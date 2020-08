Hannover

So ist das wohl mit allem Verdrängten: Man kann versuchen, es ins Unbewusste abzuschieben – doch irgendwann kehrt es durch die Hintertür zurück. So wie der Dämon mit dem Trichterhut, der sich in den Salon hinein stehlen will, obwohl der Hausherr sich mit Grauen gegen die Tür stemmt. „Freud meets Hieronymus Bosch“ hat Ronald Searle den Cartoon genannt, den er 1990 für den „New Yorker“ gezeichnet hat.

„Eine besondere Persönlichkeit“: Museumsdirektorin Gisela Vetter-Liebenow vor Searles Rum-Werbeplakaten. Quelle: Simon Benne

Anzeige

In der Zeichnung scheint viel von dem auf, was Searle zu einem der wichtigsten Karikaturisten des 20. Jahrhunderts gemacht hat: Er war ein profunder Kenner der Kulturgeschichte. Er beherrschte die Kunst, mit wenigen Strichen viel Ausdruck auf die Gesichter seiner Protagonisten zu zaubern – und er pflegte eine oft abgründige Komik.

Weitere HAZ+ Artikel

300 Werke des Großmeisters

Seit 2010 verwahrt das Wilhelm-Busch-Museum die Sammlung des britischen Großmeisters. Die Stiftung Niedersachsen hatte diese damals in einer spektakulären Aktion erworben. Jetzt ehrt das Haus den Briten, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, mit einer großen Ausstellung. Zu sehen sind rund 300 Werke Searls – von den ersten Zeichnungen, mit denen er sich als 15-jähriger Schüler in seiner Heimatstadt Cambridge sein Taschengeld aufbesserte, bis zum Spätwerk. Noch mit 75 Jahren hatte Searle einen Vertrag als politischer Karikaturist bei „ Le Monde“ unterschrieben.

Reiche, faltige Rentner: So sah Searle Miami in Florida. Quelle: The Ronald Searle Cultural Trust

„Er war eine besondere Persönlichkeit“, sagt Museumsdirektorin Gisela Vetter-Liebenow, die den 2011 verstorbenen Searle persönlich gut gekannt hat. Als junger Soldat war dieser im Krieg in japanische Gefangenschaft geraten. Er durchlitt Jahre im Dschungel und musste unter anderem die berüchtigte Brücke am River Kwai mitbauen. Zeichnen wurde für ihn dabei zur Überlebensstrategie – und vermutlich schärfte das Martyrium seinen Blick für Menschen.

Very british!

Nach dem Krieg bewältigte er die Traumata auch mit dem Zeichenstift. Berühmt wurde er in England mit seinen schwarzhumorigen Cartoons um das Mädcheninternat St. Trinian. In einer Zeichnung sehen badende Schulmädchen ungerührt einer Kameradin beim Ertrinken zu: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert.“

Düsteres Idyll: „The Ruhr“ entstand 1963 bei einer Reise Searles durch Deutschland. Quelle: Thr Ronald Searle Cultural Trust

Vieles ist very british an Searle. Seine Werke bevölkern gerne Pfeifenraucher mit Tweetjacket und steifer Oberlippe. Zugleich wurde er zum Chronisten der globalen Zeitläufte: Für das „Life“-Magazin war er 1961 beim Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem dabei und porträtierte in seinen Skizzen die kühle Verkniffenheit des SS-Obersturmbannführers.

Die Ausstellung „ Ronald Searle – Ein Künstlerleben“ ist bis zum 22. November im Wilhelm Busch Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst zu sehen. Infos auch zu Führungen und Corona-Bedingungen auf der Webseite des Museums oder unter Telefon (05 11) 16 99 99 11.

Eichmann in Jerusalem: Searle fing die kühle Verkniffenheit des Nazi-Verbrechers ein. Quelle: The Ronald Searle Cultural Trust

Seine Reisereportagen schwelgen in Details: Die Atmosphäre von Dublin fängt er ein, indem er Nonnen vor einer Whiskey-Bar flanieren lässt, und Searls Florida ist bevölkert von reichen, faltigen Rentnern. Einige politische Werke sind heute ohne Kenntnis geschichtlicher Details nur noch schwer zu verstehen. Dafür konservieren Searls große Werbeplakate für „Lemon Hart“-Rum so viel vom Geist der Sechziger wie die alten Beatles-Songs.

Von Simon Benne