee genossen, schon mal Bes-Masken auf, um ihnen die Unnahbarkeit zu nehmen.

„Im Alltagsleben der Ägypter war Bes dafür omnipräsent“, sagt Kurator Loeben. Neben Skulpturen aus Stein, Keramik und Bronze sind denn auch Töpfe und Möbel, Öllämpchen und Schminkröhrchen mit Bes-Abbildungen zu sehen. Auf Amuletten wurde sein Konterfei zur Massenware. Die Kuratoren haben sogar ein Geburtsbett rekonstruiert, dessen Füße Bes-Figuren zieren.

Ein Gott in Blau: Bes-Figur an der Rekonstruktion eines ägyptischen Geburtsbettes. Quelle: Tim Schaarschmidt

Älteste Glasskulptur der Welt

Das Gros der Exponate, die aus einem Zeitraum von 2200 Jahren stammen, kommt aus dem Fundus des Kestner-Museums. Das Haus hat die Ausstellung über fünf Jahre hinweg vorbereitet – in Kooperation mit dem Allard Pierson Museum in Amsterdam, wo sie schon mit großem Erfolg gezeigt wurde, und der Ny Carlsberg Glyptotek in Kopenhagen, wo sie später präsentiert wird.

Kleines Prunkstück: Eine Thoeris-Figur, geschaffen um 1400 v. Chr., ist die älteste Glasskulptur der Menschheit. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein unscheinbares Highlight ist ein kaum daumennagelgroßes Abbild der Nilpferdgöttin Thoeris, einer Geistesverwandten von Bes: Das Prunkstück, gefertigt um 1400 v. Chr. in einer königlichen Werkstatt, ist die älteste Glasskulptur der Menschheit.

Dicklicher Dämon: Bes war eine eher bodenständige Gottheit. Quelle: Tim Schaarschmidt

Hinter verschlossenen Türen zeigt die aufwendig gestaltete Ausstellung Bes-Figuren im Glitzerlicht einer Disco-Kugel. Bes, oft abgebildet mit Flöte, Rassel oder Bierkrug, war auch der Gott der Musik und des Rausches – ein echter Partylöwe. Kleine Skulpturen stellen ihn auch als Sexgott mit übergroßem Phallus dar. Ein Relief aus dem 1. Jahrhundert nach Christus zeigt den Gute-Laune-Bär als wilden Tänzer.

Große Fülle: Die Ausstellung zeigt rund 280 Exponate. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zu dieser Zeit hatten die Römer Ägypten längst erobert. Dem Bes-Kult tat dies keinen Abbruch – im Gegenteil: „Die Ägypter hatten auf die Frage, was nach dem Tod passiert, einfach bessere Antworten als die Römer“, sagt Loeben. Ihre Version vom Weiterleben im Jenseits war attraktiv, ägyptische Götter machten Karriere: Sie wurden bald überall im riesigen Römerreich verehrt.

Sinnenfroh: Bes’ Gattin Beset mit Kind und Bierkrug. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch Bes machte international Karriere: Im heutigen Sudan huldigte man ihm ebenso wie in Persien und Italien. Phönizier brachten den Kult, wie Münzen in der Ausstellung belegen, bis nach Ibiza. Sogar der Name der Insel geht auf Bes zurück; womöglich könnte der Dämon dort ein Heiligtum gehabt haben. Dass diese inzwischen als Partyinsel gilt, dürfte einen wie ihn nicht stören.

Im Netz gibt es einen Vorgeschmack auf „Guter Dämon Bes – Schutzgott der Ägypter“ unter www.bes-ausstellung.de, im Museum August Kestner am Trammplatz ist diese möglicherweise ab 12. Januar zugänglich. Eine Verlängerung über das ursprünglich geplante Ende am 11. April ist angedacht.

Landesmuseum öffnet Shop Museen müssen wegen der Corona-Pandemie zwar geschlossen sein, doch Museumsshops dürfen öffnen. Davon macht das Landesmuseum Hannover jetzt Gebrauch: Dessen Shop ist vom 11. bis zum 23. Dezember jeweils dienstags bis sonnabends von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Bis zu sechs Kunden gleichzeitig dürfen sich gleichzeitig dort aufhalten. Die Öffnung sei eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, teilt das Museum mit. Auch das Wilhelm-Busch-Museum hat seinen Shop im Advent geöffnet, dort gibt es in Advent mittwochs bis sonnabends von 11 bis 17 Uhr Adventskalender und Weihnachtsaccessoires.

Von Simon Benne