Frau Prof. Schlotheuber, am Bundestagswahlabend vor wenigen Tagen war unter anderem von Armin Laschet und Robert Habeck zu hören, dass der Bundesrepublik nun erstmals in der Geschichte ein Dreierbündnis in der Bundesregierung bevorsteht. Das stimmt ja so nicht, denn das Kabinett Adenauer I bestand auch aus einer Drei-Parteien-Regierung. Würden Sie sagen, solche fehlenden Geschichtskenntnisse sind ein Ausdruck von Geschichtsvergessenheit?

Geschichtsvergessenheit vielleicht nicht unbedingt. Aber man kann schon konstatieren, dass historisches Wissen durch den Geschichtsunterricht nicht mehr genügend vermittelt wird. Und auch in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Diskussion, fehlt es oftmals an historischem Wissen oder dem Wissen um die historischen Dimensionen der Themen. Viele scheinen das Gefühl zu haben, im Netz sei alles Wissen vorhanden und ich brauche mir das Wissen nicht mehr anzueignen, sondern muss es nur noch verwalten.

Aber warum ist es denn überhaupt wichtig zu wissen, wie das Kabinett Adenauer I aussah oder auch, was vor tausend oder zweitausend Jahren geschehen ist?

Die Orientierung im historischen Raum ist eine wichtige Fähigkeit, um aktuelle Entwicklungen einordnen zu können. Wenn das Wissen um die historischen Dimensionen verlorengeht, sind wir sozusagen in der Jetztzeit gefangen und können häufig auch nicht angemessen reagieren. Wenn wir nicht mehr wissen, wie Dynamiken in Gesellschaften entstanden sind und wie sie verlaufen, kann es passieren, dass wir in bestimmten Situationen bei bestimmten Ereignissen überreagieren oder dass wir daraus falsche Schlüsse ziehen.

Inwiefern?

Alle unsere Urteile beruhen auf Erfahrungen, die wir als Gesellschaft im kollektiven Gedächtnis bewahren. Es ist deshalb wichtig zu wissen, welche Erfahrungen wir verbunden mit welchen Werturteilen gegebenenfalls aufrufen, um aktuelle Probleme einzuordnen – das ist gewissermaßen die Basis, auf der wir uns als Gesellschaft auch über das zukünftige Handeln verständigen. Die mit den historischen Erfahrungen verbunden Werturteile sind stets zeitgebunden und müssen immer wieder kritisch hinterfragt werden – man denke etwa an die sich aktuell wandelnde Einschätzung des Kolonialismus und seine Folgen.

Eva Schlotheuber lehrt Mittelalterliche Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 2016 wurde sie Vorsitzende des Verbandes der Historiker und Historikerinnen (VHD). Der VHD organisiert den Deutschen Historikertag, der mit durchschnittlich mehr als 3000 Teilnehmern zu den größten geisteswissenschaftlichen Kongressen Europas gehört. Der Historikertag in München, der im vergangenen Jahr wegen Corona verschoben werden musste, läuft deshalb nun bis zum 8. Oktober ausschließlich in digitalem Format ab.

Das Motto des diesjährigen Historikertages lautet „Deutungskämpfe“. Was verbirgt sich dahinter?

Im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende wurde auf unterschiedliche Art und in ganz unterschiedlichen Bereichen immer wieder um Deutungsmacht gerungen. Eine der Grundideen dieses Mottos und des diesjährigen Historikertags ist es, diese Prozesse, die Dynamiken der Deutungskämpfe zu hinterfragen und offenzulegen. Das Motto haben wir aber auch mit Blick auf das Partnerland Israel gewählt, wo ja mit jedem neuen Konflikt immer wieder die ganze Tiefe der Geschichte bis weit in die Antike mit aufgerufen wird. Es bezieht sich aber auch zum Beispiel auf die momentanen „Deutungskämpfe“ in unserer Sprache. Das ist ja im Moment ebenfalls ein ganz aktuelles und wichtiges Thema: Wie benennen wir die Dinge, wie verhandeln wir Dinge miteinander? Wie können wir uns über kontroverse Themen als Gesellschaft auseinandersetzen?

Unsere Gesellschaft ist im Moment ja enorm von Deutungskämpfen geprägt. Sollten sich Historikerinnen und Historiker mehr in die Debatten der Gesellschaft einschalten, als sie es bisher tun?

Ich finde schon, dass sich Historikerinnen und Historiker öffentlich äußern sollten, sie sind eine ganz eigene Stimme im öffentlichen Diskurs. Sie sollten aber nicht versuchen, lösungsorientiert auf gesellschaftliche Probleme zu schauen, das ist eher die Aufgabe von Soziologen und Politikwissenschaftlern. Doch der kritische historische Blick auf Prozesse und auf Entstehungskontexte und eben auch auf die langen Entwicklungslinien in der Geschichte kann eine sehr wertvolle Bereicherung für den öffentlichen Diskurs sein.

Warum sind manche Ihrer Kolleginnen und Kollegen dahingehend eher zurückhaltend?

Wenn Sie Mediävist oder Althistorikerin sind, gibt es nicht so viele Anknüpfungspunkte in öffentlichen Debatten, anders als für Zeithistoriker. Damit hängt auch zusammen, dass die Zeitgeschichte im Vergleich zu anderen Fachbereichen der Geschichtswissenschaft mittlerweile doch sehr dominant ist. Das war vor 50, 60 Jahren noch anders. Und natürlich ist es bei jedem Historiker, bei jeder Historikerin auch individuell unterschiedlich, ob man den Schritt in die Öffentlichkeit wagt, ob man sich quasi ins Feuer stellen will, ob einem die Sprache im öffentlichen Raum liegt oder ob man sich doch sicherer ausschließlich in der wissenschaftlichen Sprache bewegt.

Sie sind die erste Frau an der Spitze des Historikerverbands in der doch recht langen Geschichte dieser Institution. Warum hat das so lange gedauert?

Gute Frage. 125 Jahre hat es gedauert. Die Historiker sind natürlich sehr lange Zeit eine sehr traditionsbewusste Vereinigung gewesen. Unser Verband hat sich aber sehr gewandelt in den vergangenen rund zwanzig Jahren. Und damit hängt es auch zusammen: Wir sind jünger und sehr viel weiblicher geworden als früher.

Haben Sie das Gefühl, Sie konnten in den vergangenen fünf Jahren Ihrer Amtszeit Weichen stellen, dass Sie nicht die letzte Vorsitzende bleiben?

Ja, ich denke schon. Die langsame Entwicklung zu einer Frau an der Spitze hing natürlich auch damit zusammen, dass die Lehrstühle lange Zeit fast ausschließlich mit Männern besetzt waren. Erst einmal mussten Frauen überhaupt Lehrstühle besetzen, dann sich in der Hierarchie durchsetzen – und dann irgendwann auch in den Verbänden, in den Fachgesellschaften, aufsteigen. Das hat gedauert.

Und wie sieht die Zukunft aus?

Ich habe schon das Gefühl, dass eine große Akzeptanz dafür herrscht, etwa alle Gremien paritätisch zu besetzen. Und ich habe den Eindruck, dass diese Entwicklung nichts Erzwungenes mehr ist und auch nicht mehr als Problem gesehen wird, sondern einfach als selbstverständlich gilt.

Ein Deutungskampf unserer Tage betrifft die Gendersprache. Wird der Historikertag in naher Zukunft einmal Historiker- und Historikerinnentag oder ähnlich heißen?

Es gibt genau dazu tatsächlich einen Antrag. Aber diese Diskussion müssen wir im analogen Raum führen. Das geht nicht als digitale Debatte. Genau deswegen ist dieser Antrag zurückgestellt worden. Diese Diskussion steht dann beim nachfolgenden Historikertag in Leipzig auf der Tagesordnung.

