Hannover

Er ist zum ersten Mal hier, und doch ist es wie ein Heimspiel: „Es könnte keinen schöneren Ort für das Thema des Abends geben“, sagt Heinrich Detering, als er in der Neustädter Kirche ans Pult tritt. Der Star-Germanist ist ja nicht nur einer der großen Geisteswissenschaftler des Landes, reich gesegnet mit Preisen und Titeln. Er ist nebenbei auch katholischer Diakon, häufig in Kirchen präsent – und es geht in seinem Vortrag im weitesten Sinne um die Bewahrung der Schöpfung.

Pastorin Martina Trauschke begrüßt die Gäste der Goethe-Gesellschaft in der Neustädter Kirche. Quelle: Katrin Kutter

Anzeige

Detering stellt bei der Goethe-Gesellschaft sein neues Buch „Menschen im Weltengarten – Die Entdeckung der Ökologie in der Literatur“ vor (Wallstein Verlag, 464 Seiten, 36,90 Euro). Viele Jahre lang hat er daran gearbeitet. „Dies ist meine Premiere“, sagt der Göttinger Professor stolz.

Goethes Öko-Lehrgedicht

Mit federnder Leichtigkeit interpretiert der Albrecht-Schöne-Schüler Goethes Elegie „Metamorphose der Pflanzen“ als „frühökologisches Lehrgedicht“ über das Liebesleben der Pflanzen, bei dem trockene Wissenschaft und erotische Dichtung sich zu einer gemeinsamen Weltdeutung ergänzten. Detering spricht darüber schnell, druckreif – und äußerst unterhaltsam.

Trotz der Corona-Einschränkungen sind Dutzende Besucher in die Kirche gekommen. Quelle: Kathrin Kutter

Noch kunstvoller und tiefer als in den Metamorphosen spürt Goethe den Ursprüngen des Lebens später im „Faust II“ nach. Sein Freund Herder hatte gemutmaßt, dass alles Lebendige aus dem Meer hervorgegangen sei. In Anlehnung daran kreiert Goethe in der „Klassischen Walpurgisnacht“ im zweiten Akt eine wildbewegte Szenenfolge im Meer, ein orgiastisches Fest, bei dem Eros als Regisseur die Fäden zieht und neues Leben entsteht.

Ursprung des Lebendigen

Für Goethe-Feinschmecker landet Detering an dieser Stelle einen kleinen literaturwissenschaftlichen Coup. Er springt zum fünften Akt des „Faust II“, in dem der Titelheld im Wattenmeer Land gewinnen will. „Wenn Faust im fünften Akt das Meer bezwingt, ist es dasselbe Meer, das wir im zweiten Akt gesehen haben“, sagt Detering – und zieht damit eine Verbindung, die Experten so noch nicht gesehen haben.

„Faust möchte ein zweiter Gott werden“: Heinrich Detering stellt sein neues Buch vor. Quelle: Katrin Kutter

Der Landgewinner Faust führt demnach also einen Krieg gegen den Ursprung des Lebendigen, er schwingt sich selbst auf zum machtvollen Herrn der Welt – und geht dabei letztlich über Leichen. „Faust möchte ein zweiter Gott werden“, sagt Detering. Es reicht, salopp gesagt, aber nur zur Umweltsau. Fausts großes Landgewinnungsprojekt ist für Detering die kapitalistische Naturzerstörung eines frühindustriellen Despoten, der von technischer Machbarkeit und Allmachtswahn berauscht ist. Faust will sein eigenes Paradies erschaffen, doch am Ende steht eine große Zerstörung. Für seine kühne Interpretation und den kurzweiligen Vortrag erntet Detering lang anhaltenden Applaus.

Von Simon Benne