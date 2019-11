Hildesheim

In der Hackordnung der Religionen rangiert Voodoo eher am unteren Ende der Skala. Die von Hollywood beförderten Klischees reduzieren den Kult vor allem auf Nadelpuppen, Zombies und das rituelle Zerrupfen von Hühnern. „Es handelt sich dabei jedoch um eine äußerst friedliche und tolerante Religion mit einem komplexen Weltbild“, sagt Oliver Gauert.

Die Schlange frisst sich selbst: Die Skulptur aus Kamerun symbolisiert im Voodoo Werden und Vergehen. Quelle: Markus Matzel/RPM

Der Wissenschaftler, von Haus aus gelernter Ägyptologe, ist Kurator der weltweit bislang größten Ausstellung zum Thema Voodoo. Das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim zeigt darin, wie viele Facetten die mythenumwobene Religion hat – und bietet faszinierende Einblicke in eine geheimnisvolle Welt.

Ursprünge in Afrika

Vodun, wie man die Religion in Afrika nennt, ist dort heute vor allem in Benin, Ghana und Togo verbreitet. Die Gläubigen verehren eine Hauptgottheit, die unter anderem als Mawu-Lisa bekannt ist und von mehreren Nebengöttern flankiert wird. Die Verehrung der Ahnen spielt eine große Rolle – ebenso wie die Vorstellung, dass die Welt in eine materielle und eine spirituelle Sphäre geteilt ist. Dabei versuchen Menschen, mit Zeremonien, in Trance und durch Orakel mit den spirituellen Mächten in Verbindung zu treten, die unser Leben lenken.

Eine magische Flasche aus Benin: Solche Objekte werden in Riten benutzt, um die Kraft der Geister nutzbar zu machen. Quelle: Markus Matzel/RPM

Die Ausstellung prunkt mit einer verschwenderischen Fülle farbenprächtiger Objekte: Kostüme und Trommeln, Skulpturen und Masken sind hier zu sehen. Fast drei Meter lang ist ein Altar, der in den Neunzigerjahren in Benin der Göttin Mami Wata geweiht wurde. Üppige Opfergaben – Sektfläschchen, Zigaretten, Kosmetik und Fanta-Dosen – zeugen von der menschlichen Seite der Göttin. Der Altar wird noch heute genutzt – allerdings im Essener Soul of Africa Museum, aus dem ein Großteil der 1200 Exponate in Hildesheim stammt. Mitten im Ruhrgebiet huldigen Afrikaner dort der Gottheit.

Totenschädel und Tierknochen

Zu sehen sind auch düster anmutende Ritualobjekte wie Totenschädel und Tierknochen. Doch ihr finsterstes Kapitel verdankt die Ausstellung der westlichen Welt: Ketten und Peitschen illustrieren, wie Millionen Afrikaner bis ins 19. Jahrhundert hinein als Sklaven über den Atlantik verschleppt wurden. So verbreitete sich Voodoo auch in Kuba, Brasilien und Louisiana – und vermischte sich dabei mit anderen Glaubensvorstellungen. Teils gaben die Sklaven den Statuen ihrer Geistwesen das unauffällige Aussehen katholischer Heiliger.

In Haiti entstand dabei eine besondere Spielart der Religion, die afrikanische Brüder und Schwestern eher mit Sorge betrachten. Neben dem Nadelpuppen-Schadenszauber gibt es dort auch das höchst reale Phänomen der Zombifikation. Mafiöse Geheimgesellschaften verwandeln ihre Opfer dabei mit dem Gift des Kugelfisches in Scheintote. Wenn diese wieder zu sich kommen, bleiben sie oft für den Rest ihres Lebens in einem Zustand willenloser Lethargie.

Kraftfiguren aus Benin: Die sogenannten Bocios wurden zum Schutz für Schwangere gefertigt. Quelle: Markus Matzel/RPM

Vergleichsweise harmlos ist da der Fußball-Altar, der das Togo-Team bei der Weltmeisterschaft 2006 unterstützen sollte. Figuren der gegnerischen Mannschaft sind mit Schlössern versehen. Durch Abschließen wollte man die einzelnen Spieler praktisch deaktivieren. Der Erfolg dieser Praxis war allerdings überschaubar. Togo schied in der Vorrunde aus.

„ Voodoo“ ist in Hildesheim bis zum 17. Mai 2020 zu sehen. Informationen unter Telefon (05121) 93690.

Von Simon Benne