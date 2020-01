Hannover

Was wird uns vom vergangenen Jahr in Erinnerung bleiben? Überwog mal wieder deutlich das Negative? Bei Urban Priol, das ist der mit dem wirren Haar und den buntgemusterten Hemden, gerät der Rückblick auf 2019 zu einem Waten durch tiefen politischen Morast, und das auch noch in einem Europa der Bananenrepubliken. Ein dramatischer Dax-Absturz an der Börse wäre dagegen eine niedliche Petitesse. Unfähigkeiten, wohin sein Blick reicht. Gäbe es nicht Priols mal bösen, mal sarkastischen oder auch plakativen, selten allerdings feinen Humor, sein Publikum im Theater am Aegi hätte nach gut zweieinhalb Stunden tief deprimiert das Haus verlassen. Oder spontan eine Initiative gegen die Unverfrorenheit in der Politik gegründet.

Das „Dreikäsehochtreffen“ der FDP

In den Pausengesprächen bemerkt zwar erbsenzählend der eine oder andere, dass Priol die SPD zu sehr schonen würde. Aber warum sollte ein Kabarettist auf Ausgewogenheit achten? Die Parteitage der CSU sind bei ihm ein „Deppenstadel“, die FDP hat ihr „Dreikäsehoch-Treffen“. Und insgesamt betrachten nahezu alle Parteien das Aussitzen von Problemen als eine moderne Form der Bewegungstherapie, stellt er schnell und lakonisch fest. Außerdem: Nicht nur Unternehmen, auch die Zukunftswerkstatt der CDU litt im vergangenen Jahr unter Fachkräftemangel. Applaus. Bei der SPD entdeckt er an Saskia Esken den spöttischen Mundwinkel von Herbert Wehner. Das vornehmlich ältere Publikum im nahezu ausverkauften Aegi versteht diese Anspielung natürlich sofort. Dem „Gute KITA-Gesetz“ setzt er amüsiert das drohende „Gute Päckchen-Gesetz“ des Arbeitsministers „ Hoopsi Heil“ entgegen, und der Werteunion der CDU/ CSU verpasst er Hans-Georg Maaßen als „AfD-Maßkottchen“. Auch das bringt Applaus und bittere Heiterkeit.

Die Kosteneinheit „ Gorch Fock “

Priol schafft immer wieder überraschende und schönböse Querbezüge. Das, was Verkehrsminister Andreas Scheuer als „Master of Maut-Desaster“ dem Steuerzahler durch sein vermutliches Fehlverhalten kostet, misst Priol in der Kosteneinheit „ Gorch Fock“.

Zu Hochform läuft er auf, als es um „Ibiza-Gate“ geht. Österreich sei zwar eine Nation, die kein Fußball kann, die aber trotzdem den Videobeweis einsetzt, um zwei Rechtsaußen vom Platz zu stellen.

Glöckner ist „Miss Ernte“

Priols Können liegt im überraschenden Wortwitz, wenn er die Werbung der großen Autoherstellen in Fußballstadien als (Verbrecher-)„Banden-Werbung“ verspottet, oder auf die Agrarpolitik der Landwirtschaftsministerin Julia Glöckner zu sprechen kommt und ihr so ganz nebenbei den Spitznamen „Miss Ernte“ verpasst.

Manches verpufft vielleicht zu schnell, das Publikum zweifelt auch dann und wann irritiert, ob Priol noch gutes Kabarett bietet, oder schon Geschmacklosigkeiten. Wenn es etwa um das „Fegefeuer“ geht, das in Australien tobt. Ausgelöst vom nicht hinreichend bestraften katholischen Kinderschänder Kardinal George Pell. Vom Klimawandel jedenfalls kommt er schnell zur Bundeskanzlerin, die er geschickt, nämlich mit ihren eigenen Worten, zur „Pille-Palle“ – Politikerin etikettiert. Nur meinte sie das natürlich genau so nicht. Am Ende seiner Bühnenschau steht ein Alptraum, Priols furioser Alptraum von „Uschi“ von der Leyen als europabewegter Politikerin, als Inkarnation des nächsten ganz sicher drohenden Desasters - und als jetzt schon angekündigtes Thema für seinen Jahres-Rückblick 2020.

Greta Thunberg klagte mit einem „How dare you“ die Handelnden unserer Welt an, auf der Bühne der Vereinten Nationen an, Urban Priol konkretisiert für Europa und vor allem für Deutschland. Seine Texte sind mit Galle geschrieben. Das Publikum dankt von Herzen dafür.

Von Frank G. Kurzhals