Hannover

Hühner sind gewissermaßen sein täglich Brot. Seit Jahrzehnten führt Peter Gaymann seinem Publikum die menschlichen Seiten des Federviehs (und spiegelbildlich die tierische Komik menschlichen Zusammenlebens) vor Augen. Seine Hühner-Cartoons in der „Brigitte“, aber auch auf Postkarten, Kalendern und Postern machten ihn zu einem der erfolgreichsten deutschen Zeichner der Gegenwart – vielleicht auch, weil er das Verhältnis der Geschlechter immer wieder neu ausleuchtet und dabei subtiler ist als Mario Barth, aber bodenständiger als Judith Butler.

Geschichten von Mann und Frau: Cartoon von Peter Gaymann. Quelle: Peter Gaymann

„Das Leben ist schön!“, sagt eines der Gaymann-Hühner in einem seiner Cartoons zum anderen, während beide auf einem fliegenden Teppich über dem Wilhelm-Busch-Museum im Georgengarten dahin schweben. Das Deutsche Museum für Karikatur und Zeichenkunst zeigt vom 5. Februar an eine große Peter-Gaymann-Retrospektive, die der Meister höchstselbst gestalten wird. Das Motto vom schönen Leben könnte aber auch gut über dem Jahresprogramm des Museums stehen.

Dabei macht die Pandemie auch dem Busch-Museum schwer zu schaffen. Derzeit darf es – mit 2G-Regel und Hygienekonzept – zwar die Pforten öffnen. Doch die Besucherzahlen blieben 2021 weit hinter denen der Vorjahre zurück, obwohl aktuell (noch bis zum 23. Januar) eine potenziell sehr publikumsträchtige Ausstellung mit Aiga Raschs Illustrationen der Jugendbuchkrimireihe „Die drei ???“ zu sehen ist.

Geld regiert die Karikaturenwelt

Als würde das Museum einen Kontrapunkt zur Pandemie-Tristesse setzen wollen, fokussiert sich das Haus bei seinen Ausstellungen 2022 ganz auf heiteren Optimismus. Es setzt auf große Namen – und auf ein familientaugliches, populäres Programm.

„Der Geldfänger“: Karikatur von Tullio Pericoli aus der Ausstellung „Ohne Moos nichts los“. Quelle: Busch Museum

Zeitgleich mit der Gaymann-Schau beginnt am 5. Februar eine Ausstellung, die sich darauf besinnt, was im Leben wirklich wichtig ist: das Geld. „Ohne Moos nichts los“ zeigt anhand von Karikaturen aus mehreren Jahrhunderten, wie dieses immer wieder vergöttert und verteufelt wurde, welche Verführungskraft und Faszination von ihm ausging. Zu sehen sind in der Schau, die von der Wiesbadener Aareal Bank unterstützt wird, Arbeiten von Robert Gernhardt, Jean-Jacques Sempé oder Ronald Searle.

Der ganz normale Wahnsinn: Cartoons von papan sind vom 2. Juli an in Hannover zu sehen. Quelle: papan / Wilhelm Busch Museum

Zu den großen Humoristen des Landes gehört auch papan. Der Cartoonist, der im „Stern“ unter anderem die Rubriken „Dingsbums“ und „Der undressierte Mann“ bestückte, heißt eigentlich Manfred von Papen. Im Sommer 2020 konnte das Museum rund 1000 seiner Zeichnungen erwerben. Vom 2. Juli an sind einige davon in der Ausstellung „Der ganz normale Wahnsinn“ zu sehen, die Arbeiten von den Siebzigerjahren bis heute zeigt.

Astrid Lindgrens Illustratorin

Coronabedingt wird auch die eigentlich schon für 2021 geplante Werkausstellung mit Arbeiten von Tatjana Hauptmann am 2. Juli eröffnen. Die 71-Jährige zählt zu den renommiertesten Kinderbuchillustratorinnen Deutschlands („Familie Wutz“), sie gab kindlichen Helden wie Peter Pan ein Gesicht. Tatjana Hauptmann hat ihr gesamtes zeichnerisches Werk 2020 dem Wilhelm-Busch-Museum geschenkt, das bereits 1979 in der Ausstellung „Kein Kuss für Mutter“ 52 ihrer Arbeiten gezeigt hat. So die Pandemie es zulässt, wird am 2. und 3. Juli ein großes Familienfest mit der Künstlerin gefeiert, die für ihre Märchenillustrationen zahlreiche Preise bekommen hat.

Hoch hinaus: Peter-Pan-Illustration von Tatjana Hauptmann. Quelle: Diogenes Verlag

Eher idyllisch lässt das Museum das Jahr dann ausklingen: Vom 12. November an sind dort Zeichnungen von Ilon Wikland zu sehen. Die Künstlerin arbeitete seit 1954 eng mit Astrid Lindgren zusammen, sie gab Figuren wie Karlsson vom Dach, Ronja Räubertochter oder den Kindern aus Bullerbü ihre charakteristische Gestalt. Wikland, geboren 1930 im estnischen Tartu, kam als 14-jähriges Flüchtlingskind nach Schweden. In ihrem vielfach preisgekrönten Schaffen spiegelten sich immer auch die eigenen Erfahrungen von Migration und Flucht – die manches an ihren vermeintlichen Idyllen in einem anderen Licht erscheinen lassen.

Das „Wilhelm Busch Deutsches Museum für Karikatur & Zeichenkunst“ bietet auf seiner Website virtuelle Rundgänge an, ist aber auch von dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr unter 2G-Bedingungen geöffnet. Der Eintritt ist jetzt auf 7 Euro angehoben worden. Infos: Telefon (05 11) 16 99 99 11.

Von Simon Benne