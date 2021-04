Hildesheim

Auf den Standort kommt es an. Aus der Ferne wirkt das Werk wie ein überdimensionales Blaupunkt-Logo. Tritt man etwas näher heran, sieht Kwang Young Chuns „Aggregation 15-MY26“ eher aus wie ein runder, flacher Plüschteppich. Und aus der Nähe erkennt man, dass dort in Wirklichkeit ein Relief aus Würfeln und Pyramiden an der Wand hängt.

Faszinosum: Kwang Young Chuns „Aggregation 15-MY-26". Quelle: Dommuseum Hildesheim / Florian Monheim

Das Werk des koreanischen Künstlers empfängt Besucherinnen und Besucher am Eingang der Ausstellung „Leere und Form“ im Hildesheimer Dommuseum. Dieses darf wegen der gesunkenen örtlichen Inzidenzzahlen vorerst wieder öffnen. „Die Nachfrage ist groß, und Museumsbesuche zählen zu den ungefährlichen Aktivitäten“, sagt Direktorin Claudia Höhl.

Die Schau zeigt erstmals in Deutschland öffentlich Werke aus der Kollektion der Sammlerin Christiane Hackerodt. Darunter sind viele Arbeiten der Künstlergruppen Zero und Gutai, die in Europa beziehungsweise Asien in den Fünfziger- und Sechzigerjahren teils ganz ähnliche Ansätze verfolgten.

Null steht für Neubeginn

Sie setzten auf einen radikalen Neubeginn: Betrachter sollten eingeschliffene Sichtweisen möglichst ganz über Bord werfen und völlig unvoreingenommen sein, um sich der Kunst frei nähern zu können. Die Zahl null stand dabei nicht als Symbol für das katastrophale Nichts, sondern für Offenheit und Neubeginn.

Abstrakte Arbeiten von Otto Piene oder Hermann Bartels, die für Interpretationen weiten Spielraum lassen, finden sich im Dommuseum neben Reliquiaren aus dem 9. Jahrhundert. In einer Vitrine liegt die Skulptur „Honig“ von Judi Harvest – ein goldenes Glaskissen wie ein großer Nugget. Darüber prangt ein Epitaph von 1590, das als allegorische Figur die thronende Kirche auf einem ganz ähnlichen Kissen zeigt. Es gehört zum Markenkern des Hauses, immer wieder Brücken zwischen mittelalterlicher und zeitgenössischer Kunst zu schlagen.

Licht und Glanz: Heinz-Mack-Skulptur neben mittelalterlichen Leuchtern. Quelle: Dommuseum Hildesheim / Florian Monheim

In diesem Fall drängen sich noch weitere Parallelen oft geradezu auf. Dass der Mensch Gewohntes loslassen muss, um frei zu werden für neue spirituelle Erfahrungen, ist ein Gedanke, der sowohl in der buddhistischen als auch in der christlichen Glaubenswelt seinen Platz hat.

Der japanische, heute bei Düsseldorf lebende Künstler Morio Nishimura hat in seiner Skulptur „Süßer Regen“ eine Lotosblüte gestaltet, die sich für das lebensspendende Nass öffnet. Ein Sinnbild für Leere und Erfüllung. Daneben zeigt das Museum goldene Kelche aus dem 14. Jahrhundert, die in der christlichen Tradition mit dem Blut Christi gefüllt werden. So kommentieren sich viele Werke wechselseitig, ohne sich zu vereinnahmen.

Blutrotes Nagelbild: Werk von Bernard Aubertin neben Kruzifixen. Quelle: Dommuseum Hildesheim / Florian Monheim

Die fragilen Silberstelen, die Heinz Mack 1967 zu seiner Skulptur „Lichtwald“ zusammensetzte, zeugen neben den berühmten Bernwardsleuchtern aus dem 11. Jahrhundert von der Faszination, die Licht und Glanz zeitübergreifend ausüben. Und neben einem blutroten Nagelbild von Bernard Aubertin erinnern historische Kruzifixe daran, dass der Tod als maximale Form der Leere im christlichen Verständnis erst die Voraussetzung für die Auferstehung schafft.

Der Lockdown lehrt, wie schwer Leere und Nichtstun für soziale Wesen oft auszuhalten sind. Diese Ausstellung hat da sanften Trost parat – nämlich die Erkenntnis, dass es eine Stille gibt, aus der Mystiker in Ost und West Gott sprechen hören.

„Leere und Form“ im Hildesheimer Dommuseum, Domhof 18, bis zum 15. August verlängert, Voranmeldung unter (05 121) 30 77 80.

Von Simon Benne