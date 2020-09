Hannover

Eine merkwürdige Szenerie. Dicht gedrängt stehen Menschen vor einem Stand, eine Frau mit Kopftuch scheint Brotscheiben einzeln abzuwiegen. Das Foto könnte aus den Hungerjahren unmittelbar nach dem Krieg stammen. „Die Frisur des jungen Mannes in der Mitte scheint aber eher in die Fünfzigerjahre zu passen“, sagt Inka Schube.

„Ein Stück Zeitgeschichte“: Inka Schube kuratiert im Sprengel-Museum Umbo-Fotos. Quelle: Simon Benne

Die Kuratorin sitzt in der Grafik- und Fotowerkstatt des Sprengel-Museums und hält das alte Foto in den Händen wie einen kostbaren Schatz. Der legendäre Fotograf Umbo (bürgerlich: Otto Maximilian Umbehr) hat die Aufnahme, deren Bildaufbau kunstvoll konstruiert wirkt, vermutlich irgendwo in Hannover gemacht. Die Blicke der Menschen, ihre Körperhaltungen, das gestapelte Brot – dieses Foto scheint eine Geschichte zu erzählen. Es fragt sich nur, welche.

Beobachten diese Jungen eine Sonnenfinsternis? Hinweise auf den Hintergrund des Umbo-Bildes erbittet das Sprengel Museum an inka.schube@hannover-stadt.de. Quelle: Phyllis Umbehr / Galerie Kicken Berlin / Archiv Umbo im Sprengel Museum

Der ehemalige Bauhausschüler Umbo hatte im Berlin der Zwanzigerjahre fotografiert, er wurde als „Pionier des neuen Sehens“ gefeiert – und blieb nach dem Krieg in Hannover hängen. Vor vier Jahren erwarben das Sprengel Museum, das Bauhaus Dessau und die Berlinische Galerie in einer spektakulären Aktion für 3,4 Millionen Euro den Nachlass von Umbo. Erst im vergangenen Jahr zeigt das Sprengel Museum eine große Umbo-Retrospektive.

Das Bild von Umbo zeigt offenbar Reisende vor einem Flugzeug – doch wer sind diese und wann entstand das Bild? Hinweise erbittet das Sprengel Museum an inka.schube@hannover-stadt.de. Quelle: Phyllis Umbehr / Galerie Kicken Berlin / Archiv Umbo im Sprengel Museum

Ein genialischer Künstler

Gewissermaßen als Beigabe bekam das Haus 2016 noch acht große Kisten und Kasten mit Dingen, die übrig geblieben waren, als man Umbos Wohnung in der Lister Straße nach seinem Tod 1980 ausräumte – Briefe und Bankbelege, Fotos, Filme und Notizen waren teils lose in Tüten verpackt. Sortiert war das Konvolut „nach Umbos eigener Ordnung“, wie Kuratorin Inka Schube diplomatisch sagt.

Eine Anprobe in einem Modegeschäft – doch wo nahm Umbo das Bild auf und wen zeigt es? Hinweise erbittet das Sprengel Museum an inka.schube@hannover-stadt.de. Quelle: Phyllis Umbehr / Galerie Kicken Berlin / Archiv Umbo im Sprengel Museum

Der Fotograf, den Freunde als „großes Kind“ schildern, war eine Mischung aus genialischem Künstler und verkrachter Existenz. Es war oft nicht klar, ob Umbo das Chaos beherrschte oder das Chaos ihn. „In Hannover hatte er viele kleine Jobs, er hielt sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser“, sagt Schube. So arbeitete er als Bürobote, Lagerist und Kassierer der Kestnergesellschaft. Zu Ruhm kam er erst spät.

Ein Straße im Dunkeln – doch wann und wo machte Umbo dieses Foto? Hinweise erbittet das Sprengel Museum an inka.schube@hannover-stadt.de. Quelle: Phyllis Umbehr / Galerie Kicken Berlin / Archiv Umbo im Sprengel Museum

Inka Schube und ihre Kolleginnen haben die Preziosen aus den acht Umbo-Kisten inzwischen gesichtet und fein säuberlich in mehr als 40 flache, graue Kartons sortiert. „Die erste Phase ist abgeschlossen“, sagt sie. Viele der Bilder waren Doubletten oder Fotos, die der Meister nicht verkaufen konnte: Werbeaufnahmen von Kochtöpfen, Bilder von Familienfeiern, Busfahrten, Möbeln. Teils machte der Meister sich in winziger Schrift rätselhafte Notizen auf der Rückseite der Abzüge. „Es sind aber auch echte Perlen dabei“, sagt Schube.

Ein Flirt beim Schützenfest? Wo Umbo dieses Bild machte, ist unklar. Hinweise erbittet das Sprengel Museum an inka.schube@hannover-stadt.de. Quelle: Phyllis Umbehr / Galerie Kicken Berlin / Archiv Umbo im Sprengel Museum

Bei der Verschlagwortung der Bilder steht sie vor so manchem Rätsel: „Teils können wir die Fotos nicht zuordnen“, sagt sie. „Wir haben keine Anhaltspunkte, wen sie zeigen oder wann und wo sie entstanden sind.“ Das gilt beispielsweise für eine Aufnahme von Jungen in kurzen Hosen, die zum Himmel blicken – womöglich bei einer Sonnenfinsternis?

Ein anderes Bild zeigt offenbar Reisende auf dem Flughafen. Ein Schnappschuss könnte zeigen, wie ein Mann auf einem Schützenfest eine Frau anspricht – doch um wen es sich dabei handelt und wo sich die Szene zutrug, hat Umbo nirgends notiert. Sicher ist, dass das Gros dieser Bilder zwischen 1945 und den frühen Siebzigern in Hannover entstand. Für Inka Schube steckt in dem Konvolut noch viel Forschungsarbeit. Eine lohnende Aufgabe: „Die Aufnahmen“, sagt sie, „sind auch ein Stück Zeitgeschichte.“

Das Team des Sprengel Museums freut sich über Hinweise zu den Umbo-Fotos an inka.schube@hannover-stadt.de.

