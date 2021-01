Hannover

Neue Bücher des japanischen Autors Haruki Murakami werden längst auch in Deutschland als Literaturereignisse gefeiert. Dafür haben vor allem opulente Romane gesorgt wie „Die Ermordung des Commendatore“ oder zuletzt die Neuübersetzung von „Die Chroniken des Aufziehvogels“. Murakami hat aber immer wieder auch Sachbücher (über Langstreckenlauf, das Schreiben oder den Giftgasanschlag auf die U-Bahn in Tokio) sowie Kurzgeschichten veröffentlicht. Nun ist ein neuer Band mit knappen Erzählungen erschienen, die nur auf den ersten Blick als typisch Murakami erscheinen: In „Erste Person Singular“ schlägt der 72-Jährige einen neuen Tonfall an.

Der Titel ist eine Art Programm: Hier schreibt ein Autor auf besondere Weise über sein lyrisches Ich. Einige Geschichten, wie etwa „Charlie Parker Plays Bossa Nova“, sind scheinbar autobiografisch grundiert. Murakami erzählt darin von der Kritik eines fiktiven Jazzalbums, die er als Student veröffentlicht hat und die Jahrzehnte später wieder überraschend in sein Leben tritt. Ähnlich geht es in der Erzählung „With the Beatles“ zu: Ein sehr persönlicher Bezug zum gleichnamigen Album hat den Autor zu einer zeitüberspannenden Reflexion über die Liebe und den Tod inspiriert.

Ein Affe für Bruckner

Zwar gibt es auch scheinbar freiere Erzählungen, in denen es um die Meinung eines Affen zu Bruckners siebter Sinfonie geht oder um einen Kreis mit vielen Mittelpunkten. Doch die surrealen Schilderungen sind an Anfang und Ende des neuen Buchs gerutscht wie an den Rand des eigenen Gesichtsfelds. In seinem Zentrum stehen literarisch überformte, fabelhaft melancholische Rückblicke auf das eigene Leben. Dabei gibt es fast immer einen Moment, in dem der lakonisch geschilderte Alltag sanft zu schweben beginnt. Realität ist für Murakami ohne Magie nicht zu denken.

