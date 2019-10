Hannover

Guten Tag, Herr Sonneborn, …

Wir müssen uns etwas beeilen, ich bin gerade auf dem Weg zur Plenarsitzung in Brüssel.

Sie wurden ja als Abgeordneter der Satirepartei Die Partei wieder ins Europaparlament gewählt.

Die erste Wahl hatten wir vor fünf Jahren noch mit 184 709 Stimmen verloren, dieses Mal haben wir fast eine Million bekommen. Obwohl die Bundesregierung der Groko Haram versucht, uns über eine Wahlrechtsreform wieder aus dem Parlament zu kegeln.

Auf Ihrer Wahlliste tauchten bei der Europawahl lauter Kandidaten mit Namen von NS-Größen wie Eichmann, Bormann oder Speer auf.

Und Göbbels, mit ö, weil wir niemanden namens Goebbels gefunden haben. In Österreich und Ungarn haben diese Namen einen guten Klang, und wir wollten der AfD so das Wasser abgraben.

Aber finden Sie so etwas auch angesichts eines Anschlags wie in Halle noch lustig?

Ich finde Nazi-Namen nicht per se unlustig. Aber nicht alles, was wir tun, ist lustig. Wir betreiben Politik mit satirischen Mitteln, das ist etwas anderes. Und mit unserer Kandidatenliste wollten wir darauf aufmerksam machen, dass die EU viel Geld in Militärprojekte investiert. Auch Ursula von der Leyen steht für weitere Aufrüstung – obwohl der Vertrag von Lissabon das untersagt.

Ihr Kollege Dieter Nuhr …

Das ist nicht mein Kollege. Nuhr ist ein Scheinkabarettist, über den ich kein gutes Wort verlieren werde!

Gut, Ihr Nicht-Kollege Dieter Nuhr hat jüngst einen Shitstorm geerntet, weil er Witze über Greta Thunberg gerissen hat. Verschieben sich da gerade die Tabus?

Er hat danach gesagt, dass er sich mit der mächtigsten Frau der Welt angelegt habe. Eine groteske Fehleinschätzung! Wenn ich etwas zu sagen hätte, würde ich Dieter-Nuhr-Auftritte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbieten.

Aber zeigt dieser Shitstorm nicht, dass sich die Moral wandelt?

Er zeigt vor allem, dass es eine andere Öffentlichkeit gibt als vor zehn Jahren. Heute können sich Verrückte jeder Art im Internet zusammenrotten. Wir selbst machen niemals Witze über Schwächere, Kranke, Familienmitglieder oder Hannover. Okay, über Hannover dann doch. Witze über Greta gehen natürlich. Es müssen aber gute Witze sein und kein stumpfes Gewäsch.

Die von dem Clown Beppe Grillo gegründete Partei Cinque Stelle ist in Italien an die Regierung gekommen, und in der Ukraine hat ein Kabarettist es bis zum Präsidenten gebracht. Zeugt es nicht vom Niedergang der Demokratie, wenn Politiker Entertainer sein müssen und das Wahlvolk Clowns für die besseren Politiker hält?

Wolodymyr Selenskyj ist kein Kabarettist, sondern eher ein Schauspieler, der Texte abliest, die andere ihm aufgeschrieben haben. Und Grillo ist eine Krawallschachtel. Aber leider gibt es eine furchtbare Tendenz zur Entertainisierung von Politik. Dabei erwarte ich von einem Politiker, dass er seriöse, unabhängige Sacharbeit macht und nicht unterhaltsam vor den Fernsehkameras agiert.

Und das sagen Sie? Sie haben immerhin bei der Bundespräsidentenwahl 2017 Ihren eigenen Vater Engelbert kandidieren lassen…

… der dann in der Bundesversammlung gegen Frank-Walter Steinmeier unterlag. Er war mit den zehn Stimmen aber sehr zufrieden. Nachdem Trump seine Familie in die Politik eingeschleust hatte, wollte auch ich ein Zeichen für Familienwerte setzen.

Zur Person: Martin Sonneborn Martin Sonneborn stammt aus Osnabrück. Der Satiriker war von 2000 bis 2005 Chefredakteur der Zeitschrift „Titanic“. Bei der Europawahl 2014 wurde er als Spitzenkandidat der Satirepartei Die Partei erstmals ins Europaparlament gewählt. Der 54-Jährige ist mit seinem Programm „Krawall und Satire“ am Mittwoch, 6. November um 20 Uhr im Schauspielhaus Hannover zu Gast.

Stimmt es, dass Sie im Europaparlament konsequent abwechselnd mit Ja und Nein stimmen?

Meist ja, aber bei wirklich wichtigen, knappen Entscheidungen nicht. Einmal habe ich mich als Stellvertreter des NPD-Mannes Udo Voigt, der nicht da war, in einen Ausschuss gemogelt, und meine Stimme hat dafür gesorgt, dass ein wichtiger Datenschutzbericht durchs Parlament gebracht wurde. Wissen Sie, in der EU passiert viel Groteskes. Ursula von der Leyen wollte Ihre Kommission ja paritätisch besetzen – also gleich viele Männlein und Weiblein. Dabei wäre es schon ein Gewinn, wenn jeder Zweite nicht vorbestraft wäre, in wirtschaftlichen Interessenkonflikten stünde oder einen Untersuchungsausschuss gegen sich hätte. Das Personaltableau bietet Stoff für einen ganzen Abend. Aber jetzt muss ich Schluss machen. Die Plenarsitzung beginnt.

Von Simon Benne