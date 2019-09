Der Indie-Rock-Star Thees Uhlmann hat einen Erfolgsroman geschrieben und die Bruce-Springsteen-Biografie eingelesen – jetzt macht er endlich wieder Musik. Auf dem neuen Album gibt es auch eine Liebeserklärung an Hannover – mit einem kuriosen Fehler. Ein Interview über Fury in the Slaughterhouse, die Scorpions und Postkarten aus Hannover.