Hannover

So eine wie Greta Thunberg hat es schon einmal gegeben. Nur hieß sie im 14. Jahrhundert Katharina von Siena. Sie war ein Wollfärbermädchen, das nicht lesen und schreiben konnte. Eigentlich hätten die Mächtigen sie nicht sonderlich ernst nehmen müssen. Doch mutig rüttelte sie die Christenheit auf gegen den größten Skandal ihrer Zeit. Der bestand darin, dass die Päpste im französischen Avignon vor sich hin hurten, statt segensreich in Rom als Stellvertreter Christi zu wirken.

„Mein ganzes Wesen ist Feuer“, sagte Katharina über sich selbst. In diesem Geist ritt die junge Italienerin auf einem Esel nach Avignon und schleuderte dem französischen Papst Gregor XI. in bester „How dare you“-Manier ins Gesicht, dass Bestechung und Betrug an seiner Kurie zum Himmel stinken. „Fast gestorben, erinnert sich der Übersetzer, sei er vor Angst und Schreck beim Übersetzen der Vorwürfe“, schreibt Hans Conrad Zander.

Essays von tänzelnder Leichtigkeit

In seinem Buch „Warum es so schwierig ist, in die Hölle zu kommen“ erzählt der in Köln lebende Autor gut zwei Dutzend „Himmlische Komödien aus der Geschichte der Religion“ – darunter die der empörten Nervensäge Katharina von Siena.

Niemand in Deutschland schreibt über Religion mit so tänzelnder Leichtfüßigkeit und zugleich mit so tiefer Sachkenntnis wie Hans Conrad Zander. Der fromme Spötter, der früher einmal Mönch im Dominikanerorden war und später als „Stern“-Reporter den Kisch-Preis bekam, hat als Satiriker einen scharfen Blick für die Komik, die der Religion oft innewohnt – und für ihre Faszination.

Vom Zirkusmädchen zur Kaiserin

In den Essays, die teils in der Rundfunkreihe „Zeitzeichen“ gesendet wurden, erzählt er, wie das Zirkusmädchen Theodora im 6. Jahrhundert zur Kaiserin aufstieg und sich mit den mächtigsten Kirchenmännern anlegte. Oder wie Martin Luther „zum reichsten Mann von Wittenberg“ wurde. Oder wie der katholische Terrorist Guy Fawkes 1605 den König von England in die Luft sprengen wollte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zander lässt seine Leserinnen und Leser auch mit dem norwegischen Pastor Hans Egede anno 1721 nach Grönland segeln. Der „Apostel der Eskimos“ musste dort feststellen, dass die Einheimischen kein Brot kannten – und textete das „Vater unser“ kurzerhand um: „Unseren täglichen Seehund gib uns heute“.

Unterhaltsam und mit stilistischer Eleganz pflegt Zander in einer Zeit, da die Kirchen durch Skandale in Verruf geraten sind, die Selbstironie eines aufgeklärten Gläubigen. Und manche seiner Geschichten lassen hoffen. So hatte Katharina von Siena Erfolg: Nach ihren Vorwürfen zog der reuige Papst tatsächlich nach Rom zurück. Dort sitzen seine Nachfolger bis heute – und die zornige Katharina erhoben sie 1970 offiziell zur heiligen Kirchenlehrerin.

Hand Conrad Zander: „Warum es so schwierig ist, in die Hölle zu kommen“. Bonifatius Verlag. 288 Seiten, 20 Euro.

Von Simon Benne