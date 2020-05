Hannover

Was für ein geheimnisvolles Entree. Rätselhafte Schriftzeichen zieren den großen Teppich, der da am Eingang der Ausstellung hängt. Bruchstückhaft erinnern einige von ihnen an unsere lateinischen Buchstaben. Die kaum chiffrierbare Botschaft stammt von einer Bleitafel aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Experten können die Schrift der Etrusker zwar entziffern, doch die Bedeutung der Worte bleibt dabei oft nebulös.

Die Kultur des sagenumwobenen Volkes, das damals in der Toscana siedelte und später im Römischen Reich aufging, steht jetzt im Mittelpunkt einer Ausstellung im Museum August Kestner. Die Schau ist ein Crossover von Antike und Gegenwart: Optischer Blickfang sind sieben großformatige, handgeknüpfte Teppiche der Berliner Künstlerin Linde Burkhardt, die sich intensiv mit etruskischer Kunst beschäftigt hat.

Baugerüst als Setzkasten

Für die Religion der Etrusker war die Divination zentral. Dabei deuteten Auguren aus dem Flug der Vögel den Ratschluss der Götter. Ein prächtiger Teppich zeigt also Enten und Tauben. Ein anderer bildet Panther und Löwen ab. Daneben stehen etruskische Originale mit Tiermotiven aus dem reichen Fundus des Museums – Dutzende Gefäße, Skulpturen und Alltagsgegenstände. Pferdeköpfe aus Ton sind frappierend naturalistisch gestaltet. Ein kunstvolles Salbgefäß in Form eines Affen, angefertigt um 500 v. Chr., enthält bis heute Reste von Schminke. Die Etrusker hatten ein Faible für exotisches Getier.

Exotisches Getier: Etruskisches Salbgefäß in Gestalt eines Affen. Quelle: Simon Benne

Der Museumsstifter August Kestner war selbst oft in Etrurien und verfolgte die Forschungen dort. Im Jahr 1827 war er an der Entdeckung eines Kammergrabes in Tarquinia beteiligt. Eine Wandmalerei dort zeigte zwei Pferde, die sich auch auf einem jener Teppiche wiederfinden, die Linde Burkhardt in Nepal knüpfen ließ. Das hässliche Baugerüst, das seit rund zwei Jahren im Museum steht, um Decken abzustützen, haben die Ausstellungsmacherinnen Anne Viola Siebert und Karin Hutter clever in die Schau einbezogen: Es dient als Vitrinen-Setzkasten.

Jenseits von Attika: Griechische Gefäße waren auch in Etrurien beliebt. Quelle: Simon Benne

Anders als bei Griechen oder Römern waren bei den Gastmälern der Etrusker auch Frauen zugelassen. Zechende Pärchen und Tänzerinnen finden sich auf modernen Teppichen ebenso wie auf antiken Tonkannen und als Bronzestatuetten. In etruskischen Gräbern wurden oft griechische Gefäße entdeckt, Weinamphoren waren in der Antike ein hellenischer Exportschlager. Später schufen Künstler in Etrurien selbst solche verzierten Preziosen nach attischen Vorbildern. Die Ausstellung zeigt so, dass Kultur Grenzen überwinden kann – nicht nur geografische, sondern auch die zwischen den Epochen.

„Die Freuden der Etrusker – ein Dialog“ ist bis zum 27. September im Museum August Kestner zu sehen. Besucher müssen Masken tragen und Abstandsregeln einhalten. Am Internationalen Museumstag am Sonntag, 17. April, ist der Eintritt zum Museum frei. Infos unter Telefon (05 11) 16 84 27 30.

Von Simon Benne