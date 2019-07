Hannover

Man weiß ja einiges über Jürgen Habermas. Doch dass der Jahrhundertphilosoph auch am Lenkrad bella figura macht, war bislang unbekannt. Oskar Negt, der in den Sechzigern sein Assistent war, hat es jetzt enthüllt. „ Habermas redete beim Autofahren unentwegt“, schreibt er in seinem Buch „ Erfahrungsspuren“...