Mit „Reine Nervensache“ ging es vor 40 Jahren los: Da wurde aus dem angehenden Gymnasiallehrer Heinz Rudolf Kunze der Musiker Heinz Rudolf Kunze. Auf einem neuen Doppel-Album, „Werdegang“, blickt der 64-jährige Wedemärker zurück: Dafür ließ er seine Lieder von jungen Produzenten wie Tim Tautorat (AnnenMayKantereit, Jeremias) oder Steffen Graef und Klaus Sahm (Max Giesinger) bearbeiten.

Sie veröffentlichen nach „Der Wahrheit die Ehre“ und „Wie der Name schon sagt – Solo Live“ mit „Werdegang“ nun schon das dritte Album binnen zwei Jahren. War das ein Langzeitplan?

Das war schon der Plan. Mein Manager hat unmissverständlich gesagt, das 40. Berufsjubiläum muss begangen werden mit einem Rückschau-Album. Also haben wir das gemacht auf eine uns so sehr stimulierende Weise wie möglich: indem man es verjüngt hat, durch junge Produzenten.

Wie haben Sie die gefunden?

Wir haben ganz konkret Leute angesprochen, die passen könnten. Es sind aber auch Produzenten auf uns zugekommen, die etwas zum Album beitragen wollten. Und das hat dann auch wirklich viel Spaß gemacht. Zuerst haben alle noch ganz schüchtern gefragt: „Was dürfen wir denn machen?“ Und ich habe gesagt: „Alles dürft ihr machen. Es darf nur nicht so sein wie vorher.“

Was war Ihr Anteil?

Ich habe alles neu gesungen. Das war wie bei Elvis oder Sinatra: Das Playback ist da, und der Interpret kommt und singt.

„Du singst das ganze Lied? Das kennen wir so nicht“

Wie war es, den eigenen Liedern in neuem Gewand wiederzubegegnen?

Vor allem ist es mir eine Ehre: dass so junge Typen, die zum Teil meine Kinder sein könnten, Bock haben, sich mit meinem alten Krempel zu beschäftigen, und dass ihnen etwas dazu einfällt. Und umgekehrt wurde mir gesagt: „Schön, dass man mal arbeiten kann mit einem, der singen kann.“

Das Album „Dein ist mein ganzes Herz“, bis heute Heinz Rudolf Kunzes größter Erfolg aus dem Jahr 1985, kommt schnurstracks schnell und mit elektronischen Sounds daher, die mehr nach 80er-Klischee klingen, als es das Original jemals tat. Kein Wunder: Der derzeit schwer angesagte Tim Tautorat hat es neu produziert, und der kennt sich nach Arbeiten für Bands wie AnnenMayKantereit und Jeremias sehr gut aus mit dem Revival des Jahrzehnts. „Werdegang“ (Meadow Lake Music/Rough Trade) heißt das neue Album von Heinz Rudolf Kunze, für das er 24 seiner Lieder in die Hände oft sehr junger Produzenten gab und sie so einer Frischzellenkur unterzog. Ein Doppelalbum: Die Songs der ersten Scheibe wurde in Abstimmung mit den Fans ausgewählt und repräsentieren den Kunze-Kanon. Auf der zweiten Scheibe sind Lieblinge des Meisters versammelt. Sogar ein neues Lied gibt es, „Wenn es vorbei ist“. Man darf das pandemisch lesen. Oder wie immer bei HRK: zwingend zeitlos. Das zeigt nicht zuletzt dieses Album.

Waren sie das nicht gewohnt?

Die lustigste Prozedere-Frage war (und die stellten alle): „So, Heinz, wie gehst du denn jetzt vor?“ Und ich antwortete: „Ich gehe jetzt in die Gesangskabine, und dann singe ich euch das drei-, viermal durch, daraus macht ihr eine A-Version, und darunter legen wir zweite, dritte Stimmen und die Chöre.“ Großes Schweigen. Und dann: „Du singst das ganze Lied? Drei-, viermal? Das kennen wir so nicht.“

Wie arbeiten die denn sonst? Strophenweise?

Ich werde jetzt den Teufel tun und irgendeinen Namen nennen. Aber ich habe Aussagen gehört betreffs sehr, sehr bekannter Kollegen, die zum Teil sogar nur silbenweise einsingen, weil es deren Stimme nicht anders hergibt.

„Ich bin sehr zufrieden mit den neuen Versionen“

Wie wurden die Lieder verteilt?

Das ging nach Neigung, und komischerweise ging das ganz gut auf. Nun hört man, wie ich finde, unterschiedliche Handschriften, und mein Lieblingsproduzent, Udo Rinklin aus Stuttgart, hat alles gemischt, damit es nicht ganz auseinanderfällt. Und die Version von „Aller Herren Länder“ ist eine, bei der ich denke: Da ist das Lied endlich da, wo es immer hinsollte.

Wegen der dräuenden Gitarren?

Wegen ihrer Wut, ihrer Crazy-Horse-Dringlichkeit.

Gab es Versionen, bei denen Sie sich zwei-, dreimal schütteln mussten?

Ja. Ein Veto-Recht hätte ich überall gehabt, aber nicht genutzt. Ich finde es okay, wenn ein Tim Tautorat an „Dein ist mein ganzes Herz“ ein wenig karikaturistisch herangeht und den Song um einiges schneller macht. Das ist mal was ganz anderes, und das sollte es ja auch sein. Ich bin sehr zufrieden mit den neuen Versionen.

„Ich bin mit dem Tod nicht einverstanden!“

Wie blicken Sie selber auf den persönlichen Werdegang?

Wehmütig natürlich, weil so viel Zeit vergangen ist. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Es ist mehr Zeit hinter mir als vor mir. Das ist kein schöner Gedanke.

Mit dem man irgendwann seinen Frieden machen muss.

Wobei mir das nach wie vor sehr schwer fällt. Ich finde es selbstverständlich, dass ich als junger Mensch mal gesagt habe: Ich bin mit dem Tod nicht einverstanden! Ich finde ihn einen Skandal, weil ich mich unentbehrlich fühle. Das ist zwar relativ sinnlos, aber man rebelliert auch manchmal gegen das Sinnlose. Dazu kommt: Körperlich geht es mir heute besser als mit Mitte 40, und vom Kopf her fühle ich mich immer noch so bekloppt wie ein 18-Jähriger.

„Leute wie wir brauchen ein bisschen Zeit“

Wenn wir über so einen Werdegang reden, müssen wir auch über den Beginn sprechen. Wie ging es los? Hatten Sie als Künstlerseele überhaupt eine Wahl?

Martin Walser hat in einem Film über sich gesagt: „Man sucht sich da nicht aus, Schriftsteller zu werden. Der Beruf sucht einen aus.“ Ich kann nur spekulieren, ob ich das auch gemacht hätte, wenn ich nicht so ein überwältigendes angenehmes Angebot bekommen hätte: Siggi Loch wollte mich unbedingt haben für die Warner und hat mir gleich einen Fünf-Jahres-Vertrag gegeben, der honoriert war wie ein Studienratsgehalt, nicht rückzahlbar. Da konnte ich nicht Nein sagen. Hätte man mir so etwas Tolles nicht angeboten, weiß ich nicht, ob ich meiner Berufung gefolgt wäre oder nicht doch darauf gewartet hätte, dass mich mein Professor endlich aus der Lehrerstelle raus- und zurück an die Uni in eine Assistentenstelle in der Germanistik holt.

Nun sprechen Plattenfirmen heute solche Angebote nicht mehr aus. Heißt das, einen Heinz Rudolf Kunze als Musiker würde es unter heutigen Bedingungen nicht geben?

Niemals. Einen Grönemeyer auch nicht, eine Madonna auch nicht, einen Springsteen auch nicht. Dazu braucht man Anlaufzeit. Auch einen David Bowie würde es nicht geben – wie oft ist der gescheitert, bevor er erfolgreich war! Leute wie wir – sage ich jetzt mal ganz frech – brauchen ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, auf Dauer haben die Plattenfirmen von solchen genannten Künstlern mehr: weil sie länger etwas davon haben. Aber dafür braucht man Geduld und Investitionsmut. Beides haben die Firmen leider verlernt.

„Ich kann nur in Werkzusammenhängen denken“

Was tun?

Die Einbrüche ihrer Umsätze machen sie kurzatmig. Sie müssten das Gegenteil dessen tun, was sie tun. Es gibt in der Wirtschaft das Reden vom antizyklischen Denken: Genauso müssten sie sich heute verhalten.

Wie blicken Sie auf die nächsten zehn Jahre?

Keine Ahnung. Ich bin ja nicht mehr bei einer großen Firma, sondern bei Meadow Lake Music, einem Leipziger Indielabel, das es geschafft hat, letztes Mal mit mir eine Nummer drei in den Charts zu landen. Ich hatte nie eine Nummer drei in den Charts, auch wenn ich früher das 20-Fache verkauft habe. Ob es in zehn Jahren noch CDs gibt? Ich weiß es nicht. Ich werde nur weiter in Werkzusammenhängen denken. Und wenn es dann nur noch Streaming gibt, werde ich ganze Alben da reinstellen und nicht nur einzelne Lieder. Peter Handke und Botho Strauß werden auch, so lange sie atmen, ganze Bücher abgeben und nicht Einzeltexte.

Und wie geht es Ihnen damit, dass im Mai nun endlich die Tour zu jenem Album kommt, das sie vor dann zwei Jahren veröffentlicht haben?

Das ist mein üblicher Schiefschritt. Im Dezember fange ich an, mein neues Album zu komponieren und werde dann im Frühjahr mein altes spielen. Aber das bin ich gewohnt. Wir werden die Tour nun auch mit dem Jubiläum verbinden und das selbstverständlich gebührend mit den Fans feiern.

