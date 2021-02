Hannover

Die Idee stammt von keinem Geringeren als Gottfried Wilhelm Leibniz. Dem Großgelehrten schwebte schon anno 1675 vor, ein Theatrum aus der Taufe zu heben. Menagerie, Garten, Labor, anatomisches Theater, Raritätenkabinett sollte dieses in einem sein. „Auch für Konzerte und Gemäldegalerien, Konversationen und Konferenzen“ solle dieses „Theater aller nur denkbaren Dinge“ eine Bühne bieten.

Kaum 350 Jahre später könnte aus seiner Idee tatsächlich Wirklichkeit werden. „Unser Ziel ist es, in Hannover einen festen Ort für die Arbeit des Theatrums zu schaffen“, sagt Marcus Peter, Kulturwissenschaftler und Dozent an der Hochschule Hannover.

Ganz im Sinne von Leibniz soll dieses eine Plattform für Brückenschläge zwischen Wissenschaft und Kunst sein – und ein Ort, der beides unterhaltsam unter ein möglichst großes Publikum bringt. Von Corona-Fakten bis zu Erkenntnissen über den Klimawandel stoßen Forschungsergebnisse heute ja teils auf irrationale Skepsis. Da könnte ein Theatrum als Hort populärer Wissenschaftsvermittlung heilsam gegensteuern.

Der Pest auf der Spur

Mit einigen Gleichgesinnten aus Forschung und Kunst hat Peter den Verein Theatrum gegründet. Produktdesignstudierende haben bereits Möbel für ein dauerhaftes Domizil entworfen, das bisher jedoch noch keinen Standort gefunden hat. Gleichwohl hat der Verein erste interdisziplinäre Vorhaben angeschoben. Voraussichtlich von Juni an soll es beim Seuchenprojekt „Infektus“ um Krankheiten gehen, die Hannover im Laufe der Jahrhunderte heimgesucht haben. „Teils gab es Tausende von Toten, im kollektiven Gedächtnis haben sie jedoch kaum Spuren hinterlassen“, sagt Marcus Peter.

So könnte es im Theatrum einmal aussehen: Student Eric Buhles und Marcus Peter mit Entwürfen für das Projekt. Quelle: Katrin Kutter

Bei einem interaktiven Stadtspaziergang sollen die Pandemien wieder in Erinnerung gerufen werden. Bei den zunächst zehn Aufführungen, die es voraussichtlich von Juni an geben wird, stehen an verschiedenen Stationen in der Stadt Livemusik und Lesungen von Texten auf dem Programm. Kooperationspartner ist der Verein Blickpunkte, der sich die Entwicklung musikalischer Konzepte auf die Fahnen geschrieben hat. „Wir starten an der alten Pestkapelle an der Goseriede“, sagt Peter. Von dort geht es dann durchs Rotlichtviertel (Syphillis) zum Historischen Museum, bei dem eine Eiserne Lunge, Baujahr 1952, im Fenster steht.

Ihre Endstation finden die Rundgänge beim zweiten Projekt auf dem Neustädter Marktplatz. Dort soll dann ein begehbarer Container stehen. „Das Corona Ding“ heißt diese Station, bei der Objekte und Geschichten von Besucherinnen und Besuchern gesammelt und in einer „partizipativen Pop-up-Ausstellung“ zur aktuellen Corona-Krise präsentiert werden.

Die Finanzierung steht

Die Finanzierung der beiden interdisziplinären Projekte steht. Bis jetzt hat Marcus Peter unter anderem über Stadt, Land, Bundeskulturstiftung und Stiftung Niedersachsen bereits rund 115.000 Euro zusammen bekommen. „Wir wollen damit Hannovers Innenstadt attraktiver machen und zugleich die Wissenschaftsvermittlung popularisieren“, sagt er. Angesichts von coronabedingtem Stillstand in der City und Sparrunden an Hochschulen ist das ein ambitioniertes Unterfangen. Doch entmutigen lässt sich Peter nicht: „Gerade jetzt“, sagt er, „müssen wir neue Wege gehen.“

Von Simon Benne