Die Gastwirtsfrau war ganz aus dem Häuschen: „Friede, Friede, alles jubelt“, schrieb Johanna Schneemann 1871 aus Hannover in einem Brief an ihren Onkel und ihre Tante, „Gott sei gelobt, daß wir so weit sind.“ Deutsche Soldaten hatten gerade im Krieg über Frankreich gesiegt. Nun könne man voll „ungetheilter Freude der Rückkehr der Truppen entgegen sehn“, schrieb die Wirtsfrau. Stolz lud sie ihre Verwandten zu den anstehenden Siegesfeiern ein: „Solch ein Fest werden wir, so Gott will, nie wieder erleben. Der Festzug wird prachtvoll werden.“

Monumentales Kriegsgedenken: Zwölf Meter hoch war die Germania, die an der Eilenriede an den Sieg von 1870/71 erinnerte. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Bronzefiguren eingeschmolzen. Quelle: Historisches Museum Hannover

Mit patriotischen Hochgefühlen reagierten viele Deutsche vor 150 Jahren auf den Sieg über Frankreich. Auch als Produkt dieses deutsch-französischen Krieges entstand Anfang 1871 unter Federführung Bismarcks das deutsche Kaiserreich. Symbolisch besiegelt wurde die Geburt des verspäteten Nationalstaates durch die Krönung des preußischen Königs Wilhelm zum Kaiser am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles. Schon die Wahl dieses Ortes demütigte Frankreich und zementierte die langjährige Erbfeindschaft der Nationen.

Verwundete im Welfenschloss: „Das Lazareth in Hannover“, Zeitungsdruck aus dem Jahr 1870. Quelle: Hist. Museum Hannover

Gewalt galt als legitim

„Gewalt galt damals noch als legitimes Mittel, um zwischenstaatliche Konflikte in Europa zu lösen“, sagt der Geschichtswissenschaftler Andreas Fahl vom Historischen Museum Hannover. Er ist Kurator der virtuellen Ausstellung „ Hannover und der deutsch-französische Krieg 1870/71“, die jetzt auf der Plattform Museum-digital zu sehen ist. Zahlreiche Häuser nutzen diese derzeit, um in der Corona-Krise Online-Versionen von Ausstellungen zu präsentieren.

Reservelazarett Welfenschloss: Hier wurden 1870/71 Verwundete gepflegt. Quelle: Hist. Museum Hannover

Mit historischen Fotos und Aufnahmen von Exponaten hält das Museum dabei Rückschau auf den Krieg und die Reichsgründung vor 150 Jahren. Dabei hat das derzeit geschlossene Historische Museum vergleichsweise wenige Stücke in seinem Fundus, die den damaligen Siegesstolz dokumentieren. Womöglich war der Enthusiasmus im früheren Königreich Hannover, das keine fünf Jahre zuvor selbst von Preußen annektiert worden war, weniger ausgeprägt als anderswo im neuen Kaiserreich – aus Verbundenheit mit den geschassten Welfen mieden hier viele die patriotischen Feiern am Ende des Krieges.

Lazarettstadt Hannover: Während des Krieges 1870/71 wurden unter anderem im Reservelazarett im Welfenschloss Verwundete versorgt. Quelle: Hist. Museum Hannover

Dabei hatte es auch in Hannover nationale Aufwallungen gegeben. Den Kampf gegen die Franzosen empfanden viele als gerechten Verteidigungskrieg, der unverhoffte Sieg bei Sedan weckte Triumphgefühle. Die „Neue Hannoversche Zeitung“ berichtet, wie ein Landrat am 15. Juli 1870 im Vergnügungslokal „Tivoli“ Besuchern den Kriegsbeginn verkündete: „Sofort erhob sich ein tausendstimmiger Jubelruf, viermal mußte die Capelle die Nationalhymne spielen.“

„Friede, Friede, alles jubelt“: Historiker Andreas Fahl mit dem Brief von 1871. Quelle: Simon Benne

Die Menge zog spontan zum Café Robby, dem späteren Café Kröpcke, und weiter zum Leineschloss, wo Oberpräsident Graf Stolberg eine „kurze, echt deutsche Ansprache“ hielt.

Leiden in den Lazaretten

Hannover war, wie die Online-Ausstellung zeigt, als Garnisonsstadt von dem Krieg besonders betroffen. Die Stadt war auch als Verkehrsknotenpunkt wichtig, zumal die Eisenbahn in diesem Krieg eine zentrale strategische Rolle spielte. Und Hannover war Lazarettstadt. Schon kurz nach Kriegsbeginn wurden hier zur Versorgung von Verwundeten mehrere Reservelazarette eingerichtet, in denen adelige oder gutbürgerliche Damen als Helferinnen ein neues Betätigungsfeld entdeckten.

„Solimann und Wärter“: Das Foto, entstanden 1870/71 im Lazarett im Welfenschloss, zeigt einen offenbar versehrten Soldaten der französischen Kolonialtruppen mit einem deutschen Pfleger. Quelle: Hist. Museum Hannover

Die Verletzten brachten etwas von den realen Schrecken des Krieges in die Heimat. In einer Offenheit, die in späteren Kriegen fraglos der Zensur zum Opfer gefallen wäre, schilderte die „Neue Hannoversche Zeitung“ 1870, wie Verwundete vom Hauptbahnhof zum Lazarett gebracht wurden: „Ernst und schweigend schritt der Zug der Leichtverwundeten den beiden Fuhrwerken (Droschke und Möbelwagen) voraus, worin die Schwerverwundeten in sitzender oder liegender Stellung befördert wurden. Theilnahmslos blickten sie auf die Menge, an der ihr Weg vorüberführte, mit fast lautloser Stimme beantworteten sie die an sie gerichteten Fragen. Schleppend war der Gang des Einen, ein Anderer hinkte, der hatte den Kopf umwickelt und der trug den Arm in einer von Eiter durchfeuchteten Binde.“

Die heutige Leibniz-Uni diente im Krieg 1870/71 als Lazarett. Quelle: Hist. Museum Hannover

Trotz aller Opfer verklärten die Deutschen den Sieg und die Reichsgründung bald zum nationalen Triumph. In Hannover weihte Oberpräsident Rudolf von Bennigsen 1884 ein zwölf Meter hohes Denkmal am Ende der Königstraße ein: Am Rande der Eilenriede schwenkte eine monumentale Germania eine Siegespalme, zwei Göttinen setzten ihr die Kaiserkrone auf. Auf Bronzetafeln am Sockel standen die Namen aller rund 1900 Gefallenen aus der Provinz Hannover. Von dem Denkmal ist nichts geblieben: Im Zweiten Weltkrieg wurden die Bronzefiguren eingeschmolzen. Die Verklärung des Krieges diente so in unfreiwilliger Symbolik dem realen Krieg.

Von Simon Benne