Hannover

Sie gilt als erste Adresse für glanzvolle Konzerte: In der Neustädter Hof- und Stadtkirche spielt Musik – nicht zuletzt dank opulenter Chorauftritte – seit Jahrzehnten eine Schlüsselrolle, sie prägt das Profil der Gemeinde. Doch damit könnte bald Schluss sein. Der 65-jährige Kirchenmusikdirektor (KMD) und Chorleiter Lothar Mohn geht Ende Juli in Ruhestand, und ein Plan des Stadtkirchenverbandes sieht vor, die Stelle künftig anderswo anzusiedeln.

Er geht in Ruhestand: Lothar Mohn in der Neustädter Kirche. Quelle: Simon Benne

„Wir sind hellauf empört darüber“, wettert eine 85-jährige Sängerin der Seniorenkantorei. Als die Pläne in der Neustädter Kirche präsentiert wurden, schlugen die Wellen hoch; einige Sänger drohten mit Kirchenaustritt und warfen dem amtierenden Stadtsuperintendenten Thomas Höflich gar vor, die „Gemeinde zerstören zu wollen“. Die Querelen sind Teil eines Verteilungskampfes in einer schrumpfenden Kirche, deren Mitgliedszahlen sich bis 2060 voraussichtlich halbieren werden.

Stadtkirchenverband muss sparen

Bereits vor Monaten hatten sich die Kantorei St. Johannis und der Kirchenvorstand bei der Neubesetzung von Mohns Stelle für einen Bewerber aus dem Umland von Hannover entschieden. Dann stoppte der Stadtkirchenverband das Verfahren plötzlich. Hintergrund: Die Stelle wurde bisher zu 40 Prozent von der Landeskirche und zu 60 Prozent von der Neustädter Kirchengemeinde finanziert, die das Geld dafür jedoch vom Stadtkirchenverband bekam. Die Gemeinde hatte Mohn praktisch für sich alleine. „Künftig soll die Stelle aber direkt beim Stadtkirchenverband angesiedelt sein“, sagt Höflich. „Der neue Kirchenmusikdirektor könnte so flexibel in verschiedenen Gemeinden eingesetzt werden.“

Eines von mehreren Ensembles, die in der Neustädter Kirche proben: die Seniorenkantorei. Quelle: Martin Steiner (Archiv)

Seinen Sitz soll der KMD nach Informationen der HAZ künftig in der Herrenhäuser Kirchengemeinde haben, die mehr Mitglieder zählt als die kleine Neustädter Gemeinde und die sich auch an der Finanzierung beteiligen würde. Der Kantor dort geht in einem Jahr in den Ruhestand. Der Stadtkirchenverband würde dabei Kosten sparen. In der Calenberger Neustadt soll es künftig nur noch einen Stadtteilkantor geben, einen B-Kirchenmusiker mit halber Stelle.

Empörung bei den Sängern

„Das soll Chor und Gemeinde beruhigen, doch die Arbeit könnte kaum im bisherigen Umfang weitergeführt werden“, klagt Chorsängerin Irmgard Knüppel. Zahlreiche Mitglieder fürchten das Aus für die Kantorei St. Johannis, die Seniorenkantorei und den von Lothar Mohn gegründeten Handglockenchor. Sie laufen Sturm gegen die Pläne.

„Unser Einzugsgebiet reicht weit über die Gemeinde hinaus“, sagt Sänger Matthias König. Teils kämen Chormitglieder von weither in das zentral gelegene Gotteshaus. Außerdem nutze die Musikhochschule die Orgeln der Kirche, die überdies als neues Domizil des Knabenchors im Gespräch sei. „Für das Musikleben der Stadt hat die Neustädter Kirche nun mal einen besonderen Stellenwert.“

Durch ihre Lage und Größe sei die Kirche ideal für die vielen Konzerte dort geeignet, sagt auch Lothar Mohn. Veranstaltungen wie die Reihe „Bach um Fünf“ seien regelmäßig gut besucht – und auch als zentrale Ausbildungsstätte für nebenberufliche Kirchenmusiker sei das Gotteshaus ideal gelegen.

Wie der Konflikt sich lösen lässt, ist derzeit völlig offen. Einen Sonderstatus für die Neustädter Kirche soll es nach dem Willen des Stadtkirchenverbandes nicht geben. „Andere Gemeinden arbeiten auch mit Teilzeitstellen“, sagt Stadtsuperintendent Höflich. „Es wäre unfair, die Neustädter Gemeinde zu bevorzugen.“

Von Simon Benne